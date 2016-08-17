С утра не могу открыть терминалы.

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С утра не могу открыть терминалы. И четверку и пятерку. Причем пятерка скачана с сайта MQL. Пишет inicialization eror 4. В инете нашел что это торговый сервер занят. Но терминал не открывается даже без подключения к интернету. У четверки билд 988. Операционная система Windows 8.1

Что делать?


 
Yuri Evseenkov:

С утра не могу открыть терминалы. И четверку и пятерку. Причем пятерка скачана с сайта MQL. Пишет inicialization eror 4. В инете нашел что это торговый сервер занят. Но терминал не открывается даже без подключения к интернету. У четверки билд 988. Операционная система Windows 8.1

Что делать?


Если что-то "вдруг" - то это вирусы. Или накануне что-то обновляли (драйверы, новые программы).
 
Yuri Evseenkov:

С утра не могу открыть терминалы. И четверку и пятерку. Причем пятерка скачана с сайта MQL. Пишет inicialization eror 4. В инете нашел что это торговый сервер занят. Но терминал не открывается даже без подключения к интернету. У четверки билд 988. Операционная система Windows 8.1

Что делать?

Наверное терминалы установлены в папки по умолчанию? Попробуйте скопировать папку с терминалом в пользовательскую папку не на системном диске и запустить с ключем /portable

Думаю что то изменилось в правах доступа (кто или что изменил - вопрос отдельный). 

 
Karputov Vladimir:
Если что-то "вдруг" - то это вирусы. Или накануне что-то обновляли (драйверы, новые программы).
Да обновлялось. Но не устанавливал. Слетел автоматический доступ к почте и сайту мкл.  Еще до этого какой то файл .zip по скайпу прилетел , не смог открыть.
 
Yuri Evseenkov:
Да обновлялось. Но не устанавливал. Слетел автоматический доступ к почте и сайту мкл.  Еще до этого какой то файл .zip по скайпу прилетел , не смог открыть.

ЗАЧЕМ ВЫ ПЫТАЛИСЬ ЕГО ОТКРЫТЬ???? Это же основы безопасности - НИКОГДА НЕ ОТКРЫВАТЬ ФАЙЛЫ ПОЛУЧЕННЫЕ ПО ИНТЕРНЕТУ без предварительного скана антивирусом!

Добавлено: а файл не такой, случаем?

 вирус

 
Yuri Evseenkov:
Да обновлялось. Но не устанавливал. Слетел автоматический доступ к почте и сайту мкл.  Еще до этого какой то файл .zip по скайпу прилетел , не смог открыть.
У меня тоже Windows 8.1, планшет ASUS (клавиатура и мышка по блютузу) - все работает как часы.
Вирус  у вас наверное.
Или у вас вирусы, или просто перезагрузиться надо (но говорят, что с вирусом нельзя перезагружаться).
 

В Windows 8.1 есть восстановление системы (у меня оно автоматически создает точку восстановления - откат назад) - из гугла:

Для этого нажмите правой кнопкой мыши на «Этот компьютер», в контекстном меню нажмите на пункт «Свойства». Из окна «Система» перейдите в раздел «Защита системы». В открывшемся окне «Свойства системы», во вкладке «Защита системы» нажмите на кнопку «Восстановить…». После этого будет открыто окно «Восстановление системы».

 
Sergey Golubev:

В Windows 8.1 есть восстановление системы (у меня оно автоматически создает точку восстановления - откат назад) - из гугла:

Для этого нажмите правой кнопкой мыши на «Этот компьютер», в контекстном меню нажмите на пункт «Свойства». Из окна «Система» перейдите в раздел «Защита системы». В открывшемся окне «Свойства системы», во вкладке «Защита системы» нажмите на кнопку «Восстановить…». После этого будет открыто окно «Восстановление системы».

При восстановлении теряется часть информации.
 
Vladimir Pastushak:
При восстановлении теряется часть информации.
Не так. При восстановлении пользовательские данные не затрагиваются.
 
Karputov Vladimir:

ЗАЧЕМ ВЫ ПЫТАЛИСЬ ЕГО ОТКРЫТЬ???? Это же основы безопасности - НИКОГДА НЕ ОТКРЫВАТЬ ФАЙЛЫ ПОЛУЧЕННЫЕ ПО ИНТЕРНЕТУ без предварительного скана антивирусом!

Добавлено: а файл не такой, случаем?

 

Антивирь тут то же не помощник, я понимаю что кому то покажется глупым, но если я считаю файл хоть на 0,00001 % подозрительным я его открываю в линуксе.

на почту сотнями приходит спам с разного рода PDF  ZIP  RAR файлами, там даже антивирем нет смысла проверять, все в топку... 

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