За что платит заказчик во фрилансе за советник в формате exp или за открытый код? - страница 15

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new-rena:

Перезакажите в таком случае. Теперь у Вас есть опыт

Тему оставьте. Она еще пригодится другим..

Да, полезная тема. Я, к примеру, теперь если буду что-то заказывать непременно буду указывать вид кода и кто является интеллектуальным собственником в ТЗ.
 
azfaraon:
А почему удалили коммент?
Появилась такая традиция на форуме -- непонятно за что комменты удалять.
[Удален]  

FА теперь просто представьте как усложнится работа   исполнителя при написании программ после темы.Надеюсь хоть кто-то намотал все на ус .что тут было написано ..

 
Комбинатор:
Появилась такая традиция на форуме -- непонятно за что комменты удалять.
Это предвестник бана!
 
azfaraon:

FА теперь просто представьте как усложнится работа   исполнителя при написании программ после темы.Надеюсь хоть кто-то намотал все на ус .что тут было написано ..

Соответственно для вас и ценник увеличиться!
[Удален]  
Evgeny Belyaev:
Соответственно для вас и ценник увеличиться!
Я не думаю,если конечно тут  здоровая конкуренция .
 

Читаю и диву даюсь!

Как каказчик может получить только исполняемый файл?

А если что-то не так будет работать?

Как доказать, что это заказчик в своём ТЗ "напортачил",

а не чудо-фрилансер?

В арбитраж тоже исполняемый файл предоставляется?

Пора закончить флудилку - деньги вернуть заказчику, имя этого "фрилансера"

в студию! 

 
azfaraon:
Я не думаю

Очень похоже на вас. Сначала предпочитаете делать а уж потом думаете о последствиях.

Кому из разработчиков охота связываться с низкобюджетным и  безкомпромисным заказчиком?

[Удален]  

Если бы я заказывал советник, то попался бы на ту же удочку.

Я работаю с дизайнерами на других фриланс площадках и мне всегда скидывают исходный файл. Хотя я и не прошу.

А тут даже бы в мыслях не было, что исполнитель отправит только скомпилированный файл. Короче это бред...

[Удален]  
Anton Zverev:

Если бы я заказывал советник, то попался бы на ту же удочку.

Я работаю с дизайнерами на других фриланс площадках и мне всегда скидывают исходный файл. Хотя я и не прошу.

А тут даже бы в мыслях не было. Что исполнитель отправит только скомпилированный файл. Короче это бред...

Исполнитель попался такой и его защитили. В этом беда.

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