С утра не могу открыть терминалы.
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С утра не могу открыть терминалы. И четверку и пятерку. Причем пятерка скачана с сайта MQL. Пишет inicialization eror 4. В инете нашел что это торговый сервер занят. Но терминал не открывается даже без подключения к интернету. У четверки билд 988. Операционная система Windows 8.1
Что делать?
С утра не могу открыть терминалы. И четверку и пятерку. Причем пятерка скачана с сайта MQL. Пишет inicialization eror 4. В инете нашел что это торговый сервер занят. Но терминал не открывается даже без подключения к интернету. У четверки билд 988. Операционная система Windows 8.1
Что делать?
С утра не могу открыть терминалы. И четверку и пятерку. Причем пятерка скачана с сайта MQL. Пишет inicialization eror 4. В инете нашел что это торговый сервер занят. Но терминал не открывается даже без подключения к интернету. У четверки билд 988. Операционная система Windows 8.1
Что делать?
Наверное терминалы установлены в папки по умолчанию? Попробуйте скопировать папку с терминалом в пользовательскую папку не на системном диске и запустить с ключем /portable
Думаю что то изменилось в правах доступа (кто или что изменил - вопрос отдельный).
Если что-то "вдруг" - то это вирусы. Или накануне что-то обновляли (драйверы, новые программы).
Да обновлялось. Но не устанавливал. Слетел автоматический доступ к почте и сайту мкл. Еще до этого какой то файл .zip по скайпу прилетел , не смог открыть.
ЗАЧЕМ ВЫ ПЫТАЛИСЬ ЕГО ОТКРЫТЬ???? Это же основы безопасности - НИКОГДА НЕ ОТКРЫВАТЬ ФАЙЛЫ ПОЛУЧЕННЫЕ ПО ИНТЕРНЕТУ без предварительного скана антивирусом!
Добавлено: а файл не такой, случаем?
Да обновлялось. Но не устанавливал. Слетел автоматический доступ к почте и сайту мкл. Еще до этого какой то файл .zip по скайпу прилетел , не смог открыть.
Вирус у вас наверное.
Или у вас вирусы, или просто перезагрузиться надо (но говорят, что с вирусом нельзя перезагружаться).
В Windows 8.1 есть восстановление системы (у меня оно автоматически создает точку восстановления - откат назад) - из гугла:
Для этого нажмите правой кнопкой мыши на «Этот компьютер», в контекстном меню нажмите на пункт «Свойства». Из окна «Система» перейдите в раздел «Защита системы». В открывшемся окне «Свойства системы», во вкладке «Защита системы» нажмите на кнопку «Восстановить…». После этого будет открыто окно «Восстановление системы».
В Windows 8.1 есть восстановление системы (у меня оно автоматически создает точку восстановления - откат назад) - из гугла:
Для этого нажмите правой кнопкой мыши на «Этот компьютер», в контекстном меню нажмите на пункт «Свойства». Из окна «Система» перейдите в раздел «Защита системы». В открывшемся окне «Свойства системы», во вкладке «Защита системы» нажмите на кнопку «Восстановить…». После этого будет открыто окно «Восстановление системы».
При восстановлении теряется часть информации.
ЗАЧЕМ ВЫ ПЫТАЛИСЬ ЕГО ОТКРЫТЬ???? Это же основы безопасности - НИКОГДА НЕ ОТКРЫВАТЬ ФАЙЛЫ ПОЛУЧЕННЫЕ ПО ИНТЕРНЕТУ без предварительного скана антивирусом!
Добавлено: а файл не такой, случаем?
Антивирь тут то же не помощник, я понимаю что кому то покажется глупым, но если я считаю файл хоть на 0,00001 % подозрительным я его открываю в линуксе.
на почту сотнями приходит спам с разного рода PDF ZIP RAR файлами, там даже антивирем нет смысла проверять, все в топку...
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