С утра не могу открыть терминалы. - страница 3

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[Удален]  

Если вы открыли файл и вирус сделал своё дело. То удаление этого файла и антивирус уже не помогут.

Так что лучше вообще не открывать такие файлы. Особенно с названием "photo".

Походу паренек скрипт-киддер. Ибо все сделал по инструкции, даже в .zip закинул))

 

Я балдею от вас. У меня даже антивируса нет и я не нахожу никаких сифилисов...


Где вы их находите? Почему у вас скайп настроен не так??? Принимать всё "ТОЛЬКО ОТ МОИХ КОНТАКТОВ"


 
Alexey Viktorov:

Я балдею от вас. У меня даже антивируса нет и я не нахожу никаких сифилисов...


Где вы их находите? Почему у вас скайп настроен не так??? Принимать всё "ТОЛЬКО ОТ МОИХ КОНТАКТОВ"


Так от контактов и приняли :)
 
Karputov Vladimir:
Так от контактов и приняли :)
Может такие контакты?
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