Необходимость точного времени открытия и закрытия рынков на MQL5 – сбор голосов в поддержку.

На форуме я задал такой вопрос разработчикам:

При написании индикаторов у меня возникла проблема с получением точного времени открытия и закрытия рынков, с forex  более-менее (хотя с пятницей проблемы) т.к. он круглосуточный, а как мне в индикаторе получить информацию о времени работы рынков?

Мною был получен ответ:

Пока такая информация средствами MQL5 недоступна. Думаю, со временем, когда необходимость такой возможности будет заявлена множеством трейдеров, соответствующие функции в языке появятся.
 

МНОЖЕСТВО ТРЕЙДЕРОВ прошу высказать свое фи в форме ответа на вопрос: Нужна ли возможность получения точного времени открытия и закрытия рынков средствами языка MQL5?

Просьба писать коротко ДА, НУЖНА или НЕТ, НЕНУЖНА.
 

думаю на языке мкл это несложно осуществить

я ЗА

думаю это будет запрос с сылкой на массив структур типа дате тайм

и где по порядку будут вноситься открытия закрытие сесиии

а номер массива будет соответствовать дню недели

 с помощью таких штук удобно можно будет визуализировать на графике евро/юзд время торговли по некоторым фондам или фьючерсам

 
Я понимаю что из прошлого это возможно сделать, но тут возникает другой вопрос, а если это акции и был празнечный день(рынки закрыты) на прошлой неделе, тогда в расчеты вкрадывается ошибка размером в целый день, и как ее отслеживать.

Я уже молчу про дырки в истории.

Кстати о дырках, токо что обнаружил что история по фунту с января 2009 по июнь 2009 вместо минутной рисует часовые бары(типа на м1 в дне 24 бара). И как в этом случае получить корректные данные.

Я имею в виду чтобы была возможность получения константных значений, типа: GBPUSD пятница открытие 00:00  закрытие 22:00

Типа как в свойствах символа, только правильно:

 

 
я про тоже самое
 

ну тут уже походу просто не успели все тонкости отладить
 
Не совсем понятен вопрос по отношению к Форекс - насколько я знаю, он работает 7\24

oanda тому подтверждение 

 
yu-sha:

Не совсем понятен вопрос по отношению к Форекс - насколько я знаю, он работает 7\24

oanda тому подтверждение 

Вообщето, оанда - это скорее исключение, чем правило в основном все forex компании работают до 20:00 GMT (у каждой свое смещение), поэтому есть необходимость точно знать когда закрывается рынок (по терминальному времени).

И даже если оанда начнет использовать МТ5(7\24), как  индикаторы и советники зависящие от времени будут об этом знать.

Иили я неправ?

Хотелось бы  писать универсальные продукты, а не заточенные под конкретную контору и конкретный инструмент. 

Если работать на разных рынках, российском, украинском, европейском и т.д. то как минимум программа должна знать когда он открывается и когда закрывается.

Мне кажется это логичным, или где? 

 

здесь много нюансов, скажем :

1) Один известный брокер, например, как-то начал подавать котировки  Форекс в воскресенье (по терминальному времени), потом прекратил это делать.

Как быть в таком случае советнику, который тестируется на истории? Был ли открыт рынок в то воскресенье, а в это?

2) Некоторые ДЦ переводят время на летнее, другие - нет, одни переводят по европейским правилам, другие - по американским

И еще веселее - раньше ДЦ не переводил время, а теперь переводит !

И как быть при таком раскладе?

-----------------------------------------

Советнику, который работает в реале, несложно выяснить "открыт" сейчас рынок или нет  

А вот для тестера все намного сложнее ...

Уже где-то поднимался вопрос "А как узнать реальное время, зная терминальное". Ответ, насколько я помню, был - никак в общем случае

 
yu-sha:

здесь много нюансов, скажем :

1) Один известный брокер, например, как-то начал подавать котировки  Форекс в воскресенье (по терминальному времени), потом прекратил это делать.

Как быть в таком случае советнику, который тестируется на истории? Был ли открыт рынок в то воскресенье, а в это?

2) Некоторые ДЦ переводят время на летнее, другие - нет, одни переводят по европейским правилам, другие - по американским

И еще веселее - раньше ДЦ не переводил время, а теперь переводит !

И как быть при таком раскладе?

-----------------------------------------

Советнику, который работает в реале, несложно выяснить "открыт" сейчас рынок или нет  

А вот для тестера все намного сложнее ...

Уже где-то поднимался вопрос "А как узнать реальное время, зная терминальное". Ответ, насколько я помню, был - никак в общем случае

Для этого и нужна возможность точно знать, когда работает рынок(брокер), а когда нет.

К вопросу реального времени посмотрите функции  

TimeTradeServer();
TimeGMT();
TimeLocal();

 

 
vdv2001:

Для этого и нужна возможность точно знать, когда работает рынок(брокер), а когда нет.

К вопросу реального времени посмотрите функции  

TimeTradeServer();

TimeGMT(); 

TimeLocal(); 

Все это имеет смысл только для реал-тайм работы советников - здесь никаких вопросов (кроме субботы-воскресенья, когда TimeCurrent() замирает на последнем тике пятницы).

Серьезные проблемы начинаются при тестировании советников.

Например, у нас есть текстовый файл с расписанием новостей в GMT-формате, которым пользуется советник. В реал-тайм все хорошо - указанные Вами функции позволяют привязать торговлю к этому расписанию.

Но у нас нет возможности привязать прошедшую новость к какому-либо бару истории в прошлом, ибо терминальное время бара - это всего лишь капризы ДЦ в тот момент, когда поступала котировка. Какие тогда были у них правила и сколько раз они их меняли - никому не известно. 

 

Возможно, я не пойму Ваш начальный вопрос

 как мне в индикаторе получить информацию о времени работы рынков?

 О каком времени идет речь: терминальном или абсолютном (GMT,UTC,...) ?

 Цель всего этого - синхронизация баров с абсолютным временем? 

