Необходимость точного времени открытия и закрытия рынков на MQL5 – сбор голосов в поддержку. - страница 2
Возможно, я не пойму Ваш начальный вопрос
О каком времени идет речь: терминальном или абсолютном (GMT,UTC,...) ?
Цель всего этого - синхронизация баров с абсолютным временем?
какая разница TimeTradeServer()-TimeGMT() получаем разницу относительно GMT, а потом прибавляем к TimeCurrent() , и пользуй на истории сколько хочеш, едиственно учти дату перехода на летнее время.
Я имею в виду данные типа:
Символ #AA день пятница начало (сесии) поступления катировок 15:00 окончание (сесии) поступления котировок 22:00
речь идёт о времени котировании данного символа в терминале
опять такиже лично для вас просьба ознакомиться с тем какие биржи есть на свете
и обратить внимание на такую вешь
биржа ICE
На Межконтинентальной бирже (ICE) осуществляется торговля следующими товарами: сырой нефтью и нефтепродуктами, такими как печное топливо и топливо для реактивных двигателей, а также другими товарами, такими как природный газ и электрическая энергия. Самыми широко освещаемыми являются торги нефтью марки Brent (на Лондонской межконтинентальной бирже), а на цену нефти данной марки ориентируется весь мировой рынок нефти. Большая часть торгов на Межконтинентальной бирже ориентировано на совершение наличных сделок, базирующихся больше на ценности, лежащей в основе конкретного уже поставленного товара, нежели на стоимости абстрактного товара, который еще только планируется поставить через какой-то период времени.
как видно данная биржа расположена в лондоне и там торгуются фьючерсные контракты
как видим
Фьючерсный контракт на какао (ICE: СС) / COCOA FUTUTRES
торгуется на бирже айс с 10 по 20 по терминальному времени
в другое время биржа не работает и котировки по данному инструменту останавливаются
немного о часовых поясах и их влиянии на рынок можете ознакомиться
Пример разработки торговой системы, основанной на различиях часовых поясов на разных континентах
другая биржа
и и конечно же наша любая ммвб!!
как видим за бугром её знают как micex
Может кто то всё же объяснит для чего такая информация нужна в индюке??
У индюка довольно простая логика, нет тика нет нового расчёта.
Да нужна , мне она нужна для моего робота.