CME
Вопрос, как находить (вписывать) будущие контракты?, к примеру точно знаю что торгуется декабрьский символ (т.к. он есть везде) ну кроме МТ5. в МТ5 почему то нету даже в разделе символы. В особенности интересуют спрэды.
И где можно посмотреть у каких брокеров есть МТ5 с выходом на СМЕ.... а то искать через гугл то еще дело.
Брокер(дилер), в МТ5 какой символ добавит на своей стороне сервера, тот и будет в терминале.
Если тикера нет в Символах, то значит он не добавлен на стороне сервера.
Мне не понятна причина, почему не добавляют другие символы, спреды и т.д.
Если написать свой коннектор, то можно юзать любые символы поставщика, через кастомные символы.
Но кастомные символы, сейчас как то не корректно работают в терминале.
Какие брокеры используют МТ5?
Мне кажется пока это единственный AMP.
Тоже искал других брокеров с МТ5, не нашёл.
Был один американский нормальный брокер, вроде предлагал МТ5, но почему то он убрал всю информацию с сайта о МТ5.
Видимо в сравнении с другими приложениями, которые работают стабильно, у МТ5 пока нет шансов на конкуренцию.
А возможно и другие причины, не знаю.
Для справки. Фьючерсные контракты имеют обозначения по месяцам.
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Вопрос, как находить (вписывать) будущие контракты?, к примеру точно знаю что торгуется декабрьский символ (т.к. он есть везде) ну кроме МТ5. в МТ5 почему то нету даже в разделе символы. В особенности интересуют спрэды.
И где можно посмотреть у каких брокеров есть МТ5 с выходом на СМЕ.... а то искать через гугл то еще дело.