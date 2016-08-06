Как Вы изучили MQL5? - страница 9
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Моя книжка тоже была про Паскаль и компьютера там не было минимум на 1.5 тыс кило вокруг. В начале книги увидел явные ошибки в кодах примеров, к середине усвоил основы и понял что ошибок там как блох. ...
Если учесть, что в те годы книжек было единицы -- а те единицы что издавались, рецензировались на уровне и вычитывались.
Так что заливать про ошибки в книгах (на тот момент) не надо.
Если учесть, что в те годы книжек было единицы -- а те единицы что издавались, рецензировались на уровне и вычитывались.
Так что заливать про ошибки в книгах (на тот момент) не надо.
Он не про ошибки в книге, а про ошибки в коде... вполне может быть, среди цензоров программеров наверное вообще не было...
Не вписывайтесь в его "ля-ля". Все книги, что издавались на тот момент -- известны каждому за редкими исключениями. Издавались они в серьёзных издательствах, таких как Мир и т.п.
Кстати, они сейчас доступны в отсканированном виде, можно легко проверить.
Если учесть, что в те годы книжек было единицы -- а те единицы что издавались, рецензировались на уровне и вычитывались.
Так что заливать про ошибки в книгах (на тот момент) не надо.
У вас часто прорезается дикий спред меж самоуверенностью выше крыши и знанием конкретной темы ниже плинтуса - надо как-то контролировать. Заново изучать книжку и Паскаль не буду, несколько раз ткнул вслепую, бо было интересно заглянуть в историю
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Название: Программирование на языке Pascal
Автор: Прайс Д., Перминов О.Н.
Издательство: Мир
и что следует понять из вашего глубокомысленного поста с примерами?
В смысле вы не видите блох в коде? Дак что обсуждать тогда?
Просто, когда есть что сказать, то говорят.
А когда нечего сказать -- то говорят в стиле "сам догадайся, что я имел ввиду"?
Есть такой известный "Клуб телепатов" https://www.mql5.com/ru/forum/133408 -- как президент Клуба -- вас приглашаю, там весёлая гоп-компания уже собралась.
Всё сказано в 1м посте на этой стр - попробуйте прочесть. А коды можете не читать - вам оно явно мимо темы, вам конкретно мне об этом нечего сказать
Глубокомысленный вы наш.
Тут два месяца обсуждали чемпионат в стиле "сделай то, но только я знаю что".
Теперь ваша очередь пришла объявить конкурс -- тема "найдите то, что только я один знаю что".
Только вас может постигнуть разочарование -- на чемпионате все выдохлись -- теперь "нема дурных" -- наслаждайтесь своим талантищем в одиночестве.