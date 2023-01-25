Московская биржа начинает торги бессрочным фьючерсом на валюту - страница 3

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prostotrader #:

Вечный фьючерс переходит в обычный по цене Оригинального.

Эх, времени нет сейчас побольше, тогда подробнее бы посмотрел.

Но видится, что алгоритм подвоха такой.

Раз:

Расчетная цена  в промежуточный и вечерний клиринг определяется по ценам валютного рынка Московской биржи. 

Расчетная цена однодневного фьючерсного контракта на курс иностранной валюты к российскому рублю равна Расчетной цене базисного актива (спота) на основании курсов соответствующих иностранных валют к российскому рублю, приведенной к размерности контракта, определенной по итогам соответствующей клиринговой сессии в соответствии со спецификацией контракта.

Два:

Итоги исполнения поручений

  • Заключается сделка по закрытию позиции в вечном фьючерсе:
    • Цена сделки = Расчетная цена ВФ в вечерний клиринг
    • Клиринговая комиссия 0.1% от номинала (если сделка принудительная, то 0), торговая комиссия - 0
  • Заключается сделка по открытию позиции в квартальном фьючерсе:
    • Цена сделки = Расчетная цена ВФ * Лот
    • Комиссия (клиринговая и торговая) - 0

А т.к. расчетная цена ВФ == спотовой, то продажа вечного фьючерса и продажа спота с точки зрения финансового результата при экспирации ВФ - одно и то же.

Но (по идее) на этих отклонения и нужно зарабатывать (отклонения цены спота от цены ВФ).


Написал и осталось ощущение, что я что-то не до конца понял :( Можно ведь брокера попросить (звонок по телефону) - и они экспирируют. Механизм подачи поручений по телефону никто не отменял

 
Andrey Miguzov #:

Написал и осталось ощущение, что я что-то не до конца понял :( Можно ведь брокера попросить (звонок по телефону) - и они экспирируют. Механизм подачи поручений по телефону никто не отменял

Вот насчет брокера - это надо уточнять у брокера. Не факт, что это возможно.

 
Самопальный инструмент, кому нужна эта лажа?
 
Renat Akhtyamov #:
Самопальный инструмент, кому нужна эта лажа?

А биткоины и пр. крипта не самопальный? Но и на них народ торгует во всю.

Чем больше инструментов тем лучше.


Только сейчас пришло в голову: однодневный фьючерс - это фьючерс на фьючерс :) 

 
Dmitriy Skub #:

Вот насчет брокера - это надо уточнять у брокера. Не факт, что это возможно.

Ответ открытия
Спасибо за ожидание. Приобрести инструмент вы можете через Личный кабинет и через торговый терминал QUIK. Одной из особенностей исполнения вечных фьючерсов является: -Подача поручений на исполнение возможна через шлюзовые команды CGATE/PLAZA2 и терминал Spectra. Также подача поручения возможна через торговый терминал QUIK. Правой кнопкой на позицию – выполнить транзакцию (Ctrl+T), далее МБ Деривативы: Исполнение фьючерсных контрактов – ввод заявки на исполнение фьючерса.
 
Andrey Miguzov #:
Ответ открытия

Вот это ценная инфа! В марте попробуем. Если доживем)

Про квик на сайте биржи не написано.

 
Andrey Miguzov #:

А биткоины и пр. крипта не самопальный? Но и на них народ торгует во всю.

Чем больше инструментов тем лучше.


Только сейчас пришло в голову: однодневный фьючерс - это фьючерс на фьючерс :) 

бессрочный фьючерс на валюту я видел в списке инструментов еще до объявления начала торговли по нему

торговля на нем не разрешена просто, причем и по сей день

хоть и датируется новость ветки 26ым апреля 2022г

 

Потирая руки в предвкушении хорошей наживы, написал робота

для торговли ВФ

Но копаясь в документации по ВФ наткнулся на это

В фандинге и есть подвох, ребята из МОЕХ будут "доить" и продавца и покупателя, аж до 0,35% * 365 = 127,75% годовых!!! 

А Фандинг будет каждый день, т.к по USDRUBF L1 = всего 7 копеек!!!!

Грааль у того, кто организовывает торговлю (особенно на ФОРЕКС) :)

 
Так чего, кина не будет?
 
Dmitriy Skub #:
Так чего, кина не будет?

Конечно нет, кино будет у МОЕХ :)

Нужно просто забыть о ВФ навсегда!

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