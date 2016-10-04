Где скачать дистрибутив клиентского терминала MetaTrader 5? - страница 4

Renat:

Какой тип прокси и способ авторизации Вы используете?

Авторизация доменная вида domain\username или просто username?


Доменная домен\имя 

 

Я провел оптимизацию параметра "MA Trend Period" стандартного советника MACD Sample. Значения изменялись в пределах от 3 до 50 с шагом 1. Тестирование проводилось в режиме все тики, время тестирования - последний год, на H1, медленный перебор параметров. 64 битная версия справилась с заданием примерно за 6 минут 30 секунд. 32 разрядная - за 8 минут 10 секунд. Как видно, 64 битная версия оказалась примерно на 20% быстрее, хотя процент выигрыша от использования 64 битной архитектуры мог бы быть и выше.

Мной не было замечено, что тестирование в 64 разрядной  системе отнимает гораздо больше памяти, чем в 32-разрядной. См. скриншот:

 

Теперь 32 разряда:

т.е примерно одинаково.

Интересно то, что один и тот же процессор в разных системах имеет не много разный рейтинг производительности. Для 32 разрядов:

 

А для 64 бит, уже меньше:

 

Связано ли это с тем, что Phenom II X3 710 хуже в 64 разрядных вычислениях чем в 32 разрядных?

В целом разработчики молодцы. Возможность использовать железо на все 100% очень важна в нашем деле. Пока однако я не вижу смысла в приобретение 6-8 Гб оперативки. МТ5 по-прежнему довольствуется малым. 

 

 

Народ! Подскажите хоть куда написать про прокси???

 
Почитайте тему "Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!"

 
Все, нашел про прокси и порт новый 1950. Я так понимаю это брокера надо долбать что бы он МТ5 на  на 443 порт поставил

 
да, зависит от ДЦ.
 
Пока показатель производительности может немного плавать (это зависит от текущей загрузки и битности системы).

Через некоторое время мы приведем расчеты к стабильному единому виду.


Наши расчеты показывают, что 64 битная версия терминала явно быстрее 32 битной. Это хорошо видно в тестах экспертов.

Сейчас готовится новый билд с более быстрым тестером - мы провели ряд серьезных оптимизаций.

Простите, что снова о старом.

Но меня интересует вопрос функционирования (верней не функционирования) EventChartCustom в тестере.

Ну не получает OnChartEvent этих событий, и все тут. И что прикажете делать, для тестера свою реализацию, для реала или демо свою?

 
все... скачать и установить терминал не получается! после скачивания mt5setup.exe при его запуске ничего не происходит, т.е. установка терминала не начинается. пробовал на двух машинах.
 

Джентльмены... Дайте автономный инсталятор! Надоело уже смотреть на этот перебор источников. Ещё остались люди, которые живут за МКАДом и сидят на диалапе.

Скачивает около 4Мб, потом решает, что слишком медленно, находит "более быстрый" источник и по новой эти 4 Мб скачивает... Уже полдня на это смотрю, скачалось в совокупности этим процессом более 100Мб (по данным KIS), а воз и ныне там.

