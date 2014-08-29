Изучаем и пишем вместе на MQL5 - страница 10
Не знаю по теме ли вопрос.
Можно ли совместить отладку и тестер? Т.е. если запускаю по F5, то тестер, естественно, не запускается. А если стартую экспрта в тестере, то точки останова игнорируются. Или что-то не так делаю?
На данный момент - нет.
Значит только в реальном времени на демке? А как же отладка на интересных ситуациях?
Я поначалу так обрадовался отладчику, а скатываюсь обратно к отладочным печатям. Другие технологии отладки не просматриваются. - Огорчительно.
Изучаю советник, поставляемый в качестве примера, MovingAverage. Все в нем красиво. Вопрос по тестеру.
В этом советнике анализируется свеча только на первом тике. Обратил внимание, что некоторые ситуации проскакивают без обработки. Оказывается редкая свеча рождается с первого тика. Это эффект связи, мой глюк или тестера?
Видимо, чтобы обрабатывать свечу только при рождении, т.е. один раз, нужно последнюю обработанную свечу хранить в статической переменной?
P/S/ Только начинаю изучать язык, поэтому такие нудные вопросы.
Здравствуйте, пишу советник, может успею к чемпионату. Написал вроде простой код, там используется 2 пользовательских индикатора, но значения этих индикаторов равны 0, по-этому сделка не совершается, посмотрите пожалуйсто, что я не так сделал или может проблема в самих индикатора?
Lunatic:
В этом советнике анализируется свеча только на первом тике. Обратил внимание, что некоторые ситуации проскакивают без обработки. Оказывается редкая свеча рождается с первого тика. Это эффект связи, мой глюк или тестера?
Видимо, чтобы обрабатывать свечу только при рождении, т.е. один раз, нужно последнюю обработанную свечу хранить в статической переменной?
Появление нового бара лучше отслеживать при помощи изменения времени бара, предварительно сохранив его в статической переменной.
Примеры можно найти в IsNewBar, и статье Ограничения и проверки в экспертах.
Спасибо, с этим ясно.
Но вот что мне непонятно, так как отлаживать советники. Понятно, что на тестере, не систему, которую делаем, а именно баги в программе. Вот, например, непонятно почему не заходит программа в определённую ветку - почему? Нужно ставить разные отладочные печати, потом выискивать их в журнале, потом ставить другие печати, ждать определенное время пока программа отработает и снова искать в журнале ?
Как лучше организовать поиск ошибок программы?
Здравствуйте, пишу советник, может успею к чемпионату. Написал вроде простой код, там используется 2 пользовательских индикатора, но значения этих индикаторов равны 0, по-этому сделка не совершается, посмотрите пожалуйсто, что я не так сделал или может проблема в самих индикатора?
Чтобы отладить ваш код заменил пользовательские индикаторы на МА:
И поправил копирование значений в массив:
Сейчас есть значения индикаторов:
получается, что все дело в индикаторах? тестер мне пишет ошибку
2010.09.01 19:44:36 Core 1 2010.06.01 00:00:01 Array out of range in 'trend_v3.mq5' (71,9)
2010.09.01 19:44:36 Core 1 2010.06.01 00:00:01 Array out of range in 'trend_v3_5.mq5' (83,9)
To m_a_sim
Думается мне, что корректней перед копированием информации с индюков проверять на инвалидность хендлов. Еще бы проверку на доступность этих самых данных организовать....