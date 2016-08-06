Как Вы изучили MQL5? - страница 4

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Vitalii Ananev:

Вы просто не пробовали. Написать советник можно и без знания что такое графы, бинарные деревья и конечные автоматы. 

Начинать пробовать надо не с советника, а скрипта. Понятно, что перво что хочется закодить это грааль. Но до него еще дорасти надо. Начните со скриптов.
 

Имхо, в этом деле, если никогда не занимались программированием, начинать нужно с понятия "алгоритм". И попробовать первым делом на бумаге составить блок-схему алгоритма. Это совсем несложно. Например:


Когда предельно ясно, ЧТО нужно выполнять программе, легче и программировать будет. А особенности языка на практике изучатся. В данном случае речь об MQL5.

 
Ivan Vagin:

Я то верю в то что может быть идеальный код(с точки зрения компиляции, скорости обработки донных и использования ресурсов)...

Еще совет: строго настрого запретите себе думать об оптимальности, скорости обработки и использования ресурсов. Этими вопросами можно задаваться кода получите дзен-уровень. Новички часто этим грешат: абсолютно не понимают как работает компилятор, но пытаются сэкономить, заменяя int на char например.
 
Dennis Kirichenko:

Имхо, в этом деле начинать нужно с понятия "алгоритм". И попробовать первым делом на бумаге составить блок-схему алгоритма. Это совсем несложно. 

Блок-схема эта неудачная попытка формализации. Абсолютно бесполезный и вредный инструмент, имхо. Только мозги себе запудрите ненужными понятиями. Сейчас никто так уже не пишет (ну разве мамонты какие-нибудь).
[Удален]  
Vitalii Ananev:

Вы просто не пробовали. Написать советник можно и без знания что такое графы, бинарные деревья и конечные автоматы. 

Почему не пробовал, ну... наверное согласен, наверное лень или нет, нет не согласен...

За последние 5 лет в области мебелестроения я вырос на 500-600-700%

Пять лет назад, я сменил сферу деятельности, подался в мебель, у меня было какое то понимание что я немного соображаю в мебели благо был опыт как мне тогда казалось немалый

Через год я очень четко осознал, что то мое понимание было совершенно ничтожным по сравнению с тем чего я набрался за год, прошел еще год, я обставил себе квартиру корпусной мебелью...

Расчет, распил, сборка установка все своими руками...

В настоящий момент я могу своими руками создать любую корпусную или встроенную мебель с нуля под ключ из любых материалов по цене гораздо гораздо гораздо ниже рыночной...

Корпусняк вообще раз плюнуть. 

За 5 лет я вырос в мебели  как земля и небо, я знаю столько о мебели и материалах что мама дорогая.... тупым в обучении назвать себя не могу

На форуме здесь я..... не помню где глянуть... но дольше, мне интересна эта тема, я здесь дольше чем занимаюсь мебелью, но я понимаю, что выше уровня продвинутого пользователя я не вырос, пользователя, я в коде почти ноль, да я знаю что такое компиляция, могу скомпилировать готовый код, могу подправить настройки, свободно ориентируюсь в терминале, но закодить индикатор или советника.... ни фига, пробовал конечно.

Начинал что-то читать, писать Хелло Ворлд, но постепенно туман в голове сгущался настолько, что надоедало... понимаю наверное с настойчивостью в этом направлении проблемы... или что-то еще, как-то так

К стати :-) кому интересно посмотреть чего я дома настроил - наберите в Гугле "тачаю мебелишку в охотку" это моя страничка 

 
Vasiliy Sokolov:
Еще совет: строго настрого запретите себе думать об оптимальности, скорости обработки и использования ресурсов. Этими вопросами можно задаваться кода получите дзен-уровень. Новички часто этим грешат: абсолютно не понимают как работает компилятор, но пытаются сэкономить, заменяя int на char например.

+ это пережиток медленного железа, скорее совет тем кто писал на тормозах, потом после длительного перерыва вернулся.  А вот об оптимальности кода всегда нужно думать . Какой нибудь нерациональный цикл, заставит тормозить любое железо.

Vasiliy Sokolov:
Блок-схема эта неудачная попытка формализации. Абсолютно бесполезный и вредный инструмент, имхо. Только мозги себе запудрите ненужными понятиями. Сейчас никто так уже не пишет (ну разве мамонты какие-нибудь).
F А что сейчас актуально? Экстремальное программирование?
 
Vasiliy Sokolov:
Блок-схема эта неудачная попытка формализации. Абсолютно бесполезный и вредный инструмент, имхо. Только мозги себе запудрите ненужными понятиями. Сейчас никто так уже не пишет (ну разве мамонты какие-нибудь).

Ну отчего же. Имхо, такой подход как раз научит новичка видеть состав алгоритма, чем алгоритм занимается, а главное, чем НЕ занимается... а потом да, необходимость в схемах отпадёт, когда человек научится мыслить в стиле алго :-)

 


Vasiliy Sokolov:
Блок-схема эта неудачная попытка формализации. Абсолютно бесполезный и вредный инструмент, имхо. Только мозги себе запудрите ненужными понятиями. Сейчас никто так уже не пишет (ну разве мамонты какие-нибудь).

Yuri Evseenkov:

+ это пережиток медленного железа, скорее совет тем кто писал на тормозах, потом после длительного перерыва вернулся.  А вот об оптимальности кода всегда нужно думать . Какой нибудь нерациональный цикл, заставит тормозить любое железо.

F А что сейчас актуально? Экстремальное программирование?
Не, щас актуально дробление многоуровневых наследственных связей на 2 уровня :-))
 
Yuri Evseenkov:

А что сейчас актуально? Экстремальное программирование?

Да, XP рулит. другое дело что оно как бы не для новичков. Точнее нет материала, который бы учил новичков в стиле XP.
 
Dennis Kirichenko:

Ну отчего же. Имхо, такой подход как раз научит новичка видеть состав алгоритма, чем алгоритм занимается, а главное, чем НЕ занимается... а потом да, необходимость в схемах отпадёт, когда человек научится мыслить в стиле алго :-)

Проблема в том, что схема существует сама по себе, а алгоритм сам по себе. Т.е. создается некая абстракция (схема) которой должен соответствовать алгоритм. Но будет ли он соответствовать этой схеме на самом деле - черт его знает. А если в схеме ошибка, которая была выявлена в процессе написания алгоритма? Значит нужно перекраивать схему. Затем нужно заново проходить процедуру верификации (проверку на равенства алгоритма с схемой). Спрашивается зачем, если достоверно известно, что алгоритм работает и так правильно, а схема - нет. 
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