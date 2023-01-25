Московская биржа начинает торги бессрочным фьючерсом на валюту
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У всех отобразились новые символы?
USDRUBF, EURRUBF, CNYRUBF
У меня символы есть, но историю по ним не грузит...
Я только открыть посмотреть хотел, а Вы уже тестируете :)
Забыл совсем, что у меня в Открытии то счет есть и терминал.
В Открытии получается символы уже есть, у Финама на ЕБС пока символы не грузятся.
Это не тест, это сделки из хистори счета за вчерашний день. Поставил одним лотом для теста. Сегодня по 10 лотов :)
https://www.moex.com/n47096/?nt=106
Ой как здорово.
Чудесно теперь толкать вниз в стойло , где будем закупать.
Биржа отменила межконтрактный спред на USDRUBF. Очень странное решение. Сливают новый инструмент?
Биржа отменила межконтрактный спред на USDRUBF. Очень странное решение. Сливают новый инструмент?
Это чтобы остановки торгов (т.н. "планки"), которые на бессрочном фьючерсе возникают после каждого клиринга не вызывали остановок на "классических" фьючерсах
Ничего не понял из этого сообщения
Почему MXI-3.23 будет экспирироваться в четверг?
- www.moex.com
Через полгода изучения и тестирования однодневных фьючерсов, пришел к выводу, что
ММВБ сделала неоценимый подарок в виде среднего Грааля (как любят выражаться местные обитатели).
Суть ТС в следующем:
Продаем однодневный фьючерс (всегда только продажа!), при этом не платим свопы, а получаем и
покупавем ближний фьючерс. Даже если фючи не сошлись, то подаем команду(*) на экспирацию однодневного
фьючерса, тем самым получаем шорт ближнего фьючерса, что приведет к "схлопыванию" двух разнонаправленных позиций.
ТС 100% безопасна и гарантированно прибыльна.
Но все бы было хорошо, если бы не загвоздка с отдачей приказа на экспирацию Однодневного фьючерса
* Из особенностей исполнения:
- Подача поручений на исполнение возможна только через шлюзовые команды CGATE/PLAZA2 и терминал Spectra.
https://www.moex.com/a457?utm_source=www.moex.com&utm_term=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20spectra
Такое впечатление, что делается все не на благо участников торгов, а на благо организаторов торгов и разработчиков терминалов!
Добавлено
Без возможности экспирировать Однодневный фьючерс, ТС теряет всякий смысл :(
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