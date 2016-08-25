Что правильнее в отчёте, при показе ПРИБЫЛИ/УБЫТКА: - страница 2
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Одна строчка соответствует позиции, у нее две колонки: время открытия и время закрытия. Это если хеджинг.
Если неттинг, то одному закрытие может соответствовать несколько входов, но за то позиция одна, будет один вариант сортировки.
И, как это можно в виде графика отчёта сделать? Хорошо если в торговом счёте всего две, три позиции. А если их тысячи? Для каждой сделки делать категорию, но в таком случае это будет не отчет а сплошное месиво.
И у позиции есть только один вход - дата первой сделки. Все остальные доливки - это шелуха.
И, как это можно в виде графика отчёта сделать? Хорошо если в торговом счёте всего две, три позиции. А если их тысячи? Для каждой сделки делать категорию, но в таком случае это будет не отчет а сплошное месиво.
И у позиции есть только один вход - дата первой сделки. Все остальные доливки - это шелуха.
График прибыли (баланса) актуален только при сортировке по времени закрытия.
Сортировка по времени открытия показывает в какое время входы были удачные, в какое нет, поэтому здесь график в виде гистограммы с равномерной шкалой времени (столбик - прибыль позиции открытой в данное время, или максимальная, если в единицу времени несколько позиций было).
График прибыли (баланса) актуален только при сортировке по времени закрытия.
Сортировка по времени открытия показывает в какое время входы были удачные, в какое нет, поэтому здесь график в виде гистограммы с равномерной шкалой времени (столбик - прибыль позиции открытой в данное время, или максимальная, если в единицу времени несколько позиций было).
НУ то есть график такой:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Что правильнее в отчёте, при показе ПРИБЫЛИ/УБЫТКА:
Karputov Vladimir, 2016.08.25 09:48
...
?Здесь просуммированы все прибыли о убытки всех ПОЗИЦИЙ в зависимости от времени ОТКРЫТИЯ ПОЗИЦИИ, то есть от времени первой сделки в позиции.
НУ то есть график такой:
?Здесь просуммированы все прибыли о убытки всех ПОЗИЦИЙ в зависимости от времени ОТКРЫТИЯ ПОЗИЦИИ, то есть от времени первой сделки в позиции.
Не совсем понятно. От начала графика не суммировать. Если график с точностью до секунды, то все входы влезут, если с точностью часа, то за каждый час суммировать, максимальную, минимальную показать. Наверно.
График строится по часам. То есть время 13:02 и время 13:59 просуммируются в столбике 13. Про max и min - подумаю как это лучше показать.
Добавлено:
максимумы прибыли и убытков можно так показать
Вот только проблема: если символов будет много, то выйдет каша:
...
Вот только проблема: если символов будет много, то выйдет каша:
Так не надо, непонятно. Все символы вместе считать, или для каждого символа отдельный график.
Согласен, не нужна каша, нужно суммировать прибыль/убытки, по трём значениям: по часам, по дням недели и по месяцам. То есть графиков входов, наподобие этого,
будет ещё два: "Прибыль в зависимости от ВХОДА по дням недели" и "Прибыль в зависимости от ВХОДА по месяцам".
И у позиции есть только один вход - дата первой сделки. Все остальные доливки - это шелуха.
Вы это серьёзно?
"Что правильнее в отчёте, при показе ПРИБЫЛИ/УБЫТКА" -- а о чём, собственно, идёт речь? о каком показателе? балансе, средствах?
А если позиция открыта десять месяцев назад и закрыта только сейчас?
А если идёт доливка равными частями каждый месяц -- "это шелуха"?
"Что правильнее в отчёте, при показе ПРИБЫЛИ/УБЫТКА" -- какой показатель имеет смысл и его присутствие можно хоть как-то обосновать для анализа -- тот и правильно выводить.
По теме "опроса" вообще ничего не ясно. Я так и не понял, о чём хотел спросить топикстартер. "Кто ясно мыслит, тот ясно и излагает" [Шопенгауэр]
Я так понимаю это опрос для статьи будущей?
не надо этот чарт делать. это бесполезное стат сравнение.
...
"Что правильнее в отчёте, при показе ПРИБЫЛИ/УБЫТКА" -- а о чём, собственно, идёт речь? о каком показателе? балансе, средствах?
...
1. Речь идёт о финансовом результате ЗАКРЫТОЙ ПОЗИЦИИ.
...
А если позиция открыта десять месяцев назад и закрыта только сейчас?
...
2. Время рождения ПОЗИЦИИ, то есть время первой сделки, которая породила ПОЗИЦИЮ - вот, что важно.
...
А если идёт доливка равными частями каждый месяц -- "это шелуха"?
...
3. Смотрим пункт 2.
...
"Что правильнее в отчёте, при показе ПРИБЫЛИ/УБЫТКА" -- какой показатель имеет смысл и его присутствие можно хоть как-то обосновать для анализа -- тот и правильно выводить.
...
4. Вот и выясняем, что важнее для графического представления отчета торговли - время открытия позиции или время закрытия позиции.