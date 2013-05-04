Предложения по MQL5 - страница 2
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Итак, я заново загрузил и переустановил бета-версию и наконец-то смог запустить ее снова (до этого она даже не запускалась). После тестирования кода у меня сложилось другое мнение. Мне нравится, что теперь есть свойство времени создания возражения (предполагаю, что это и есть OBJPROP_CREATETIME), и за исключением неработающего CHARTEVENT_TRADE, события на самом деле довольно хороши. Единственное, чего серьезно не хватает, так это события создания объекта. Почему, черт возьми, нет? Это не так уж сложно реализовать. В конце концов, у вас уже есть CHARTEVENT_CLICK и CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT. Создание объекта не так уж далеко, и это так очевидно необходимо.
Мне также нравится свойство объекта "отключить выделение"; однако, когда оно включено, объекты можно перемещать без выделения. Является ли это ошибкой? Разве смысл отключения выделения не в том, чтобы объекты нельзя было легко перемещать?
Здравствуйте,
Прежде всего, MetaQuotes, удачи в развитии платформы MT5. Это огромная задача, которую необходимо решить, поэтому не расстраивайтесь из-за жалоб людей, просто продолжайте улучшать ее, как вы уже делаете.
Поскольку МТ5 только недавно стала общедоступной и находится на стадии бета-тестирования, я считаю, что можно еще сделать несколько улучшений. Я перечислил свои предложения ниже.
Предложения для команды MQL5 - общие:
1. Обратная совместимость с .mq4 имеет решающее значение - существуют сотни, если не тысячи современных индикаторов, советников и полезных приложений, написанных на MQL4. Перенос их на MQL5 займет месяцы, если не годы. Другое дело - как уже кто-то упоминал - что многие, многие трейдеры будут крайне неохотно использовать MT5, если они не смогут использовать свои любимые вещи. Это довольно большая угроза, поскольку брокеры, использующие MT5, могут потерять много клиентов, что, очевидно, может косвенно повлиять на вашу компанию.
Я знаю, что это может показаться спорным, но, может быть, их можно использовать хотя бы в скомпилированном виде .ex4?
Предложения для MQL5 Team - MetaEditor:
2. Отладка индикаторов - Насколько я помню, stringo однажды упомянул, что отладка индикаторов невозможна, только советников и скриптов. Я надеюсь, что я просто неправильно понял, потому что это определенно должно быть функцией.
Предложения для MQL5 Team - Тестер стратегий:
Эта часть включает в себя большинство моих предложений, так как возможность надежного тестирования и статистической оценки торговой системы - это важнейший компонент разработки торговой системы, строго A MUST. Это гораздо важнее, чем выбор индикатора или метода входа и т.д., поэтому я надеюсь, что это получит достойное внимание от всех вас, ребята из команды MetaQuotes.
3. Исправьте счетчик скорости в тестере стратегий - в MT4, если 31 был еще медленным, то 32 был слишком быстрым.
4. Мультивалютное/портфельное тестирование - эта функция является базовой потребностью каждого профессионального трейдера, будь то институциональный или самостоятельный трейдер. Отсутствие этой функции было серьезным недостатком MT4, поэтому я надеюсь, что она действительно появится в MT5.
5. Добавьте возможность импорта тиковых данных для тестирования (в виде .fxt файлов) - есть 2 основные причины:
a) многие люди торгуют внутри дня и разрабатывают скальперы, поэтому они действительно ограничены в тестировании (хорошо известная проблема качества моделирования на M1 плюс генерация случайных тиков для целей тестирования)
б) возможность тестирования на данных, максимально приближенных к реальному рынку, была бы замечательной - зачем кому-то снижать надежность бэктестинга использованием случайно сгенерированных тиков, если можно импортировать 10 лет реальных тиковых данных?
6. Позволить пользователю выбирать, хочет ли он использовать один и тот же файл тиковых данных снова и снова в бэктесте - я могу вспомнить множество тем на форуме mql4.com о том, что результаты тестирования меняются от одного прогона к другому. Это очень, очень плохая проблема. Если кто-то меняет некоторые параметры, он хочет проверить, как влияет изменение параметров и НИЧЕГО другого, особенно влияние случайно сгенерированных тиков из файла .fxt. Я полагаю, что не должно быть трудно обеспечить флажок "Generate new tick file" в тестере, но я предлагаю следующее:
a) снятие такого флажка будет гарантировать пользователю, что он тестирует новый набор параметров/индикаторов/логики в ТОЧНО ТАКИХ ЖЕ условиях = он знает, что он импортировал свои котировки истории M1 и случайно сгенерированный файл тиков ОДИН раз (для первого запуска для конкретной валюты), так что "рынок" в его тесте не меняется
б) установка такого флажка позволит пользователям проверить устойчивость системы - я имею в виду, что параметры/индикаторы/логика остаются стабильными, но тики внутри баров генерируются случайным образом при каждом запуске тестера = это может имитировать частично изменяющуюся торговую среду и предоставить другой способ тестирования, немного похожий на анализ Монте-Карло (исторические котировки остаются теми же, но тики генерируются случайным образом каждый раз - если система остается стабильной в любом случае, есть большие шансы, что она действительно устойчива).
