Про фриланс и удаление работ

С учетом того, что появилось много LLM на которых люди сами пишут простых роботов - специфика заданий на фрилансе усложнилась, а их количество снизилось.
1) Хотел еще добавить, что невозможность отмены и удаления работ + возможность написать отзыв к отмененной по обоюдному согласию работе у заказчика - это инструмент шантажа.
2) Эта ситуация иногда обязывает выполнять нерентабельные и убыточные работы незнакомым людям (как будто им что-то должен), иначе нужно открывать арбитражи, которые будут тянуться долго и нудно из-за того что просто не можешь скинуть в подарок работу на текущей стадии для доработки в ЧатГПТ самим клиентом с его неоправданными требованиями и получить в обмен отмену с удалением(что бы потом больше дел не иметь).
Это супер сильный перекос в правах против программистов, который проявился с запретом удаления отмененных работ и оставления отзывов к ним.
Там же статистика делится на 3 категории - в вашу пользу, не в вашу пользу и все остальное. Как то много внимания этому уделяете.. И можно поподробнее про пункт 2, каким образом происходит обязывание выполнять нерентабельные и убыточные работы незнакомым людям?
>> Там же статистика делится на 3 категории - в вашу пользу, не в вашу пользу и все остальное.
Да. И как отказаться в свою пользу? Если заказчик считает что всё на 5 и по бюджету предел достигнут и я дальше уже не могу выполнять его хотелки и уточнения, а 50% на 50% погоды не делает. Как сделать что бы арбитраж не учитывался?
P. S. Я реально иногда отдаю работы за бесплатно людям которые долго проверяют и тестируют так как это невыносимо, как и доработку могу просто так сделать.
>> Как то много внимания этому уделяете..
Да просто никто ничего не пишет, тема свободная. Это реально актуально для меня например, для вас может и не особо.
P. S. Много внимания не уделяю этому )
>> И можно поподробнее про пункт 2, каким образом происходит обязывание выполнять нерентабельные и убыточные работы незнакомым людям?
Не хочется спорить, бывают клиенты которые считают что с бюджетом 30-60 долларов могут уточнять что имели в виду пару недель и днями тестировать. Они считают что их деньги столько стоят, что время девелопера не важно. Иначе нудный спор в арбитраже и долгий, а время дороже намного. Вот так и обязывает - что бы денег об потерю времени в арбитраже не терять и фейковые отзывы не получать, потому что кто-то считает 15/30/60 долларов огромной суммой, за которую неделю или две распинаться нужно :)P. S. Кстати я как то тему заводил об этом просто до кучи - сервис деск заблокировал того клиента в итоге, и слава Богу)
Отказаться в свою пользу ? ))) Либо отказ, либо победа в свою пользу. Если побеждаете, то отзыв вам поставить не могут. Хотелки - это не обязательство, а просьба, которые вы выполняете исключительно по своей воле, соглашаясь на них.. Просто до начала работы предупредите, что любые дополнения за отдельную плату. И потом ссылайтесь на это если подзабудет.
Некоторые программисты хватают заказы не вчитываясь в тз, соглашаясь на указанную цену - просто чтобы выиграть в конкурсе побыстрее, тк конкуренция очень большая.. Но вот засада, если начать уточнять моменты, то оказывается что там нерентабельно - а выход один - просто до начала работы прорабатывать все тз чтобы не было ни одного вопроса и указывать ту цену, за которую согласны выполнить. Шанс при этом потерять клиента огромный, но либо так, либо статистика по отказам и арбитражам.. Поэтому нет объективных оснований подчищать статистику.
>> Либо отказ, либо победа в свою пользу.
Вот как раз этот момент важен, остальное не важно. Что значит победа - значит трата времени на арбитраж. Тратить за стоимость 1, 2 или нескольких пицц часы своего рабочего времени и рабочего времени сервис деска? Я об этом. Я не хочу тратить на арбитражную победу ради 15/30/60/80 долларов и часа как своего времени так и времени сервисдеска, готов просто так скинуть заказчику весь проект и фиг с ним с тем проектом как говорится. И нет такой возможности как отказ в свою пользу и нейтральный результат! Я об этом. Но раньше то было.
>> Некоторые программисты хватают заказы не вчитываясь в тз, соглашаясь на указанную цену - просто чтобы выиграть в конкурсе побыстрее
У меня не такие истории. Я всё внимательно читаю. Всё ок с этим.
