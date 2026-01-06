Forex - Тенденции, прогнозы и следствия 2026

Друзья-трейдеры, поздравляю с наступившим 2026-м!

Новый год – это новая точка входа. Возможность взять от рынка больше, сделать шаг выше, торговать умнее и действовать решительнее.

Пусть наступающий год станет годом вашего прорыва. Будьте смелее, упорнее и дисциплинированнее, чем когда-либо. Доверьтесь себе и своей стратегии, превращайте сомнения в уверенность, а вызовы рынка в заслуженные победы!


 
Возможно, стоит начать со следствий из прогнозов на 2025-й? )
 
Aleksey Nikolayev #:
прогнозы на 2025 это к Никитину, он мастер :-)

 
Aleksey Nikolayev #:
Прекрасная идея! Начинайте.
 
Maxim Kuznetsov #:

Гуру, конечно, велик, но речь о результатах прогнозов из прошлогодней ветки с тем же стартером, что и эта )


Alexandr Saprykin #:
Ну, могу лишь говорить про свои прогнозы из прошлогодней ветки.

1) Выход AUDNZD из многолетнего канала по макроэкономическим соображениям. Пока непонятно что будет дальше - нет ни очевидного пробоя канала ни возвращения к его середине.

2) Цены на нефть в 26-м году сильно не вырастут (из-за проблем со спросом и отсутствия проблем с предложением). Тут уж придётся подождать до конца этого года.

 

Удачных всем торгов!

