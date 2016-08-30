расчет стоп лосса по герчику - страница 3
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Интересный вывод!!! Особенно интересный от трейдера о трейдере...
Тут уж точно можно сделать вывод! Причем однозначный
Если очень хороший плотник решит открыть завод по изготовлению мебели и этим многократно увеличит свой личный доход, - это говорит о том что он всё-таки плотник никудышний?
Я в начале 90х продавал мороженое на рынке с женой, чтобы выжить. Потом понял что надо нанять 4, 8, 16, 200 продавцов мороженого и этим увеличил семейный доход до приличной суммы.
Разве это говорит о том, что я не умел продавать мороженое?
Чистая арифметика, это бизнес. Герчик не затупил перед монитором, а думал, как увеличить свой личный доход.
Не может даже супер-гениальный трейдер, работая своими кровными, заработать больше чем управляющий фондом в сотни миллионов чужих долларов. (Пример Баффетта в посказку))))) Вот это и понял Герчик.
И самое главное - он не только понял, он СМОГ СОЗДАТЬ работающий фонд, о чем большинство трейдеров может только помечтать в сторонке.
Нет, Вы, видимо, не поняли о чем я сказал.
Если очень хороший плотник решит открыть завод по изготовлению мебели и этим многократно увеличит свой личный доход, - это говорит о том что он всё-таки плотник никудышний?
Я в начале 90х продавал мороженое на рынке с женой, чтобы выжить. Потом понял что надо нанять 4, 8, 16, 200 продавцов мороженого и этим увеличил семейный доход до приличной суммы.
Разве это говорит о том, что я не умел продавать мороженое?
Чистая арифметика, это бизнес. Герчик не затупил перед монитором, а думал, как увеличить свой личный доход.
Не может даже супер-гениальный трейдер, работая своими кровными, заработать больше чем управляющий фондом в сотни миллионов чужих долларов. (Пример Баффетта в посказку))))) Вот это и понял Герчик.
И самое главное - он не только понял, он СМОГ СОЗДАТЬ работающий фонд, о чем большинство трейдеров может только помечтать в сторонке.
Ну а у меня в 90-х был отдел аренды квартир с 40-50 сотрудниками. Зарабатывал так, что за месяц на комнату в центре Питера заработал. Потом грянул кризис и я как-то облегченно вздохнул, так как надоела эта тупизна, вечные разборки и нервотрепка.
Вспомнил навыки, ушел в программисты и стал беднее, но счастливее. Я сейчас выгляжу на 10 лет моложе, а все, ктго был тогда в этом бизнесе, лежат на кладбище. То есть я могу заниматься бизнесом, но больше не хочу.
Мне неинтересно молотить бабло, мне интересно разрабатывать системы. Каждому свое.
Нет, Вы, видимо, не поняли о чем я сказал.
Если очень хороший плотник решит открыть завод по изготовлению мебели и этим многократно увеличит свой личный доход, - это говорит о том что он всё-таки плотник никудышний?
Я в начале 90х продавал мороженое на рынке с женой, чтобы выжить. Потом понял что надо нанять 4, 8, 16, 200 продавцов мороженого и этим увеличил семейный доход до приличной суммы.
Разве это говорит о том, что я не умел продавать мороженое?
Чистая арифметика, это бизнес. Герчик не затупил перед монитором, а думал, как увеличить свой личный доход.
Не может даже супер-гениальный трейдер, работая своими кровными, заработать больше чем управляющий фондом в сотни миллионов чужих долларов. (Пример Баффетта в посказку))))) Вот это и понял Герчик.
И самое главное - он не только понял, он СМОГ СОЗДАТЬ работающий фонд, о чем большинство трейдеров может только помечтать в сторонке.
Хороший ли это трейдер? Да, безусловно! Знаю не по наслышке. Может ли он учить? Да, безусловно! Зарабатывает ли он больше, подметая улицу Лизюкова и разгружая апейсины? Да, безусловно! Дальше домыслите самостоятельно
А хто это такие картинки рисовал? Чё - то не припомню... :-(
Знаком там со многими художествами... это - не знаю...