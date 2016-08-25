Что правильнее в отчёте, при показе ПРИБЫЛИ/УБЫТКА: - страница 2

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Dmitry Fedoseev:

Одна строчка соответствует позиции, у нее две колонки: время открытия и время закрытия. Это если хеджинг.

Если неттинг, то одному закрытие может соответствовать несколько входов, но за то позиция одна, будет один вариант сортировки.  

И, как это можно в виде графика отчёта сделать? Хорошо если в торговом счёте всего две, три позиции. А если их тысячи? Для каждой сделки делать категорию, но в таком случае это будет не отчет а сплошное месиво.

И у позиции есть только один вход - дата первой сделки. Все остальные доливки - это шелуха. 

 
Karputov Vladimir:

И, как это можно в виде графика отчёта сделать? Хорошо если в торговом счёте всего две, три позиции. А если их тысячи? Для каждой сделки делать категорию, но в таком случае это будет не отчет а сплошное месиво.

И у позиции есть только один вход - дата первой сделки. Все остальные доливки - это шелуха. 

График прибыли (баланса) актуален только при сортировке по времени закрытия.

Сортировка по времени открытия показывает в какое время входы были удачные, в какое нет, поэтому здесь график в виде гистограммы  с равномерной шкалой времени (столбик - прибыль позиции открытой в данное время, или максимальная, если в единицу времени несколько позиций было).   

 
Dmitry Fedoseev:

График прибыли (баланса) актуален только при сортировке по времени закрытия.

Сортировка по времени открытия показывает в какое время входы были удачные, в какое нет, поэтому здесь график в виде гистограммы  с равномерной шкалой времени (столбик - прибыль позиции открытой в данное время, или максимальная, если в единицу времени несколько позиций было).   

НУ то есть график такой:

 

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Что правильнее в отчёте, при показе ПРИБЫЛИ/УБЫТКА:

Karputov Vladimir, 2016.08.25 09:48

...

Прибыльность ПОЗИЦИИ в зависимости от ВРЕМЕНИ ВХОДА в ПОЗИЦИЮ

Здесь просуммированы все прибыли о убытки всех ПОЗИЦИЙ в зависимости от времени ОТКРЫТИЯ ПОЗИЦИИ, то есть от времени первой сделки в позиции.
 
Karputov Vladimir:

НУ то есть график такой:

 

Здесь просуммированы все прибыли о убытки всех ПОЗИЦИЙ в зависимости от времени ОТКРЫТИЯ ПОЗИЦИИ, то есть от времени первой сделки в позиции.
Не совсем понятно. От начала графика не суммировать. Если график с точностью до секунды, то все входы влезут, если с точностью часа, то за каждый час суммировать, максимальную, минимальную показать. Наверно.
 
Dmitry Fedoseev:
Не совсем понятно. От начала графика не суммировать. Если график с точностью до секунды, то все входы влезут, если с точностью часа, то за каждый час суммировать, максимальную, минимальную показать. Наверно.

График строится по часам. То есть время 13:02 и время 13:59 просуммируются в столбике 13. Про max и min - подумаю как это лучше показать.

 

Добавлено:

максимумы прибыли и убытков можно так показать

Максимальные значения прибыли/убытков по часам по символам

 

Вот только проблема: если символов будет много, то выйдет каша:

Максимальные значения прибыли/убытков по часам по символам 

 
Karputov Vladimir:

...

Вот только проблема: если символов будет много, то выйдет каша:

 

Так не надо, непонятно. Все символы вместе считать, или для каждого символа отдельный график.
 
Dmitry Fedoseev:
Так не надо, непонятно. Все символы вместе считать, или для каждого символа отдельный график.

Согласен, не нужна каша, нужно суммировать прибыль/убытки, по трём значениям: по часам, по дням недели и по месяцам. То есть графиков входов, наподобие этого,

Прибыльность ПОЗИЦИИ в зависимости от ВРЕМЕНИ ВХОДА в ПОЗИЦИЮ

будет ещё два: "Прибыль в зависимости от ВХОДА по дням недели" и "Прибыль в зависимости от ВХОДА по месяцам". 

 
Karputov Vladimir:

И у позиции есть только один вход - дата первой сделки. Все остальные доливки - это шелуха. 

Вы это серьёзно?

"Что правильнее в отчёте, при показе ПРИБЫЛИ/УБЫТКА" -- а о чём, собственно, идёт речь? о каком показателе? балансе, средствах?

А если позиция открыта десять месяцев назад и закрыта только сейчас? 

А если идёт доливка равными частями каждый месяц -- "это шелуха"?

"Что правильнее в отчёте, при показе ПРИБЫЛИ/УБЫТКА" -- какой показатель имеет смысл и его присутствие можно хоть как-то обосновать для анализа -- тот и правильно выводить.

По теме "опроса" вообще ничего не ясно. Я так и не понял, о чём хотел спросить топикстартер. "Кто ясно мыслит, тот ясно и излагает" [Шопенгауэр]

 

 Я так понимаю это опрос для статьи будущей?

не надо этот чарт делать. это бесполезное стат сравнение.

 
Andrey F. Zelinsky:

...

"Что правильнее в отчёте, при показе ПРИБЫЛИ/УБЫТКА" -- а о чём, собственно, идёт речь? о каком показателе? балансе, средствах?

...

1. Речь идёт о финансовом результате ЗАКРЫТОЙ ПОЗИЦИИ.

Andrey F. Zelinsky:

...

А если позиция открыта десять месяцев назад и закрыта только сейчас? 

...

2. Время рождения ПОЗИЦИИ, то есть время первой сделки, которая породила ПОЗИЦИЮ - вот, что важно.

Andrey F. Zelinsky:

...

А если идёт доливка равными частями каждый месяц -- "это шелуха"?

...

3. Смотрим пункт 2.

Andrey F. Zelinsky:

...

"Что правильнее в отчёте, при показе ПРИБЫЛИ/УБЫТКА" -- какой показатель имеет смысл и его присутствие можно хоть как-то обосновать для анализа -- тот и правильно выводить.

...

4. Вот и выясняем, что важнее для графического представления отчета торговли - время открытия позиции или время закрытия позиции.

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