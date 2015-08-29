Необходимость точного времени открытия и закрытия рынков на MQL5 – сбор голосов в поддержку.
думаю на языке мкл это несложно осуществить
я ЗА
думаю это будет запрос с сылкой на массив структур типа дате тайм
и где по порядку будут вноситься открытия закрытие сесиии
а номер массива будет соответствовать дню недели
с помощью таких штук удобно можно будет визуализировать на графике евро/юзд время торговли по некоторым фондам или фьючерсам
думаю на языке мкл это несложно осуществить
я ЗА
думаю это будет запрос с сылкой на массив структур типа дате тайм
и где по порядку будут вноситься открытия закрытие сесиии
а номер массива будет соответствовать дню недели
с помощью таких штук удобно можно будет визуализировать на графике евро/юзд время торговли по некоторым фондам или фьючерсам
Я понимаю что из прошлого это возможно сделать, но тут возникает другой вопрос, а если это акции и был празнечный день(рынки закрыты) на прошлой неделе, тогда в расчеты вкрадывается ошибка размером в целый день, и как ее отслеживать.
Я уже молчу про дырки в истории.
Кстати о дырках, токо что обнаружил что история по фунту с января 2009 по июнь 2009 вместо минутной рисует часовые бары(типа на м1 в дне 24 бара). И как в этом случае получить корректные данные.
Я имею в виду чтобы была возможность получения константных значений, типа: GBPUSD пятница открытие 00:00 закрытие 22:00
Типа как в свойствах символа, только правильно:
ну тут уже походу просто не успели все тонкости отладить
Не совсем понятен вопрос по отношению к Форекс - насколько я знаю, он работает 7\24
oanda тому подтверждение
Вообщето, оанда - это скорее исключение, чем правило в основном все forex компании работают до 20:00 GMT (у каждой свое смещение), поэтому есть необходимость точно знать когда закрывается рынок (по терминальному времени).
И даже если оанда начнет использовать МТ5(7\24), как индикаторы и советники зависящие от времени будут об этом знать.
Иили я неправ?
Хотелось бы писать универсальные продукты, а не заточенные под конкретную контору и конкретный инструмент.
Если работать на разных рынках, российском, украинском, европейском и т.д. то как минимум программа должна знать когда он открывается и когда закрывается.
Мне кажется это логичным, или где?
здесь много нюансов, скажем :
1) Один известный брокер, например, как-то начал подавать котировки Форекс в воскресенье (по терминальному времени), потом прекратил это делать.
Как быть в таком случае советнику, который тестируется на истории? Был ли открыт рынок в то воскресенье, а в это?
2) Некоторые ДЦ переводят время на летнее, другие - нет, одни переводят по европейским правилам, другие - по американским
И еще веселее - раньше ДЦ не переводил время, а теперь переводит !
И как быть при таком раскладе?
-----------------------------------------
Советнику, который работает в реале, несложно выяснить "открыт" сейчас рынок или нет
А вот для тестера все намного сложнее ...
Уже где-то поднимался вопрос "А как узнать реальное время, зная терминальное". Ответ, насколько я помню, был - никак в общем случае
здесь много нюансов, скажем :
1) Один известный брокер, например, как-то начал подавать котировки Форекс в воскресенье (по терминальному времени), потом прекратил это делать.
Как быть в таком случае советнику, который тестируется на истории? Был ли открыт рынок в то воскресенье, а в это?
2) Некоторые ДЦ переводят время на летнее, другие - нет, одни переводят по европейским правилам, другие - по американским
И еще веселее - раньше ДЦ не переводил время, а теперь переводит !
И как быть при таком раскладе?
-----------------------------------------
Советнику, который работает в реале, несложно выяснить "открыт" сейчас рынок или нет
А вот для тестера все намного сложнее ...
Уже где-то поднимался вопрос "А как узнать реальное время, зная терминальное". Ответ, насколько я помню, был - никак в общем случае
Для этого и нужна возможность точно знать, когда работает рынок(брокер), а когда нет.
К вопросу реального времени посмотрите функции
TimeTradeServer(); TimeGMT(); TimeLocal();
Для этого и нужна возможность точно знать, когда работает рынок(брокер), а когда нет.
К вопросу реального времени посмотрите функции
TimeTradeServer();
TimeGMT();
TimeLocal();
Все это имеет смысл только для реал-тайм работы советников - здесь никаких вопросов (кроме субботы-воскресенья, когда TimeCurrent() замирает на последнем тике пятницы).
Серьезные проблемы начинаются при тестировании советников.
Например, у нас есть текстовый файл с расписанием новостей в GMT-формате, которым пользуется советник. В реал-тайм все хорошо - указанные Вами функции позволяют привязать торговлю к этому расписанию.
Но у нас нет возможности привязать прошедшую новость к какому-либо бару истории в прошлом, ибо терминальное время бара - это всего лишь капризы ДЦ в тот момент, когда поступала котировка. Какие тогда были у них правила и сколько раз они их меняли - никому не известно.
Возможно, я не пойму Ваш начальный вопрос
как мне в индикаторе получить информацию о времени работы рынков?
О каком времени идет речь: терминальном или абсолютном (GMT,UTC,...) ?
Цель всего этого - синхронизация баров с абсолютным временем?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
На форуме я задал такой вопрос разработчикам:
При написании индикаторов у меня возникла проблема с получением точного времени открытия и закрытия рынков, с forex более-менее (хотя с пятницей проблемы) т.к. он круглосуточный, а как мне в индикаторе получить информацию о времени работы рынков?
Мною был получен ответ:
Пока такая информация средствами MQL5 недоступна. Думаю, со временем, когда необходимость такой возможности будет заявлена множеством трейдеров, соответствующие функции в языке появятся.
МНОЖЕСТВО ТРЕЙДЕРОВ прошу высказать свое фи в форме ответа на вопрос: Нужна ли возможность получения точного времени открытия и закрытия рынков средствами языка MQL5?
Просьба писать коротко ДА, НУЖНА или НЕТ, НЕНУЖНА.