Московская биржа начинает торги бессрочным фьючерсом на валюту

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https://www.moex.com/n47096/?nt=106
Московская Биржа - Московская биржа начинает торги бессрочным фьючерсом на валюту
Московская Биржа - Московская биржа начинает торги бессрочным фьючерсом на валюту
  • www.moex.com
Влияем на развитие, создаем будущее. Миссия Группы — способствовать экономическому росту и реструктуризации российской экономики путем расширения возможностей по привлечению капитала для компаний и создания удобной, надежной и прозрачной инвестиционной среды для российских и иностранных инвесторов.
 

У всех отобразились новые символы? 

USDRUBF, EURRUBF, CNYRUBF

У меня символы есть, но историю по ним не грузит...

 
Andrey Miguzov #:

У всех отобразились новые символы? 

USDRUBF, EURRUBF, CNYRUBF

У меня символы есть, но историю по ним не грузит...

Test passed...



 
Dmi3 #:

Test passed...



Я только открыть посмотреть хотел, а Вы уже тестируете :)

Забыл совсем, что у меня в Открытии то счет есть и терминал.

В Открытии получается символы уже есть, у Финама на ЕБС пока символы не грузятся.

 
Andrey Miguzov #:

Я только открыть посмотреть хотел, а Вы уже тестируете :)

Забыл совсем, что у меня в Открытии то счет есть и терминал.

В Открытии получается символы уже есть, у Финама на ЕБС пока символы не грузятся.

Это не тест, это сделки из хистори счета за вчерашний день. Поставил одним лотом для теста. Сегодня по 10 лотов :)

 
prostotrader:
https://www.moex.com/n47096/?nt=106

Ой как здорово.

Чудесно теперь толкать вниз  в стойло , где будем закупать.

 

Биржа отменила межконтрактный спред на USDRUBF. Очень странное решение. Сливают новый инструмент?


https://www.moex.com/n48053/?nt=112

 
Dmi3 #:

Биржа отменила межконтрактный спред на USDRUBF. Очень странное решение. Сливают новый инструмент?


https://www.moex.com/n48053/?nt=112

Это чтобы остановки торгов (т.н. "планки"), которые на бессрочном фьючерсе возникают после каждого клиринга не вызывали остановок на "классических" фьючерсах

 
Ilya Baranov #:

Это чтобы остановки торгов (т.н. "планки"), которые на бессрочном фьючерсе возникают после каждого клиринга не вызывали остановок на "классических" фьючерсах

Спасибо, кажется это правильный ответ. Лечат, как обычно, не причину, а следствие.

 

Ничего не понял из этого сообщения

https://www.moex.com/n53693

Почему MXI-3.23 будет экспирироваться в четверг?

Московская Биржа - Тестирование вечного фьючерса на фондовый индекс
Московская Биржа - Тестирование вечного фьючерса на фондовый индекс
  • www.moex.com
Влияем на развитие, создаем будущее. Миссия Группы — способствовать экономическому росту и реструктуризации российской экономики путем расширения возможностей по привлечению капитала для компаний и создания удобной, надежной и прозрачной инвестиционной среды для российских и иностранных инвесторов.
 

Через полгода изучения и тестирования однодневных фьючерсов, пришел к выводу, что

ММВБ сделала неоценимый подарок в виде среднего Грааля (как любят выражаться местные обитатели).

Суть ТС в следующем:

Продаем однодневный фьючерс (всегда только продажа!), при этом не платим свопы, а получаем и

покупавем ближний фьючерс. Даже если фючи не сошлись, то подаем команду(*) на экспирацию однодневного

фьючерса, тем самым получаем шорт ближнего фьючерса, что приведет к "схлопыванию" двух разнонаправленных позиций.

ТС 100% безопасна и гарантированно прибыльна.

Но все бы было хорошо, если бы не загвоздка с отдачей приказа на экспирацию Однодневного фьючерса

* Из особенностей исполнения:

  • Подача поручений на исполнение возможна только через шлюзовые команды CGATE/PLAZA2 и терминал Spectra.

 https://www.moex.com/a8141

https://www.moex.com/a457?utm_source=www.moex.com&utm_term=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20spectra


Такое впечатление, что делается все не на благо участников торгов, а на благо организаторов торгов и разработчиков терминалов!

Добавлено

Без возможности экспирировать Однодневный фьючерс, ТС теряет всякий смысл :(

Московская Биржа - Вечные фьючерсы на валютные пары
Московская Биржа - Вечные фьючерсы на валютные пары
  • www.moex.com
Вечные фьючерсы на валютные пары
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