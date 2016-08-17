С утра не могу открыть терминалы. - страница 3
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Если вы открыли файл и вирус сделал своё дело. То удаление этого файла и антивирус уже не помогут.
Так что лучше вообще не открывать такие файлы. Особенно с названием "photo".
Походу паренек скрипт-киддер. Ибо все сделал по инструкции, даже в .zip закинул))
Я балдею от вас. У меня даже антивируса нет и я не нахожу никаких сифилисов...
Где вы их находите? Почему у вас скайп настроен не так??? Принимать всё "ТОЛЬКО ОТ МОИХ КОНТАКТОВ"
Я балдею от вас. У меня даже антивируса нет и я не нахожу никаких сифилисов...
Где вы их находите? Почему у вас скайп настроен не так??? Принимать всё "ТОЛЬКО ОТ МОИХ КОНТАКТОВ"
Так от контактов и приняли :)