Как Вы изучили MQL5? - страница 4
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Вы просто не пробовали. Написать советник можно и без знания что такое графы, бинарные деревья и конечные автоматы.
Имхо, в этом деле, если никогда не занимались программированием, начинать нужно с понятия "алгоритм". И попробовать первым делом на бумаге составить блок-схему алгоритма. Это совсем несложно. Например:
Когда предельно ясно, ЧТО нужно выполнять программе, легче и программировать будет. А особенности языка на практике изучатся. В данном случае речь об MQL5.
Я то верю в то что может быть идеальный код(с точки зрения компиляции, скорости обработки донных и использования ресурсов)...
Имхо, в этом деле начинать нужно с понятия "алгоритм". И попробовать первым делом на бумаге составить блок-схему алгоритма. Это совсем несложно.
Вы просто не пробовали. Написать советник можно и без знания что такое графы, бинарные деревья и конечные автоматы.
Почему не пробовал, ну... наверное согласен, наверное лень или нет, нет не согласен...
За последние 5 лет в области мебелестроения я вырос на 500-600-700%
Пять лет назад, я сменил сферу деятельности, подался в мебель, у меня было какое то понимание что я немного соображаю в мебели благо был опыт как мне тогда казалось немалый
Через год я очень четко осознал, что то мое понимание было совершенно ничтожным по сравнению с тем чего я набрался за год, прошел еще год, я обставил себе квартиру корпусной мебелью...
Расчет, распил, сборка установка все своими руками...
В настоящий момент я могу своими руками создать любую корпусную или встроенную мебель с нуля под ключ из любых материалов по цене гораздо гораздо гораздо ниже рыночной...
Корпусняк вообще раз плюнуть.
За 5 лет я вырос в мебели как земля и небо, я знаю столько о мебели и материалах что мама дорогая.... тупым в обучении назвать себя не могу
На форуме здесь я..... не помню где глянуть... но дольше, мне интересна эта тема, я здесь дольше чем занимаюсь мебелью, но я понимаю, что выше уровня продвинутого пользователя я не вырос, пользователя, я в коде почти ноль, да я знаю что такое компиляция, могу скомпилировать готовый код, могу подправить настройки, свободно ориентируюсь в терминале, но закодить индикатор или советника.... ни фига, пробовал конечно.
Начинал что-то читать, писать Хелло Ворлд, но постепенно туман в голове сгущался настолько, что надоедало... понимаю наверное с настойчивостью в этом направлении проблемы... или что-то еще, как-то так
К стати :-) кому интересно посмотреть чего я дома настроил - наберите в Гугле "тачаю мебелишку в охотку" это моя страничка
Еще совет: строго настрого запретите себе думать об оптимальности, скорости обработки и использования ресурсов. Этими вопросами можно задаваться кода получите дзен-уровень. Новички часто этим грешат: абсолютно не понимают как работает компилятор, но пытаются сэкономить, заменяя int на char например.
+ это пережиток медленного железа, скорее совет тем кто писал на тормозах, потом после длительного перерыва вернулся. А вот об оптимальности кода всегда нужно думать . Какой нибудь нерациональный цикл, заставит тормозить любое железо.
Блок-схема эта неудачная попытка формализации. Абсолютно бесполезный и вредный инструмент, имхо. Только мозги себе запудрите ненужными понятиями. Сейчас никто так уже не пишет (ну разве мамонты какие-нибудь).
Блок-схема эта неудачная попытка формализации. Абсолютно бесполезный и вредный инструмент, имхо. Только мозги себе запудрите ненужными понятиями. Сейчас никто так уже не пишет (ну разве мамонты какие-нибудь).
Ну отчего же. Имхо, такой подход как раз научит новичка видеть состав алгоритма, чем алгоритм занимается, а главное, чем НЕ занимается... а потом да, необходимость в схемах отпадёт, когда человек научится мыслить в стиле алго :-)
Vasiliy Sokolov:
Блок-схема эта неудачная попытка формализации. Абсолютно бесполезный и вредный инструмент, имхо. Только мозги себе запудрите ненужными понятиями. Сейчас никто так уже не пишет (ну разве мамонты какие-нибудь).
Yuri Evseenkov:
+ это пережиток медленного железа, скорее совет тем кто писал на тормозах, потом после длительного перерыва вернулся. А вот об оптимальности кода всегда нужно думать . Какой нибудь нерациональный цикл, заставит тормозить любое железо.F А что сейчас актуально? Экстремальное программирование?
А что сейчас актуально? Экстремальное программирование?
Ну отчего же. Имхо, такой подход как раз научит новичка видеть состав алгоритма, чем алгоритм занимается, а главное, чем НЕ занимается... а потом да, необходимость в схемах отпадёт, когда человек научится мыслить в стиле алго :-)