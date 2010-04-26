Тестирование Тестера Стратегий в терминале MetaTarder 5 - страница 2

Новый комментарий
 

Появилися 3 пожелания:

1) Есле при добавлении удаленного хоста в поле "Адрес" не указан порт, а только адрес - пусть тестер сам пробует подключиться к портам 2000-2010. 

2) Добавьте возможность продолжать оптимизацию. Например: чтоб можно было продолжить оптимизацию есле она по каким-то причинам прервана.

3) Добавьте возможность ставить оптимизацию на паузу.

 
Graff:

1) улучшим (будем требовать указания полного адреса с портом), но сканирования не будет - это чревато проблемами

2) оптимизатор имеет файловый кеш, если остановить оптимизатор, а потом заново запустить на тех же данных, то он будет использовать ранее просчитанные результаты.

3) паузы не будет, но с учетом пункта 2 можно просто останавливать и заново запускать


Кеш результатов оптимизации очень сильно помогает (особенно в генетике), когда скрещивание приводит к повторяющимся наборам входных параметров.

В логах это выглядит так:

Genetic pass (65, 7995) found in cache with result 13973.10
...
Result cache was used 317 times
Genetic optimization finished on pass 622 (of 11214)
Тестирование с генетическим оптимизатором закончилось досрочно на 622 проходе из ожидаемых 11214, причем 317 вариантов было дублирующихся (результаты отдавались мгновенно из кеша без повторного просчета).
 

А что случилось с пунктом "Установить входные параметры", в выкидном меню на выбранном проходе...
В ручную не очень удобно вбивать оптимизированные параметры.

Вообще ожидал тестер как внешнее приложение, как редактор.
Либо хотя бы вынос за пределы экрана, это было бы незаменимо для тех у кого два монитора. На одном торгуешь, на другом тестишь.
И вообще кнопка выноса/привязки любого окна, порадовала бы каждого! Неужели это настолько сложно и долго внедрить?

Колонка "Custom max" (в результатах теста) заменяет Баланс. Не думаю, что это правильно, т.к. конечный баланс я также хочу знать...

Иногда Тестер подвисает при одиночном проходе (по завершению)

Кнопка "Отмена" работает только при перезагрузке всего МТ5...

 
Shurik740:
Иногда Тестер подвисает при одиночном проходе (по завершению)


Подтверждаю. У меня тоже.

А при завершении оптимизации - всегда подвисает.  Бу ждать обновления.

 
Кто-нить агентов тестировал?
Я что-то ни как не могу подключиться ко своему второму компу...

Попробуйте кто-нить подключитесь ко мне. Мои данные: 77.41.72.186 порт 2003 пароль MetaTester

Отпишитесь кто смог подключиться плз...

 
Shurik740:
Кто-нить агентов тестировал?
Я что-то ни как не могу подключиться ко своему второму компу...

Попробуйте кто-нить подключитесь ко мне. Мои данные: 77.41.72.186 порт 2003 пароль MetaTester

Отпишитесь кто смог подключиться плз...

аналогично

проблема - с ноута не могу зацепиться к боевому коню на  8 горшков  I7


схема такая

   ноут + 4  агента ( можно еще  под 64 битовой W7 - не дошли рруки  )

     цепляюсь  к машине под виртуалкой

        у одной 6 гигов озу у других по 3  - процессоры на них I7

на закрытом тестировании - предыдущий релиз цеплялся ко всем

  жужжало аж под 12 агентами  на трех сетевых машинах  + свой локальный 

--

я думаю стоит ждать исправлений

а пока писать тут побольше об ошибках  тестера

--

так же наблюдаются подвисания после теста

тест без  оптимизации проходит!

пробовал протестировать пример неполучается. вот лог сообщений

2010.04.25 23:56:45 Core 1 Disconnected
2010.04.25 23:56:45 Core 1 Expert OnInit failed
2010.04.25 23:56:45 Core 1 Error MACD indicator init
2010.04.25 23:56:45 Core 1 EURUSD: contains 0 M1 records
2010.04.25 23:56:45 Core 1 InpMATrendPeriod=26
2010.04.25 23:56:45 Core 1 InpMACDCloseLevel=0.200000
2010.04.25 23:56:45 Core 1 InpMACDOpenLevel=0.300000
2010.04.25 23:56:45 Core 1 InpTrailingStop=30
2010.04.25 23:56:45 Core 1 InpTakeProfit=50
2010.04.25 23:56:45 Core 1 InpLots=0.100000
2010.04.25 23:56:45 Core 1 EURUSD,H1: testing of Experts\Examples\MACD\MACD Sample.ex5 from 1999.11.11 00:00 to 2010.04.24 00:00 started with inputs:
2010.04.25 23:56:45 Core 1 EURUSD: contains 0 M1 records
2010.04.25 23:56:45 Core 1 EURUSD: history synchronized from 1999.11.11 to 2010.04.23
2010.04.25 23:56:45 Core 1 EURUSD: load 27 bytes of history data to synchronize
2010.04.25 23:56:45 Core 1 EURUSD: symbol synchronized
2010.04.25 23:56:45 Core 1 Performance: 77
2010.04.25 23:56:45 Core 1 Successfully initialized
2010.04.25 23:56:45 Core 1 Initial deposit 5000.00 USD
2010.04.25 23:56:45 Core 1 Expert file added: Experts\Examples\MACD\MACD Sample.ex5
2010.04.25 23:56:43 Core 1 Authorized
2010.04.25 23:56:43 Core 1 Connected
2010.04.25 23:56:42 Core 1 Connecting to 127.0.0.1:3000
2010.04.25 23:56:42 Core 1 Agent process started
2010.04.25 23:56:42 Tester EURUSD,H1: testing of Experts\Examples\MACD\MACD Sample.ex5 from 1999.11.11 00:00 to 2010.04.24 00:00 started

индикатор MACD есть его не трогал. ОС Windows 7 может из-за этого ((

 

 
Prival:

пробовал протестировать пример неполучается. вот лог сообщений

2010.04.25 23:56:45 Core 1 Disconnected
2010.04.25 23:56:45 Core 1 Expert OnInit failed
2010.04.25 23:56:45 Core 1 Error MACD indicator init
2010.04.25 23:56:45 Core 1 EURUSD: contains 0 M1 records

Поставь в настройках графиков Unlimited, и потом кочни истории на М1 по больше.

У меня было тоже самое, после этого помогло...

 
Shurik740 писал(а)  :

Поставь в настройках графиков Unlimited, и потом кочни истории на М1 по больше.

У меня было тоже самое, после этого помогло...

Спасибо. Выставил Unlimited. где и как качнуть историю не нашол. Листал график в ручную до 1999 года. произошла небольшая подкачка.После этого тестер запустился. В МТ4 была кнопка F2 и меню архив котировок. в 5 нету (ненашол)
 
Prival:
Спасибо. Выставил Unlimited. где и как качнуть историю не нашол. Листал график в ручную до 1999 года. произошла небольшая подкачка.После этого тестер запустился. В МТ4 была кнопка F2 и меню архив котировок. в 5 нету (ненашол)
Вообще я и имел ввиду качнуть Номе-Номе-Номе ... иначе ни как :)