7. Разрешить пользователю "включать" свои собственные статистические параметры (пользовательские метрики) в отчет о тестировании - существует огромное количество статистических показателей, которые могут относиться к торговле (я знаю около 40, но их наверняка больше), и каждый трейдер, серьезно занимающийся тестированием, имеет свой собственный набор параметров. Это довольно раздражает MT4, когда приходится извлекать торговую историю из отчета и экспортировать все это в Excel, чтобы приступить к дальнейшей статистической оценке. Было бы здорово, если бы вы позволили пользователю писать свои собственные куски кода MQL5 для определения своих собственных метрик на основе некоторых очевидных встроенных показателей, которые вы уже предоставляете (количество сделок, %wins, %drawdown и т.д.). Это уже давно реализовано в AmiBroker, и это действительно отличная идея. Чтобы привести пример, смотрите следующую ссылку:
http://amibroker.com/guide/a_custommetrics.html
8. Предоставление 3D ландшафтного графика для оценки параметров - это действительно полезно для поиска областей значений параметров, которые являются одновременно прибыльными и надежными (и это еще одна вещь, которую пользователям MT4 приходится делать во внешних приложениях, таких как Excel). Пример AmiBroker (взятый из ссылки выше) даст вам понять, что я имею в виду:
9. Изменить лимит 1280 комбинаций для опции "Генетический алгоритм" на более высокое значение - аппаратное обеспечение значительно изменилось за последние несколько лет, поэтому я полагаю, что в настоящее время это значение 1280 может быть изменено на несколько тысяч без каких-либо заметных проблем.
10. Разрешить пользователям проводить бэктесты на пользовательских символах - например, если у меня есть 10 лет исторических данных М1 по DAX Future или 20 лет исторических данных М1 по меди, почему я не должен иметь возможность тестировать свою систему на таких данных? Я думаю, что это никак не влияет на ваши бизнес-цели, и было бы очень удобно иметь возможность проверить свою стратегию, написанную на MQL4, на других рынках, кроме тех, которые предоставляет брокерская компания, вместо того, чтобы перекодировать всю торговую систему в MetaStock, AmiBroker или любое другое программное обеспечение.
Это все, о чем я могу думать в данный момент. Меня очень беспокоят возможности тестирования MT5, и я уверен, что если бы вы смогли предоставить все вышеперечисленное, вы бы убедили множество трейдеров и финансовых учреждений использовать MetaTrader как полностью профессиональный инструмент (думаю, вы знаете, что проблемы с тестированием и оптимизацией действительно являются основным недостатком MT4).
stringo, Rosh - могу ли я получить какие-либо комментарии по вышеуказанным предложениям?
С наилучшими пожеланиями,
Enigma71
Спасибо за предложения.
1. Нет.
2. Да. Будет.
3. Да.
4. Да.
5. Нет.
6. Да.
7. Может быть.
8. Может быть.
9. Я еще не знаю.
10. Нет.
Привет, Стринго, спасибо за ответ. Если потребуется в будущем, я могу принять участие в тестировании MetaTrader, поскольку я работаю в качестве штатного тестировщика/программного интегратора в одной из крупнейших в мире телекоммуникационных компаний и знаком с вопросами, связанными с поиском и сообщением об ошибках, улучшением функциональности программного обеспечения и всем подобным, что может пригодиться разработчикам.
Просто любопытно - почему вы не собираетесь позволить пользователям импортировать тики для .fxt файла? Я не имел в виду тиковые файлы для построения графиков в торговых целях, я просто предоставляю исторические тики для бэктестинга, чтобы повысить его надежность.
Надеюсь, что вам удастся включить 7 и 8 (определяемые пользователем статистические метрики и 3D "ландшафтные" графики), так как это значительно расширит возможности MT5.
С нетерпением жду следующих билдов MT5 :)
С наилучшими пожеланиями,
Enigma71
Привет, Стринго, спасибо за ответ. Если потребуется в будущем, я могу принять участие в тестировании MetaTrader, поскольку я работаю в качестве штатного тестировщика/программного интегратора в одной из крупнейших в мире телекоммуникационных компаний и знаком с вопросами, связанными с поиском и сообщением об ошибках, улучшением функциональности программного обеспечения и всеми подобными вещами, которые могут пригодиться разработчикам.
Просто любопытно - почему вы не собираетесь позволить пользователям импортировать тики для .fxt файла? Я не имел в виду тиковые файлы для построения графиков в торговых целях, я просто предоставляю исторические тики для бэктестинга, чтобы повысить его надежность.
Надеюсь, что вам удастся включить 7 и 8 (определяемые пользователем статистические метрики и 3D "ландшафтные" графики), так как это значительно расширит возможности MT5.
С нетерпением жду следующих билдов MT5 :)
С наилучшими пожеланиями,
Enigma71
1. Хорошо. Спасибо за сотрудничество. Смотрите сообщения на MQL4.COM
2. Теперь мы не храним fxt-файлы. Наш алгоритм генерации быстрее, чем чтение файлов.
3. "Может быть" означает "да, но не сейчас".