Изучаем и пишем вместе на MQL5 - страница 5
Так суть в том что скомпилировав при отладке выкидывает обратно в редактор MQL - даже не дав ошибки. А когда просто вытаскиваешь на график советника то он даже на нем не появляеться. Т.е. ни отладка, ни запуск советника ни где ошибок не дают
а вот нашел ошибку пишет DLL is not allowed - т.е. он ее не видет. Вопрос где она должна лежать? (в 4 версии ее переписывать не нужно было куда либо, она была по умолчанию в Systems папке Windows)
Попробуйте разрешить импорт из DLL
По моему хороший компилятор отличается от плохого тем, что на нём можно отбраковывать нежизнеспособные варианты кода от жизнеспособных. И это главное. При этом часто наталкиваешься на такие вещи - дух захватывает, которых нет ни в каких технических условиях. Это способствует развитию и совершенствованию выразительных средств языка. Ну а если надо беспокоится о том в каком формате туда ввести данные - это не компилятор а ... По моему, компилятор в MQL5 нуждается в доработке не меньше чем интерфейс программы.
2010.01.14 14:27:56 GetInternet (EURJPY,H1) Access violation read to 0x00040017 in 'C:\Users\Fujitsu\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075\MQL5\Libraries\wininet.dll'
теперь вот что пишет
Приложите пожалуйста исходный текст. МОжно в личные сообщения.
эээ... с билдом 239 ошибка ушла, но не совсем...
2010.01.14 23:55:33 GetInternet (USDJPY,H1) Ошибка получения данных с узла!
как оказалось, причиной последнего явилось функции, замена оных на юникодные
InternetOpenW() и InternetOpenUrlW()
слегка* проблему разгрузил...
Только пользовал не эксперт, а поправил код как скрипт.
*слегка, лишь потому что осталось победить ютф-8 кодировку сайта:
<th width="50"> РЎРѕРѕР±С‰РµРЅРёСЏ </th>
<th> РџРѕСЃР»РµРґРЅРµРµ СЃРѕРѕР±С‰РµРЅРёРµ </th>
