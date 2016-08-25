Что правильнее в отчёте, при показе ПРИБЫЛИ/УБЫТКА: - страница 3

Новый комментарий
 
o_O:

 Я так понимаю это опрос для статьи будущей?

не надо этот чарт делать. это бесполезное стат сравнение.

Возможно это изменит представление отчётов в терминале.
 

Не надо эта стата. Она притянута за уши только ради того, что инфу получить из истории можно, но это бредово связывать профитность и время входа/выхода.

Так можно поступать только если торговая система сама по себе завязана на время входа, но не так как у вас на чарте - хаотичные входы в разброс с непонятным удержанием позы.

Как вообще можно связать в статистику получение СЛ и временем его получения? Бред какой то.

 

вот MFE/MAE еще понятна

Или если торговая система тестируется в каких то определенных временных рамках типа работаем только ночью или только в течении 4 часов днем.

Но это все при самом тесте и выясняется как эквити себя ведет.

Но чтоб статистику на этом рисовать - только для галочки. без смысла.

 

Если уж хотите поиспользовать как то время входа или выхода, то найдите другие стат характеристики

Например размер проскальзывания или число режектов в зависимости от времени входа или выхода.

 
o_O:

...

Так можно поступать только если торговая система сама по себе завязана на время входа, но не так как у вас на чарте - хаотичные входы в разброс с непонятным удержанием позы.

Как вообще можно связать в статистику получение СЛ и временем его получения? Бред какой то.

О каком удержании на графиках идёт речь? Там и близко нет понятия удержания. Например на графике:

Суммарное значения прибыли/убытков в зависимости от часов входа

суммируются прибыли/убытки по всем ПОЗИЦИЯМ, в зависимости от времени входа, с округлением времени входа по часам (например есть время "рождения" позиции №1 12-25 и время "рождения" позиции №2 12-55 - финансовый результат по этим позициям просуммируется в столбике "12 часов").

 
Прежде чем делать вывод о полезности, сначала надо сделать, посмотреть.
 
Karputov Vladimir:

О каком удержании на графиках идёт речь?

на графике ни о каком. не придирайтесь к слову.

суммируются прибыли/убытки по всем ПОЗИЦИЯМ, в зависимости от времени входа, с округлением времени входа по часам

не надо, это ужасно.
123
Новый комментарий