P. S. Вот тут пример одного из сильных последних скамов которое за 15 или 20 долларов устроили на фрилансе: https://www.mql5.com/ru/forum/285241/page3#comment_55326772Но администрация mql5.com прибанила того клиента и спасла всех на будущее :)
Если вашей вины нет (плохая проработка тз ДО начала работы), а именно заказчик в наглую просит за так добавлять, и вы отказываетесь отстаивать свою правоту (по любой причине), то это ваше личное дело, но статистика есть статистика, отмена должна отображаться, она тоже о многом информирует. Например, частые отмены говорят о агрессивном методе победы (я не про вас, а вообще) в конкурсе, после которого пытаются договориться о увеличении цены или отменяют если договориться не получилось. Это нарушает законы честной конкуренции по отношению к другим кандидатам.
>> и вы отказываетесь отстаивать свою правоту (по любой причине), то это ваше личное дело
Вот тут и есть тот момент о котором я и пишу. Свою правоту отстаивать в арбитраже по времени иногда дороже бюджета работы. Не рентабельно это бывает. Когда работу можно было удалить - это решало все вопросы и людей устраивало. Это не мое личное дело, это вот факт реальности.
Отмены так же говорят о том, что пересоздание работы заказчиком - актуально. Что если заказчик по пути передумал, но хорошо платит хоть и долго проверяет? В последних отменах у меня такое было, пришлось создавать новые работы с иными описаниями, а старые удалять, так как там результат ТЗ не соответствовал вообще, а ТЗ было изменено прямо на ходу. Заказчики даже готовы за это комиссию платить, без возмущений. Всё очень многогранно и часто вовсе не про конкуренцию.
Я к чему - нужна новая кнопка: отмена с удалением работы (по обоюдному согласию).
И пускай даже причина удаления проходит проверку, это куда дешевле по оплате труда даже самому порталу mql5.com , чем тратить часами время людей из сервисдеска с европейскими ЗП на арбитражи с маленькими бюджетами.
P. S. Демократия как то так в моём понимании выглядит, как учёт всех интересов и точек зрения.
Средняя зарплата на Кипре в сфере ИТ и финансов:
Пусть 21 рабочий день в среднем, 5 дней по 8 часов.
Час работы сотрудника стоит примерно 18 евро (при з.п. 3к евро, но профессиональные программисты на самом деле дороже, в районе 5к.). А на арбитражи с мизерной комиссией в пользу mql5.com тратятся часто часы. То-есть по 50/100/200/400 евро и даже больше.
Конечно для портала отличное и экономически выгодное решение - ввести опцию полного удаления по обоюдному согласию, без учета арбитража. И никто не будет компостировать мозги лишний раз в арбитраже и все будут довольны.
P. S. Вот тут пример одного из сильных последних скамов которое за 15 или 20 долларов устроили на фрилансе: https://www.mql5.com/ru/forum/285241/page3#comment_55326772
Сильно не вчитывался, был сделан вывод, что если гонорар маленький, то и работы мало - большая ошибка))) За 30$ и в рабство можно взять, особенно если исполнитель не против и подписывает контракт. И почасовая оплата в среднем тут не причем, оплата обсуждается в договоре.. а не по средним ценам, которые кстати придумывают онлайн школы пайтона..
Если задание сложное и офлайн обработать его невозможно, а созваниваться нельзя(по правилам), вот вам лайфхак - объясняете заказчику все как есть и запрашиваете чтобы он заказал платную почасовую консультацию. Если отказывается, то все сразу понятно, нельзя с такими заключать никаких соглашений..
Свою правоту отстаивать в арбитраже по времени иногда дороже бюджета работы.
Отмены так же говорят о том, что пересоздание работы заказчиком - актуально.
По характеру ТЗ и общению с заказчиком всегда заранее понятно будут проблемы или нет.. И то, что заказчик может передумать - это тоже говорит, что недостаточная проработка тз до начала работы. Так или иначе, лично мое мнение, что статистику нужно оставить как есть, менять нужно подход к работе..
Вы только со своей позиции мыслите, спокойно допускаете огромные траты времени на заказчиков, наверное вы олигарх на пенсии - время это деньги :) Я не на пенсии, мне до неё далеко очень и у меня нет возможности сажать время в пустую и за бесплатно в большом количестве на чаты о неполном ТЗ :( Но на переписки по делу и по существу - время всегда есть.
