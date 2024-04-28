Делаем краудсорсовый проект по Canvas - страница 20
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Сравнил эти формулы, действительно разный результат. За одно сравнил скорости.
Левая половина сделана из трех слоев разного цвета, везде прозрачность 128. Цвета смешивает терминал.
Правая верхняя сделана в одном слое, смешивалось по английской вики.
Правая нижняя в одном слое, по русской вики.
Сравнение терминала и английской вики по скрину (терминал сверху)
Сравнение формул по ресурсам сохраненным в файл (английская сверху)
Много времени занимает создание ресурса, в сравнении с расчетом цвета и заполнением массива до 10 раз, наверно и нет смысла разбираться с OCL.
ПС Вроде неплохо, можно фотошоп в МТ забабахать :)
Люди разбирающиеся в классе CCanvas скажите, а есть ли там возможность создать градиент? Например, для прямоугольника, чтобы превратить его в кнопку? Давно хотел это спросить.)
Есть.
А есть ли примеры кнопок нарисованных с помощью канваса? Не припомню, чтобы их видел. Видел очень крутые кнопки, но они были на основе исходных картинок, а полностью нарисованных на канвасе не видел...
А есть ли примеры кнопок нарисованных с помощью канаваса? Не припомню, чтобы их видел. Видел очень крутые кнопки, но они были на основе исходных картинок, а полностью нарисованную на канвасе не видел...
У Анатолия почитайте в описании его граф. библиотеки - про информационныне элементы, если мне память не изменяет.
Попробую найти...
Люди разбирающиеся в классе CCanvas скажите, а есть ли там возможность создать градиент? Например, для прямоугольника, чтобы превратить его в кнопку? Давно хотел это спросить.)
Не вижу проблем с градиентом.
Вот простой наглядный пример скрипта, который перебирает все цвета и рисует в динамике меняющийся градиентный цветной квадрат.
Только, чтобы работал, нужно в Canvas.mqh массив m_pixels[] переместить в public
Привет, Петр!
Не вижу проблем с градиентом.
Вот простой наглядный пример скрипта, который перебирает все цвета и рисует крадиентный цветной квадрат.
Только чтобы работал, нужно в Canvas.mqh массив m_pixels[] переместить в public
Привет, Николай!
Спасибо за пример, но я имел ввиду несколько иное. Неясно передал свою мысль. Имел ввиду рамку квадрата, которая превратит квадрат в кнопку. Для этого нужно чтобы линии рамки были разные. Например, верхняя и левая линии - светлые, а нижняя и правая - темные, - кнопка отжата, если наоборот, то кнопка будет выглядеть нажатой. Хотел узнать как это можно сделать с помощью канваса.
Градиентом назвал линии рамки. Может это неправильно...
Привет, Николай!
Спасибо за пример, но я имел ввиду несколько иное. Неясно передал свою мысль. Имел ввиду рамку квадрата, которая превратит квадрат в кнопку. Для этого нужно чтобы линии рамки были разные. Например, верхняя и левая линии - светлые, а нижняя и правая - темные, - кнопка отжата, если наоборот, то кнопка будет выглядеть нажатой. Хотел узнать как это можно сделать с помощью канваса.
Градиентом назвал линии рамки. Может это неправильно...
Изображение кнопки может формироваться или загрузкой уже готового bmp изображения или программным рисованием( здесь уж масса вариантов). А потом просто обрабатывая события мыши в OnChartEvent менять ее изображение.