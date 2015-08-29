Необходимость точного времени открытия и закрытия рынков на MQL5 – сбор голосов в поддержку. - страница 2

yu-sha:

Возможно, я не пойму Ваш начальный вопрос

 О каком времени идет речь: терминальном или абсолютном (GMT,UTC,...) ?

 Цель всего этого - синхронизация баров с абсолютным временем? 

какая разница TimeTradeServer()-TimeGMT() получаем разницу относительно GMT, а потом прибавляем к TimeCurrent() , и пользуй на истории сколько хочеш, едиственно учти дату перехода на летнее время.

Я имею в виду данные типа:

          Символ #AA день пятница начало (сесии) поступления катировок 15:00 окончание (сесии) поступления котировок 22:00

 

речь идёт о времени котировании данного символа в терминале

опять такиже лично для вас просьба ознакомиться с тем какие биржи есть на свете

и обратить внимание на такую вешь

биржа ICE

На Межконтинентальной бирже (ICE) осуществляется торговля следующими товарами: сырой нефтью и нефтепродуктами, такими как печное топливо и топливо для реактивных двигателей, а также другими товарами, такими как природный газ и электрическая энергия. Самыми широко освещаемыми являются торги нефтью марки Brent (на Лондонской межконтинентальной бирже), а на цену нефти данной марки ориентируется весь мировой рынок нефти. Большая часть торгов на Межконтинентальной бирже ориентировано на совершение наличных сделок, базирующихся больше на ценности, лежащей в основе конкретного уже поставленного товара, нежели на стоимости абстрактного товара, который еще только планируется поставить через какой-то период времени.

как видно данная биржа расположена в лондоне и там торгуются фьючерсные контракты

как видим

Фьючерсный контракт на какао (ICE: СС) / COCOA FUTUTRES

торгуется на бирже айс с 10 по 20 по терминальному времени

в другое время биржа не работает и котировки по данному инструменту останавливаются

немного о часовых поясах и их влиянии на рынок можете ознакомиться

Пример разработки торговой системы, основанной на различиях часовых поясов на разных континентах

 

другая биржа

и и конечно же наша любая ммвб!!

как видим за бугром её знают как micex

 
ДА НУЖНА
 
vdv2001:

Может кто то всё же объяснит для чего такая информация нужна в индюке??

У индюка довольно простая логика, нет тика нет нового расчёта.

 

Да нужна , мне она нужна для моего робота.

