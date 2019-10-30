MetaTrader 5 Strategy Tester! - страница 67

MQ31,31,37,33 (средн. 33)(33,32,32 20K) (78 при 74К)тест не пройден
Joo39,35,43,37,39,38,39,43,44,40 (средн. 39,7)78,73,81,75,79,78,83,80,74,80 (средн. 78,1) (88 при 74K) 170,168,169,158,168,162,158,170,172,160 (средн. 165,5)
R(отжиг)    

Таблица с результатами по итогам 20 испытаний для каждого из тестов с текстом из 50, 150 и 1000 символов, с ключом из 52 символов, максимально допустимое количество обращений к ФФ 20000 (для MQ значение несколько больше). 

График оптимизации 50 параметров 

 

 График оптимизации 150 параметров (оптимизация останавливалась вручную как только счетчик переваливал за 20000)

 

 
50 - 
fitness calls: 1336; average execution time: 0.00316304 s (найдено 50 из 50)

150 - 
fitness calls: 3998; average execution time: 0.01597008 s (найдено 150 из 150)

1000 - 
fitness calls: 20000; accuracy: 0.753; average execution time: 0.3614206 s   (найдено 753 из 1000)

1000, без ограничения вызовов - 
fitness calls: 26182; average execution time: 0.4726528 s (найдено 1000 из 1000)


Я думаю что отжиг не подходит под эту задачу, у него будет хуже.

Dr.Trader:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

MetaTrader 5 Strategy Tester!

Alexey Burnakov, 2016.11.21 21:34

Подумайте еще раз над моими словами. По очереди для каждого элемента перебираем все возможные буквы. Угадали +1. И идем далее. Здесь нет смысла оптимизировать ВСЮ последовательность сразу.
Алексей позже понял, о чем речь шла на самом деле. Надо только почитать.
 

Для MQ-ГА можно сделать ограничение ровно на 20К проходов. Можно сделать и запись BestResults для построения графика динамики работы алгоритма.

Но не охота с MQ-ГА возиться, когда сами разработчики по таблице сравнения итак будут вынуждены посмотреть причины отставания. 

 
Andrey Dik:

fxsaber:

Но не охота с MQ-ГА возиться, когда сами разработчики по таблице сравнения итак будут вынуждены посмотреть причины отставания. 

Я с оптимизатором в mt5 работаю уже многие годы. Он хорош, для форекс советников подходит отлично. Особенно это видно если сравнить генетику в mt4 и mt5, прогресс пятёрки шагнул в десяток раз лучше.


Проблема в том что данная задача заточена под вот такое условие - 

Andrey Dik:

А вот функции имеющие ступени, долгие горизонтальные поверхности (когда ФФ не меняет значение в большом диапазоне параметров), нелинейные и рубленые, со множеством острых пиков, и тем более вообще не имеющие НИКАКОЙ зависимости между параметрами (фактически это просто шум, это поиск иголки на околоземной орбите)
...
и представляют собой результаты работы советников на финансовых рынках

И моё мнение что это полная противоположность того как должна выглядеть фитнесс функция советника. Нуу, она так действительно выглядит для многих советников с маркета, но позвольте вам скззать что не всё советники с маркета прибыльны.

Крч генетика mt5 заточена под совсем другие задачи чем это задание. И это не проблема если хороший продукт не может в отдельно взятое узкоспециализированное задание, я считаю что в данном случае это оправдано.

 
Dr.Trader:

Крч генетика mt5 заточена под совсем другие задачи чем это задание. И это не проблема если хороший продукт не может в отдельно взятое узкоспециализированное задание, я считаю что в данном случае это оправдано.

Крч я вычеркнул Вас из таблицы. Учить многие могут, а делать мало.
 
