За что платит заказчик во фрилансе за советник в формате exp или за открытый код? - страница 15
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А почему удалили коммент?
FА теперь просто представьте как усложнится работа исполнителя при написании программ после темы.Надеюсь хоть кто-то намотал все на ус .что тут было написано ..
Появилась такая традиция на форуме -- непонятно за что комменты удалять.
FА теперь просто представьте как усложнится работа исполнителя при написании программ после темы.Надеюсь хоть кто-то намотал все на ус .что тут было написано ..
Соответственно для вас и ценник увеличиться!
Читаю и диву даюсь!
Как каказчик может получить только исполняемый файл?
А если что-то не так будет работать?
Как доказать, что это заказчик в своём ТЗ "напортачил",
а не чудо-фрилансер?
В арбитраж тоже исполняемый файл предоставляется?
Пора закончить флудилку - деньги вернуть заказчику, имя этого "фрилансера"
в студию!
Я не думаю
Очень похоже на вас. Сначала предпочитаете делать а уж потом думаете о последствиях.
Кому из разработчиков охота связываться с низкобюджетным и безкомпромисным заказчиком?
Если бы я заказывал советник, то попался бы на ту же удочку.
Я работаю с дизайнерами на других фриланс площадках и мне всегда скидывают исходный файл. Хотя я и не прошу.
А тут даже бы в мыслях не было, что исполнитель отправит только скомпилированный файл. Короче это бред...
Если бы я заказывал советник, то попался бы на ту же удочку.
Я работаю с дизайнерами на других фриланс площадках и мне всегда скидывают исходный файл. Хотя я и не прошу.
А тут даже бы в мыслях не было. Что исполнитель отправит только скомпилированный файл. Короче это бред...
Исполнитель попался такой и его защитили. В этом беда.