Коррекция сделок ПАММ счета, при выводе средств инвестором - страница 2
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Тогда смысла в ПАММе нет - если торговать только на свой капитал. Даже будет убыток, т.к. заработанное я буду делить с другими...
А массово выходить инвесторы будут именно в моменты просадок... и чуть реже для фиксации прибыли.
Разговор какой-то абстрактный.
Давайте на конкретном примере, так как условия по ПАММам у разных ДЦ раные. Но во всех ДЦ условия по ПАММам направлены ПРОТИВ слива счета.
Поэтому конкретно
Реальный ДЦ, наименование личку.
Условия следующие.
Инвестор может забрать свой вклад в любой момент целиком за вычетом просадки и мажинального обеспечения.
Пренебрежем обеспечением.
Предположим у Вас 1000, а у единственного Вашего инвестора 100 000 баксов.
Просадка 50% и инвестор забирает деньги.
Что мы имеем?
Инвестор может забрать 50% от своих денег. Значит на счету останется 50 000 +1 000 баксов из которых надо вычесть просадку = 50 500 баксов, т.е. 500/50500 = stopоut.
Т.е. инвестор может для себя и принудительно для управляющего зафиксировать просадку в убыток. Но 500 Ваших кровных останется у Вас.
Какой вывод.
1. Ориентироваться на большое число инвесторов.
2. Риск по торговле соизмерять по соотношению с суммой крупных инвесторов. Если как в нашем примере, то торговать с просадкой в 50% нельзя. Нужно искать другой ДЦ, в котором устанавливается определенное время для инвестора по выводу денег. Если один инвестор и соотношение 1:100, то просадка около 1%. Но если 10 инвесторов с той же суммой 100 000 против Вашей 1000, просадку можно допуска выше, например 5%.
Я прав?
Разговор какой-то абстрактный.
Давайте на конкретном примере, так как условия по ПАММам у разных ДЦ раные. Но во всех ДЦ условия по ПАММам направлены ПРОТИВ слива счета.
Поэтому конкретно
Реальный ДЦ, наименование личку.
Условия следующие.
Инвестор может забрать свой вклад в любой момент целиком за вычетом просадки и мажинального обеспечения.
Пренебрежем обеспечением.
Предположим у Вас 1000, а у единственного Вашего инвестора 100 000 баксов.
Просадка 50% и инвестор забирает деньги.
Что мы имеем?
Инвестор может забрать 50% от своих денег. Значит на счету останется 50 000 +1 000 баксов из которых надо вычесть просадку = 50 500 баксов, т.е. 500/50500 = stopоut.
Т.е. инвестор может для себя и принудительно для управляющего зафиксировать просадку в убыток. Но 500 Ваших кровных останется у Вас.
Какой вывод.
1. Ориентироваться на большое число инвесторов.
2. Риск по торговле соизмерять по соотношению с суммой крупных инвесторов. Если как в нашем примере, то торговать с просадкой в 50% нельзя. Нужно искать другой ДЦ, в котором устанавливается определенное время для инвестора по выводу денег.
Я прав?
Надеюсь что их будет много и с более менее равномерными суммами инвестирования. А вот тут и можно что-то сделать закрытием части сделок.
Вот пример вывода 80% средств за неделю, до 30% (1,5 млн) в день. (счет не мой - просто в качестве примера один из бывших топовых ПАММ счетов, сейчас он на одном из последних в рейтинге)
верхний график - это средства, нижний доходность. Не исключено, что те колебания средств в процессе роста и спровоцировали обрушение счета в момент просадки по эквити.
А вот пример, когда даже без просадки огромные (70%) скачки в инвестициях... просто из за того что рост прекратился
Так что инвесторы регулярно сбегают, особенно при просадках и если их средства использованы в открытых сделках, то это надо корректировать
СанСаныч Фоменко:
Если один инвестор и соотношение 1:100, то просадка около 1%. Но если 10 инвесторов с той же суммой 100 000 против Вашей 1000, просадку можно допуска выше, например 5%.
Я прав?
При 1 - 5% просадках и прибыли никакой не будет (по крайней мере от моего сеточника). Ни самому так не интересно, и инвесторы не заинтересуются.
При 1 - 5% просадках и прибыли никакой не будет (по крайней мере от моего сеточника). Ни самому так не интересно, и инвесторы не заинтересуются.
Мне знаете ,что прикольно вот эти самые инвесторы занимаясь какими либо другим бизнесом разве не имеют просадок или там им все Богом гарантированно?))
Ну их можно понять, если на одном счету нет прибыли (а тем более, если убыток), они перекладывают деньги на другой, который растет. Вот так и бегают туда - сюда)
При 1 - 5% просадках и прибыли никакой не будет (по крайней мере от моего сеточника). Ни самому так не интересно, и инвесторы не заинтересуются.
Кому и что интересно - это вопрос второй. Я пишу об условиях, в которых МОЖЕТ существовать ПАММ бизнес. Или эти условия соблюдаются, или бизнеса нет, и остаются одни хотелки. При Ваших просадках Вы не можете иметь крупных инвесторов. Можете иметь кучу мелких.
Пожалуй Вы правы. Но это касается вопросов бизнеса, психологии инвесторов.
Но все-таки хотелось бы решить конкретную задачу, по спасению счета, при выводе большой части средств и если не наступил StopOut. В первый пост я добавил п.5. На мой взгляд, это самое лучшее решение. Может есть более оптимальный вариант?