Объединение сделок в MetaTrader 5

Добрый день!

Среди отзывавов на МТ5 нашел странный: http://forex4your.ru/2010/01/02/23/

Кратко, там сообщается о том, что МТ5 всегда будет сворачивать все по инструменту сделки в одну (неттинг).

Может ли кто-то из разработчиков как-то прокомментировать это?

Сама по себе возможность неплоха, но только если иметь возможность отключать ее...

Кроме того, как будут складываться параметры сделки (стоп-лосса, например)?

Заранее спасибо.

PS: я понимаю, что можно включить МТ5 и посмотреть самому, но ведь есть куча нюансов (может не работать на демо счете / бета версии; может зависеть от вида аккаунта и брокера). Поэтому сразу обращаюст к первоисточнику.

 

Здравствуйте!

При тестировании объединения сделок обнаружил что, при объединении нескольких сделок в одну, выставленных несколькими Отложенными ордерами Buy Limit (ORDER_TYPE_BUY_LIMIT), при достижении заданной величины TakeProfit, указанной в последнем ордере, позиция закрывается полностью, даже с отрицательным результатом, который возникает из-за того, что величины TakeProfit, указанные в предыдущих оредерах не достигнуты. Это недоработки программы или так было задумано?

 

в вашем случае первоистоичник - это не форум, а конкретно МТ5. Открывайте сделки, ставьте стопы и смотрите результат. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. без лишнего сотрясения воздуха.

 
Не согласен с Вами.

Так можно понять только, что МТ5 _в_принципе_ умеет так делать. Ну да, я это увидел.

Логику, по которой объединяются отложенные ордера, я понять не смог..

Кроме того, есть еще общие вопросы: можно ли это отключить и как; насколько эта возможность управляется брокером (меня Альпари больше всего интересует, честно говоря)? 

 
В названном вами ДЦ, МТ5 давно функционирует и посомтреть как там все работает не является проблемой. Задавать вопрос можно его отключить или нет, по моему не корректно нужно для начала попытаться что то сделать самому и уже потом спрашивать.
 
Не вижу в своем вопросе ничего некорректного.

Но вашу точку зрения понял, спасибо.

Хотелось бы теперь, чтобы кто-нибудь ответил по делу. Желательно, чтобы разработчики. 

 
Это самый правильный метод, особенно с учетом того, что всю сопутствующую информацию Вы уже знаете.

Скачать дистрибутив можно по ссылке: https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe

 
Что-то то ли лыжи по асфальту не едут, то ли зима кончилась...

Я уже неделю играю на демо-счете в Альпари. Вижу, что сделки объединяются, по какой логике - не понимаю.

Я что, такой неприличный вопрос задаю, что меня все посылают?! 

 

Уважаемый Renat, не могли бы Вы просто подсказать чайнику (т.е. мне), где отключается режим объединения сделок в МТ5? Т.е. как сделать так, чтобы по одному инструменту было открыто несколько сделок одновременно. Или дайте ссылку на статью на одном из Ваших сайтов, там уже про совсем уж мелочи статьи есть, а мой вопрос не слишком мелкий вообще-то...

 

В торговой платформе МетаТрейдер 5 используется неттинговая система ведения торговых позиций. Это означает, что все операции по одному инструменту объединяются в одну позицию, по необходимости усредняясь по цене.

Этот механизм ведения позиций является родным для биржевых площадок - именно для доступа к ним и была изменена архитектуры MT5 по сравнению с MT4.

Общее описание МетаТрейдер 5 было еще в мае прошлого года - https://www.mql5.com/ru/forum/117562

В новом терминале в дополнение к уже знакомому Market Watch прибавился стакан цен. Этот инструмент необходим для работы на биржевых рынках. В-третьих, ордерная система была расширена, и общее число типов ордеров достигло 5 (в MetaTrader 4 было 4 типов ордеров).

Терминал MetaTrader 5 поддерживает 4 типа исполнения операций: Market, Instant, Request и Exchange. Новый тип исполнения операций Exchange предназначен для отработки торговых операций с биржевыми инструментами.

В торговом терминале MetaTrader 5 появились кардинальные отличия между понятиями позиция, ордер и сделка. Ордер - приказ на выполнение торговой операции, результатом которой может стать торговая сделка. А позиция - это совокупное состояние сделок по конкретному финансовому инструменту. У каждого финансового инструмента может быть только одна позиция.


Пример различия торговых позиций в MetaTrader 4 и MetaTrader 5

Отлично, теперь я все понял.

Большое спасибо, Renat! 

 
У меня наоборот объединение сделок не работает. Можно это как-нибудь включить?
