расчет стоп лосса по герчику - страница 2
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Штоа???
Александр Герчик - "околорыночный" ??? )))))))))))
99.9% трейдерам не имеют и 1% опыта Герчика работы на бирже.
Спасибо, рассмешили
Штоа???
Александр Герчик - "околорыночный" ??? )))))))))))
99.9% трейдерам не имеют и 1% опыта Герчика работы на бирже.
Спасибо, рассмешили
Ага, только никто не видел его стейтов )) По крайней мере, сейчас. Например, многие в прошлом успешные бизнесмены разорились и теперь занимаются обучением бизнесу. Ведь обучение абсолютно безрисковое дело. Например, в 90-е Довгань занимался производством водки, курева, я из тех времен, отлично помню. Реклама по телеку шла его водки в полный рост.
А потом то ли времена изменились, то ли бизнес отжали, то ли старый стал. Теперь он ведет курсы, как быстро заработать 100500 лямов баксов ))
Из той же серии Змеев, Парабеллум и другие великие "учителя". Говорю не по наслышке, был на интернет-курсах Змеева и Парабеллума, такой отстой и словоблудие...
В ОБЩЕМ случае расчет такой:
Стратегия ОБЯЗАТЕЛЬНО имеет сигналы на открытие позиции и сигналы на закрытие позиции.
Стоп-лосс -- защитный механизм на случай потери интернета или сбоев с электропитанием.
Стоп-лосс ВСЕГДА должен срабатывать ПОСЛЕ сигнала на закрытие позиции, т.е. очень редко , например, форс-мажор.
Использование стопа вместо сигнала на закрытие позиции - большая ошибка.
Исходя из этих правил рассчитывается размер стопа...
Тренер спортсменов-чемпионов -- не обязательно должен быть практикующим чемпионом на сегодняшний день.
Чтобы обучать, вполне достаточны его прошлые заслуги и способности.
Другое дело, что важна и играет роль степень его прошлых заслуг.
Глупо спрашивать у 80-летнего как дожить до 100 лет.
Так же и учитель трейдинга -- он сам может уже и не торговать по какой-то причине -- всё-таки торговля сопряжена и с нервным напряжением, а всё хорошо и уместно в своём возрасте -- но вот успехи его учеников, это показатель.
Если ученики Герчика успешны, то отрицать заслуги Герчика как учителя тоже глупо.
Говорю не по наслышке, был на интернет-курсах Змеева и Парабеллума, такой отстой и словоблудие...
Никоем образом не вознося Герчика на Олимп торговли, скажу лишь что личность неординарная, интересная, активная.
Лично я сделал выводы - он понял что зарабатывать гораздо больше можно не просиживая за компом сутками. Потому занялся организаторской работой. Это его право.
Но это не доказывает того что он ранее работал по ошибочным правилам. СЛ*Коэф=ТП , где Коэф>2 или даже 3х - это одно из правил его стратегии.
Ну и Бог с ним, с Герчиком. Не только он придерживается этого правила.
Разговор не о самом Герчике, а о ПРАВИЛЕ.
Лично я согласен с теми авторами (в том числе и с Alexey Volchanskiy), кто утверждает что выход должен быть как и вход основан на веских доводах (сигналах, анализе или ещё чего). А СЛ как страховка, да. В таком случае размер убытка при этой страховки тоже надо рассчитывать. И СЛ может быть намного больше ТП, но тогда сама торговая система должна уметь покрыть эти потери.
Разговор не о самом Герчике, а о ПРАВИЛЕ.
Лично я согласен с теми авторами (в том числе и с Alexey Volchanskiy), кто утверждает что выход должен быть как и вход основан на веских доводах (сигналах, анализе или ещё чего). А СЛ как страховка, да. В таком случае размер убытка при этой страховки тоже надо рассчитывать. И СЛ может быть намного больше ТП, но тогда сама торговая система должна уметь покрыть эти потери.
Так я и написал, что это, наверное, подходит для торговых роботов. А для ручной торговли конечно нельзя ставить СЛ > 100 * ТП. Иначе или сидеть и пялиться в экран, а то выйдешь на часик и депо слито.
Я так понимаю, Герчик учит чисто ручной торговле? Была когда-то его передача в формате бесед с трейдерами, он приглашал и алго-трейдеров. Кстати, передача была интересная, я всегда ее качал и слушал.
Я так понимаю, Герчик учит чисто ручной торговле? Была когда-то его передача в формате бесед с трейдерами, он приглашал и алго-трейдеров. Кстати, передача была интересная, я всегда ее качал и слушал.
Но возможность пригласить крутых прогов конечно у фонда есть. И по части аккумулирования идей и по части системности работы подразделения. Под неусыпным оком "папы" )))
Но, как я понимаю, торговлю портфелями фонда ведут управляющие, почти в ручном режиме, по жёстким правилам. Оговоренным заранее и проверенных временем. Возможно включающим и Правило, обсуждаемое в этой ветке.
Кстати, в таких фондах, работающих чужими деньгами, обязательно присутствует своя "внутренняя полиция", стоп-менеджеры, которые следят за соблюдением Правил стратегии, и не дадут "зарыться" управляющим в большой убыток.
Ведь любой человек в какой-то момент может дать "слабину" и понадеяться на АвосьПронесёт. Чего в фондах категорически нельзя делать.
В штате фонда Герчика есть команда программистов, которые занимаются разработкой алгоритмов, проверкой идей и тд. Насколько успешно это подразделение, сказать не могу, это уже корпоративная информация, мне не доступная.
Но возможность пригласить крутых прогов конечно у фонда есть. И по части аккумулирования идей и по части системности работы подразделения. Под неусыпным оком "папы" )))
Но, как я понимаю, торговлю портфелями фонда ведут управляющие, почти в ручном режиме, по жёстким правилам. Оговоренным заранее и проверенных временем. Возможно включающим и Правило, обсуждаемое в этой ветке.
Ага, только никто не видел его стейтов )) По крайней мере, сейчас. Например, многие в прошлом успешные бизнесмены разорились и теперь занимаются обучением бизнесу. Ведь обучение абсолютно безрисковое дело. Например, в 90-е Довгань занимался производством водки, курева, я из тех времен, отлично помню. Реклама по телеку шла его водки в полный рост.
А потом то ли времена изменились, то ли бизнес отжали, то ли старый стал. Теперь он ведет курсы, как быстро заработать 100500 лямов баксов ))
Из той же серии Змеев, Парабеллум и другие великие "учителя". Говорю не по наслышке, был на интернет-курсах Змеева и Парабеллума, такой отстой и словоблудие...
З.Ы. А Кийосаки тоже разорился? А Фреско? Мне бы так разориться!!!
З.Ы.З.Ы. Не тех людей ты слушал судя по всему ))
Лично я сделал выводы - он понял что зарабатывать гораздо больше можно не просиживая за компом сутками. Потому занялся организаторской работой. Это его право.
Тут уж точно можно сделать вывод! Причем однозначный