Появилися 3 пожелания:
1) Есле при добавлении удаленного хоста в поле "Адрес" не указан порт, а только адрес - пусть тестер сам пробует подключиться к портам 2000-2010.
2) Добавьте возможность продолжать оптимизацию. Например: чтоб можно было продолжить оптимизацию есле она по каким-то причинам прервана.
3) Добавьте возможность ставить оптимизацию на паузу.
1) улучшим (будем требовать указания полного адреса с портом), но сканирования не будет - это чревато проблемами
2) оптимизатор имеет файловый кеш, если остановить оптимизатор, а потом заново запустить на тех же данных, то он будет использовать ранее просчитанные результаты.
3) паузы не будет, но с учетом пункта 2 можно просто останавливать и заново запускать
Кеш результатов оптимизации очень сильно помогает (особенно в генетике), когда скрещивание приводит к повторяющимся наборам входных параметров.
В логах это выглядит так:Тестирование с генетическим оптимизатором закончилось досрочно на 622 проходе из ожидаемых 11214, причем 317 вариантов было дублирующихся (результаты отдавались мгновенно из кеша без повторного просчета).
А что случилось с пунктом "Установить входные параметры", в выкидном меню на выбранном проходе...
В ручную не очень удобно вбивать оптимизированные параметры.
Вообще ожидал тестер как внешнее приложение, как редактор.
Либо хотя бы вынос за пределы экрана, это было бы незаменимо для тех у кого два монитора. На одном торгуешь, на другом тестишь.
И вообще кнопка выноса/привязки любого окна, порадовала бы каждого! Неужели это настолько сложно и долго внедрить?
Колонка "Custom max" (в результатах теста) заменяет Баланс. Не думаю, что это правильно, т.к. конечный баланс я также хочу знать...
Иногда Тестер подвисает при одиночном проходе (по завершению)
Кнопка "Отмена" работает только при перезагрузке всего МТ5...
Подтверждаю. У меня тоже.
А при завершении оптимизации - всегда подвисает. Бу ждать обновления.
Я что-то ни как не могу подключиться ко своему второму компу...
Попробуйте кто-нить подключитесь ко мне. Мои данные: 77.41.72.186 порт 2003 пароль MetaTester
Отпишитесь кто смог подключиться плз...
Кто-нить агентов тестировал?
аналогично
проблема - с ноута не могу зацепиться к боевому коню на 8 горшков I7
схема такая
ноут + 4 агента ( можно еще под 64 битовой W7 - не дошли рруки )
цепляюсь к машине под виртуалкой
у одной 6 гигов озу у других по 3 - процессоры на них I7
на закрытом тестировании - предыдущий релиз цеплялся ко всемжужжало аж под 12 агентами на трех сетевых машинах + свой локальный
--
я думаю стоит ждать исправлений
а пока писать тут побольше об ошибках тестера
--
так же наблюдаются подвисания после теста
тест без оптимизации проходит!
пробовал протестировать пример неполучается. вот лог сообщений
2010.04.25 23:56:45 Core 1 Disconnected
2010.04.25 23:56:45 Core 1 Expert OnInit failed
2010.04.25 23:56:45 Core 1 Error MACD indicator init
2010.04.25 23:56:45 Core 1 EURUSD: contains 0 M1 records
2010.04.25 23:56:45 Core 1 InpMATrendPeriod=26
2010.04.25 23:56:45 Core 1 InpMACDCloseLevel=0.200000
2010.04.25 23:56:45 Core 1 InpMACDOpenLevel=0.300000
2010.04.25 23:56:45 Core 1 InpTrailingStop=30
2010.04.25 23:56:45 Core 1 InpTakeProfit=50
2010.04.25 23:56:45 Core 1 InpLots=0.100000
2010.04.25 23:56:45 Core 1 EURUSD,H1: testing of Experts\Examples\MACD\MACD Sample.ex5 from 1999.11.11 00:00 to 2010.04.24 00:00 started with inputs:
2010.04.25 23:56:45 Core 1 EURUSD: contains 0 M1 records
2010.04.25 23:56:45 Core 1 EURUSD: history synchronized from 1999.11.11 to 2010.04.23
2010.04.25 23:56:45 Core 1 EURUSD: load 27 bytes of history data to synchronize
2010.04.25 23:56:45 Core 1 EURUSD: symbol synchronized
2010.04.25 23:56:45 Core 1 Performance: 77
2010.04.25 23:56:45 Core 1 Successfully initialized
2010.04.25 23:56:45 Core 1 Initial deposit 5000.00 USD
2010.04.25 23:56:45 Core 1 Expert file added: Experts\Examples\MACD\MACD Sample.ex5
2010.04.25 23:56:43 Core 1 Authorized
2010.04.25 23:56:43 Core 1 Connected
2010.04.25 23:56:42 Core 1 Connecting to 127.0.0.1:3000
2010.04.25 23:56:42 Core 1 Agent process started
2010.04.25 23:56:42 Tester EURUSD,H1: testing of Experts\Examples\MACD\MACD Sample.ex5 from 1999.11.11 00:00 to 2010.04.24 00:00 started
индикатор MACD есть его не трогал. ОС Windows 7 может из-за этого ((
Поставь в настройках графиков Unlimited, и потом кочни истории на М1 по больше.
У меня было тоже самое, после этого помогло...
Поставь в настройках графиков Unlimited, и потом кочни истории на М1 по больше.
У меня было тоже самое, после этого помогло...
Спасибо. Выставил Unlimited. где и как качнуть историю не нашол. Листал график в ручную до 1999 года. произошла небольшая подкачка.После этого тестер запустился. В МТ4 была кнопка F2 и меню архив котировок. в 5 нету (ненашол)