Моя позиция по тому вопросу сводится к тому, что я сам готов в сервисдеск хоть денег заплатить что бы от меня без следов отстали с заданием, где перерасход времени назрел из-за двусмысленности ТЗ или непроработки, я за полное удаление по обоюдному согласию. То-есть не только от оплаты по заданию отказаться если светит намного больший расход времени чем я планировал, но еще готов и сколько-то там заплатить за удаление сервисдеску (хотя там при отмене работы отчисляется комиссия сервису и клиенты с этим согласны и сервисдеск 0 минут тратит на это вместо арбитража на часы).
Это как по СЛ выйти, а не пересиживать, если сигнал не прибыльный оказался.
Хорошая у вас позиция, если цена идет в вашу сторону то проблем нет, а если против, то отменяем чтобы не тратить нервы и время :)) Шутка )
А если серьезно, не берите ту работу которая по вашему мнению отнимает много времени, перекладывайте временные расходы на заказчика. Перед тем как согласиться выполнить работу - оцените все риски, в том числе и временные, оцените платёжеспособность второй стороны и желание вкладываться в ваше время.. Не заключайте контракты где есть неопределенности.. И отказов не будет..
Добрый день.
Хотел осветить один важный вопрос на фрилансе который требует улучшений, он касается удаления отмененных работ.
Ранее работу можно было удалить заказчику если она была отменена по обоюдному согласию, что было справедливо и правильно,
так как часто такие работы были как мусор и реально портили статистику аккаунтов без какого либо смысла.
Часто взаимные отказы случались с новичками, требования которых
выяснялись прямо в процессе, что означало переделку ТЗ, изменение бюджета, заголовка работы, удаления
старой работы и создания новой.
Сейчас отменить работу и удалить её вообще не возможно.
Приведу пример: у меня за 5 лет было 18 арбитражей ещё дней 7 назад(и должно было оставаться 18 по идее), но весели 2 старые работы на праздники, в одной из них правок и уточнений
стало больше чем её бюджет в 50 или 55 usd, но в общем я её сделал. Так как клиент не скандальный, то решил просто подарить исходник клиенту на НГ что бы своё время не тратить
и освободить время для более интересных проектов, так как остальные настройки кода он может сам через ChatGPT сделать(там ещё каждый раз нужно было ждать тестирование на реал счетах и клиент медлительный). Попросил его отменить работу, прислал ему готовый исходник - а удалить её не возможно!
В результате у меня испорченная статистика и +1 арбитраж и снижение зеленого процента, что вообще не отражает реальной картины.
Второй случай, только что произошедший на праздники, сделал на 99% проект скринера, была затыка связанная с отображением кое-чего на графике в момент интеграции Blend2D в МТ5 ещё до НГ 2026, чуть подождали апдейтов и она прошла.
Бюджет проекта был 200 USD(клиент после отмены удалил бюджет и удалил описание), я взял и просто подарил клиенту готовый проект в котором требовала отладки лишь часть кода и на
моём ноутбуке под конец выяснилось что это сделать почти не реально (клиент просил 200+ символов и множество таймфреймов) на дашборде,
и ещё множество всяких мелочей, некоторые их которых были за рамками ТЗ и были добавлены позже. Я не был готов возиться ещё пару недель и менять ПК для отладки, это вне моих планов и не планировалось заранее.
В итоге я отдаю готовый индикатор клиенту, высылаю все исходники без ограничений и он забирает бюджет 200 Usd обратно(пусть как подарок на НГ), так как дальнейшие поиски причин периодических глюков(которые из за скорости моего ноутбука происходили) по времени стоят больше чем эти 200 usd бюджета работы и требуют отдельной работы за машиной с CPU уровня AMD Ryzen 9 9950X3D.
И снова я получаю +1 в арбитраж не за что, но клиент доволен и всё в порядке и удивленно пишет мне, что не может удалить работу и у меня снова снижается зеленый процент.
Думаю что текущая логика с удаленим работ ошибочна, лучше вернуть удаление работ. Например всем у кого 100+ или 200+ проектов. Ибо аккануты просто захламляются ненастоящим негативом и реальная картина искажается.
Вопрос, как можно удалить помойные работы неоправданно портящие статистику аккаунта? Невозможность удаления отмененных работ, это как запретить выбрасывать мусор. Клиенты сами готовы открыть тикеты в сервисдеск и попросить удалить их. Не знаю что ещё написать. Но что-то нужно с этим делать.