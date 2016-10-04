Где скачать дистрибутив клиентского терминала MetaTrader 5? - страница 4
Какой тип прокси и способ авторизации Вы используете?
Авторизация доменная вида domain\username или просто username?
Доменная домен\имя
Я провел оптимизацию параметра "MA Trend Period" стандартного советника MACD Sample. Значения изменялись в пределах от 3 до 50 с шагом 1. Тестирование проводилось в режиме все тики, время тестирования - последний год, на H1, медленный перебор параметров. 64 битная версия справилась с заданием примерно за 6 минут 30 секунд. 32 разрядная - за 8 минут 10 секунд. Как видно, 64 битная версия оказалась примерно на 20% быстрее, хотя процент выигрыша от использования 64 битной архитектуры мог бы быть и выше.
Мной не было замечено, что тестирование в 64 разрядной системе отнимает гораздо больше памяти, чем в 32-разрядной. См. скриншот:
Теперь 32 разряда:
т.е примерно одинаково.
Интересно то, что один и тот же процессор в разных системах имеет не много разный рейтинг производительности. Для 32 разрядов:
А для 64 бит, уже меньше:
Связано ли это с тем, что Phenom II X3 710 хуже в 64 разрядных вычислениях чем в 32 разрядных?
В целом разработчики молодцы. Возможность использовать железо на все 100% очень важна в нашем деле. Пока однако я не вижу смысла в приобретение 6-8 Гб оперативки. МТ5 по-прежнему довольствуется малым.
Народ! Подскажите хоть куда написать про прокси???
Почитайте тему "Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!"
Все, нашел про прокси и порт новый 1950. Я так понимаю это брокера надо долбать что бы он МТ5 на на 443 порт поставил
Интересно то, что один и тот же процессор в разных системах имеет не много разный рейтинг производительности. Для 32 разрядов:
Пока показатель производительности может немного плавать (это зависит от текущей загрузки и битности системы).
Через некоторое время мы приведем расчеты к стабильному единому виду.
Наши расчеты показывают, что 64 битная версия терминала явно быстрее 32 битной. Это хорошо видно в тестах экспертов.
Сейчас готовится новый билд с более быстрым тестером - мы провели ряд серьезных оптимизаций.
Простите, что снова о старом.
Но меня интересует вопрос функционирования (верней не функционирования) EventChartCustom в тестере.
Ну не получает OnChartEvent этих событий, и все тут. И что прикажете делать, для тестера свою реализацию, для реала или демо свою?
Джентльмены... Дайте автономный инсталятор! Надоело уже смотреть на этот перебор источников. Ещё остались люди, которые живут за МКАДом и сидят на диалапе.
Скачивает около 4Мб, потом решает, что слишком медленно, находит "более быстрый" источник и по новой эти 4 Мб скачивает... Уже полдня на это смотрю, скачалось в совокупности этим процессом более 100Мб (по данным KIS), а воз и ныне там.