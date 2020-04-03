Объединение сделок в MetaTrader 5
При тестировании объединения сделок обнаружил что, при объединении нескольких сделок в одну, выставленных несколькими Отложенными ордерами Buy Limit (ORDER_TYPE_BUY_LIMIT), при достижении заданной величины TakeProfit, указанной в последнем ордере, позиция закрывается полностью, даже с отрицательным результатом, который возникает из-за того, что величины TakeProfit, указанные в предыдущих оредерах не достигнуты. Это недоработки программы или так было задумано?
Georg2 писал(а) # :
я понимаю, что можно включить МТ5 и посмотреть самому, но ведь есть куча нюансов (может не работать на демо счете / бета версии; может зависеть от вида аккаунта и брокера). Поэтому сразу обращаюст к первоисточнику.
в вашем случае первоистоичник - это не форум, а конкретно МТ5. Открывайте сделки, ставьте стопы и смотрите результат. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. без лишнего сотрясения воздуха.
Не согласен с Вами.
Так можно понять только, что МТ5 _в_принципе_ умеет так делать. Ну да, я это увидел.
Логику, по которой объединяются отложенные ордера, я понять не смог..
Кроме того, есть еще общие вопросы: можно ли это отключить и как; насколько эта возможность управляется брокером (меня Альпари больше всего интересует, честно говоря)?
В названном вами ДЦ, МТ5 давно функционирует и посомтреть как там все работает не является проблемой. Задавать вопрос можно его отключить или нет, по моему не корректно нужно для начала попытаться что то сделать самому и уже потом спрашивать.
Не вижу в своем вопросе ничего некорректного.
Но вашу точку зрения понял, спасибо.
Хотелось бы теперь, чтобы кто-нибудь ответил по делу. Желательно, чтобы разработчики.
PS: я понимаю, что можно включить МТ5 и посмотреть самому
Это самый правильный метод, особенно с учетом того, что всю сопутствующую информацию Вы уже знаете.
Скачать дистрибутив можно по ссылке: https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe
Что-то то ли лыжи по асфальту не едут, то ли зима кончилась...
Я уже неделю играю на демо-счете в Альпари. Вижу, что сделки объединяются, по какой логике - не понимаю.
Я что, такой неприличный вопрос задаю, что меня все посылают?!
Уважаемый Renat, не могли бы Вы просто подсказать чайнику (т.е. мне), где отключается режим объединения сделок в МТ5? Т.е. как сделать так, чтобы по одному инструменту было открыто несколько сделок одновременно. Или дайте ссылку на статью на одном из Ваших сайтов, там уже про совсем уж мелочи статьи есть, а мой вопрос не слишком мелкий вообще-то...
В торговой платформе МетаТрейдер 5 используется неттинговая система ведения торговых позиций. Это означает, что все операции по одному инструменту объединяются в одну позицию, по необходимости усредняясь по цене.
Этот механизм ведения позиций является родным для биржевых площадок - именно для доступа к ним и была изменена архитектуры MT5 по сравнению с MT4.
Общее описание МетаТрейдер 5 было еще в мае прошлого года - https://www.mql5.com/ru/forum/117562
В новом терминале в дополнение к уже знакомому Market Watch прибавился стакан цен. Этот инструмент необходим для работы на биржевых рынках. В-третьих, ордерная система была расширена, и общее число типов ордеров достигло 5 (в MetaTrader 4 было 4 типов ордеров).
Терминал MetaTrader 5 поддерживает 4 типа исполнения операций: Market, Instant, Request и Exchange. Новый тип исполнения операций Exchange предназначен для отработки торговых операций с биржевыми инструментами.
В торговом терминале MetaTrader 5 появились кардинальные отличия между понятиями позиция, ордер и сделка. Ордер - приказ на выполнение торговой операции, результатом которой может стать торговая сделка. А позиция - это совокупное состояние сделок по конкретному финансовому инструменту. У каждого финансового инструмента может быть только одна позиция.
Пример различия торговых позиций в MetaTrader 4 и MetaTrader 5
Отлично, теперь я все понял.
Большое спасибо, Renat!
Среди отзывавов на МТ5 нашел странный: http://forex4your.ru/2010/01/02/23/
Кратко, там сообщается о том, что МТ5 всегда будет сворачивать все по инструменту сделки в одну (неттинг).
Может ли кто-то из разработчиков как-то прокомментировать это?
Сама по себе возможность неплоха, но только если иметь возможность отключать ее...
Кроме того, как будут складываться параметры сделки (стоп-лосса, например)?
Заранее спасибо.
PS: я понимаю, что можно включить МТ5 и посмотреть самому, но ведь есть куча нюансов (может не работать на демо счете / бета версии; может зависеть от вида аккаунта и брокера). Поэтому сразу обращаюст к первоисточнику.