Forex - Тенденции, прогнозы и следствия 2026
Возможно, стоит начать со следствий из прогнозов на 2025-й? )
Maxim Kuznetsov #:
прогнозы на 2025 это к Никитину, он мастер :-)
Гуру, конечно, велик, но речь о результатах прогнозов из прошлогодней ветки с тем же стартером, что и эта )
Alexandr Saprykin #:
Прекрасная идея! Начинайте.
Ну, могу лишь говорить про свои прогнозы из прошлогодней ветки.
1) Выход AUDNZD из многолетнего канала по макроэкономическим соображениям. Пока непонятно что будет дальше - нет ни очевидного пробоя канала ни возвращения к его середине.
2) Цены на нефть в 26-м году сильно не вырастут (из-за проблем со спросом и отсутствия проблем с предложением). Тут уж придётся подождать до конца этого года.
Пусть наступающий год станет годом вашего прорыва. Будьте смелее, упорнее и дисциплинированнее, чем когда-либо. Доверьтесь себе и своей стратегии, превращайте сомнения в уверенность, а вызовы рынка в заслуженные победы!