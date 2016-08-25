Что правильнее в отчёте, при показе ПРИБЫЛИ/УБЫТКА:
Пункт 3 - Возможность сортировать по времени открытия или по времени закрытия.
Пункт 4 - По сделкам. При входе прибыль не отображается (пустая ячейка), пир выходе отображается. Наглядненько получается.
Пункт 3 - Возможность сортировать по времени открытия или по времени закрытия.
Пункт 4 - По сделкам.
Запустите скрипт mt4orders_examplescript.mq5 отсюда. Увидите HTML-отчет, где будет одновременно и открытие и закрытие.
Karputov Vladimir:
Вот и вставьте, пожалуйста, картинки отчёта сюда. Посмотрим.
В приложении HTML-отчеты, сделанные MT5 и MT4-скриптом 2006 года.
В приложении HTML-отчеты, сделанные MT5 и MT4-скриптом 2006 года.Читать комментарии иногда надо.
Вы неверно поняли тему опроса - речь идёт исключительно о значимости показа ВРЕМЕНИ ВХОДА или ВРЕМЕНИ ВЫХОДА. И представление отчёта - исключительно в виде графиков - никаких букофф.
Добавлено:
Например такой график:
Это следующий этап - "Новые типы графиков в отчётах". А пока, пожалуйста, подробнее опишите пункт 3: как Вы видите это, если торговля была по нескольким символам?
Не вижу никакой разницы по одному символу отчет или по нескольким. В чем разница?
Что означает "Возможность сортировать по времени открытия или по времени закрытия"? Как это должно выглядеть?
Одна строчка соответствует позиции, у нее две колонки: время открытия и время закрытия. Это если хеджинг.
Если неттинг, то одному закрытие может соответствовать несколько входов, но за то позиция одна, будет один вариант сортировки.
Открытие это время входа, закрытие это время выхода.
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