Московская биржа начинает торги бессрочным фьючерсом на валюту - страница 4
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В фандинге и есть подвох, ребята из МОЕХ будут "доить" и продавца и покупателя, аж до 0,35% * 365 = 127,75% годовых!!!
Ну так будут доить или продавца или покупателя (в зависимости от стороны отклонения). Он же может быть и положительным. Или вообще = 0 (к этому и стремятся на бирже я думаю, K1 будут править так - чтобы народ оттуда не убежал).
В данный момент опытным путем на реале проверяю верность теоретических расчетов фандинга. Результаты и код опубликую, если руки дойдут причесать.
Просто это ещё одна переменная, которую следует учитывать при торговле
Ну так будут доить или продавца или покупателя (в зависимости от стороны отклонения). Он же может быть и положительным. Или вообще = 0 (к этому и стремятся на бирже я думаю, K1 будут править так - чтобы народ оттуда не убежал).
В данный момент опытным путем на реале проверяю верность теоретических расчетов фандинга. Результаты и код опубликую, если руки дойдут причесать.
Просто это ещё одна переменная, которую следует учитывать при торговле
Нет, как раз "доить" будут обоих, я то же сначала думал, что одного, но оказывается обоих :(
Нет, как раз "доить" будут обоих, я то же сначала думал, что одного, но оказывается обоих :(
Может Вы и правы - я сам не понимаю до конца.
Не буду утверждать прям на 100%, пока по своему счету плюсовой фандинг не увижу :)
Но на сайте биржи в карточке инструмента его (теперь) можно посмотреть - просто 2 скрина за разные даты по баксу
Т.е. он бывает и положительный и отрицательный и судя по формуле его могут как добавить, так и отнять.
Может Вы и правы - я сам не понимаю до конца.
Не буду утверждать прям на 100%, пока по своему счету плюсовой фандинг не увижу :)
Но на сайте биржи в карточке инструмента его (теперь) можно посмотреть - просто 2 скрина за разные даты по баксу
Т.е. он бывает и положительный и отрицательный и судя по формуле его могут как добавить, так и отнять.
Я смотрю на формулу и в любом случае в вечерний клиринг происходит следующее:
Вармаржа = Переоценка позиции - Фандинг
Т.е заработал, вперся, но Файдинг все-равно минус!
Т.е его биржа всегда берет и с покупателя и с продавца, так что здесь только финансовые потери!
Я смотрю на формулу и в любом случае в вечерний клиринг происходит следующее:
Вармаржа = Переоценка позиции - Фандинг
Т.е заработал, вперся, но Файдинг все-равно минус!
Т.е его биржа всегда берет и с покупателя и с продавца, так что здесь только финансовые потери!
В общем итог проверки опытным путем такой:
1. Фандинг может быть как положительным так и отрицательным. Он может как списываться, так и начисляться по итогам вечернего клиринга. Зависит от того, в какую сторону у вас открыта позиция и от того, как сильно отклонялся инструмент (ВФ) в торговую сессию от базового актива (БА). Грубо - он списывается с одной стороны сделки и отдается другой. Биржа себе с фандинга ничего не берет.
2. Расчетная цена ВФ в клиринг не зависит от цены ВФ, а зависит от цены базового актива. По этой цене будет экспирация и по этой же цене рассчитывается вариационная маржа. Ещё раз - ЦЕНА ВФ (по которой он торгуется) не связана с его расчетной ценой :) Списания вар. маржи при сильных отклонениях смотрятся весело :)))
3. Для того,чтобы точно рассчитать значение фандинга самому (заранее) надо быть джедаем сотрудником MOEX. Проблема в том, что когда берутся пятисекундные срезы из ленты сделок и стакана - они потом проверяются на максимальное отклонение друг от друга (спред с учетом ставки обеспечения) и далее "сглаживаются" каким-то неведанным мне алгоритмом.
Значение фандинга (точно) можно посмотреть только в карточке фьючерса на странице биржи. Он там по датам есть - видно как раз, когда он положительный, когда отрицательный, а когда 0.
Код расчета фандинга выкладывать не буду - он не дает точный результат - при "большом" спреде по БА результат может сильно отличаться от расчетного. А т.к. методика вышла 5 декабря - данных для анализа мало. Глядя на теоретический фандинг можно конкретно влететь по факту.
Если есть желание узнать, насколько там всё понятно - посмотрите видео с 10 минуты и до ~15
Значение фандинга (точно) можно посмотреть только в карточке фьючерса на странице биржи. Он там по датам есть - видно как раз, когда он положительный, когда отрицательный, а когда 0.
Думаю, что Фандинг все же можно рассчитать заранее
Если кто-то использует мой Automagic.mqh, то подправил код для вечных фьючерсов