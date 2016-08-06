Как Вы изучили MQL5? - страница 9

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Моя книжка тоже была про Паскаль и компьютера там не было минимум на 1.5 тыс кило вокруг. В начале книги увидел явные ошибки в кодах примеров, к середине усвоил основы и понял что ошибок там как блох. Всё стало на порядок интересней - как игра на повышенном уровне сложности. Бросил середину, начал с начала отстреливая блох и ачучая как я крут на фоне аффтара целого пособия по программированию. Повезло с книжкой
 
Alexander Puzanov:
Моя книжка тоже была про Паскаль и компьютера там не было минимум на 1.5 тыс кило вокруг. В начале книги увидел явные ошибки в кодах примеров, к середине усвоил основы и понял что ошибок там как блох. ...

Если учесть, что в те годы книжек было единицы -- а те единицы что издавались, рецензировались на уровне и вычитывались.

Так что заливать про ошибки в книгах (на тот момент) не надо. 

[Удален]  
Andrey F. Zelinsky:

Если учесть, что в те годы книжек было единицы -- а те единицы что издавались, рецензировались на уровне и вычитывались.

Так что заливать про ошибки в книгах (на тот момент) не надо. 

Он не про ошибки в книге, а про ошибки в коде... вполне может быть, среди цензоров программеров наверное вообще не было...
 
Ivan Vagin:
Он не про ошибки в книге, а про ошибки в коде... вполне может быть, среди цензоров программеров наверное вообще не было...

Не вписывайтесь в его "ля-ля". Все книги, что издавались на тот момент -- известны каждому за редкими исключениями. Издавались они в серьёзных издательствах, таких как Мир и т.п.

Кстати, они сейчас доступны в отсканированном виде, можно легко проверить. 

 
Andrey F. Zelinsky:

Если учесть, что в те годы книжек было единицы -- а те единицы что издавались, рецензировались на уровне и вычитывались.

Так что заливать про ошибки в книгах (на тот момент) не надо. 

У вас часто прорезается дикий спред меж самоуверенностью выше крыши и знанием конкретной темы ниже плинтуса - надо как-то контролировать. Заново изучать книжку и Паскаль не буду, несколько раз ткнул вслепую, бо было интересно заглянуть в историю

 


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Название: Программирование на языке Pascal

Автор: Прайс Д., Перминов О.Н.

Издательство: Мир

 
Alexander Puzanov:

и что следует понять из вашего глубокомысленного поста с примерами?

 
В смысле вы не видите блох в коде? Дак что обсуждать тогда?
 
Alexander Puzanov:
В смысле вы не видите блох в коде? Дак что обсуждать тогда?

Просто, когда есть что сказать, то говорят.

А когда нечего сказать -- то говорят в стиле "сам догадайся, что я имел ввиду"?

Есть такой известный "Клуб телепатов" https://www.mql5.com/ru/forum/133408 -- как президент Клуба -- вас приглашаю, там весёлая гоп-компания уже собралась.

 
Всё сказано в 1м посте на этой стр - попробуйте прочесть. А коды можете не читать - вам оно явно мимо темы, вам конкретно мне об этом нечего сказать
 
Alexander Puzanov:
Всё сказано в 1м посте на этой стр - попробуйте прочесть. А коды можете не читать - вам оно явно мимо темы, вам конкретно мне об этом нечего сказать

Глубокомысленный вы наш. 

Тут два месяца обсуждали чемпионат в стиле "сделай то, но только я знаю что".

Теперь ваша очередь пришла объявить конкурс -- тема "найдите то, что только я один знаю что".

Только вас может постигнуть разочарование -- на чемпионате все выдохлись -- теперь "нема дурных" -- наслаждайтесь своим талантищем в одиночестве. 

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