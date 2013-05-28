Ошибки синхронизации в облаке - страница 4
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Я могу подтвердить эту проблему:
2013.05.20 14:22:31 MQL5 Cloud Europe 2 генетический проход (0, 22) протестирован с ошибкой "endless loop detected in OnInit function, expert rejected by MQL5 Cloud Network" in 602 sec (PR 140)
Рад, что вы смогли подтвердить это - я думал, что, возможно, схожу с ума! :)
Это стоит мне 0,02 кредита, очевидно, MQ взимает плату за свои ошибки.
Вы также часто сталкиваетесь с "ошибками обработки истории"?
Я уже пытался выгнать большинство агентов (теперь я требую 4 ядра, 20GB RAM, возможно, я добавлю 64bit), не помогло.
Есть еще идеи?
Любая помощь приветствуется, спасибо!
Часы
Вы также часто сталкиваетесь с "ошибками обработки истории"?
Я уже пытался выгнать большинство агентов (теперь я требую 4 ядра, 20GB RAM, возможно, я добавлю 64bit), не помогло.
Есть еще идеи?
Любая помощь приветствуется, спасибо!
Clock
Привет, часы,
Боюсь, я не сталкивался с этим раньше - сообщение об ошибке предоставляет какие-либо дополнительные детали, кроме"ошибка обработки истории"?
Нам нужно исследовать причины "ошибки обработки истории". Я подозреваю, что эта ошибка определяет неправильного агента.
Привет Стринго - просто из любопытства - какова твоя функция в MetaQuotes?
Программист C++.
Рад видеть одного из разработчиков MQ на этом форуме :)
Нам нужно исследовать причины "ошибки обработки истории". Я подозреваю, что эта ошибка определяет неправильного агента.
К сожалению, я сейчас на работе, поэтому не могу выложить скриншоты, но, возможно, эта дополнительная информация поможет:
Как я уже говорил, я не использую агентов с менее чем 4 ядрами или менее чем 20 ГБ физической оперативной памяти.
Таким образом я избавился практически от всех других случайных ошибок.
Но три все еще остаются: "Ошибка обработки истории" + , если я прав, прошедшее время, после которого она произошла, плюс рейтинг.
"Ошибка обработки истории в OnTick()" + , если я прав, прошедшее время, после которого она произошла, плюс рейтинг.
И, конечно же, некрасивое "Обнаружен бесконечный цикл". (Я могу поверить, что инициализация может занять более 10 минут на очень медленных машинах. Но поскольку я их отбрасываю, это не должно быть проблемой. На моем довольно старом ноутбуке, с 2 ядрами и 4 ГБ ram, это занимает меньше минуты).
И новое явление, которое появилось вчера: раньше "ошибки обработки истории" случались слишком часто, но случайно.
Теперь, время от времени, целый облачный сервер полностью сходит с ума, и все агенты на нем постоянно выдают эти ошибки (было около 2000 таких ошибок в течение одной минуты).
Не уверен, что это поможет, но любая дополнительная информация может навредить.
Также, если я могу как-то помочь (возможно, протестировать новую версию, предоставить отладочную информацию, ...): просто скажите мне.