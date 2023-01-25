Московская биржа начинает торги бессрочным фьючерсом на валюту - страница 3
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Вечный фьючерс переходит в обычный по цене Оригинального.
Эх, времени нет сейчас побольше, тогда подробнее бы посмотрел.
Но видится, что алгоритм подвоха такой.
Раз:
Расчетная цена однодневного фьючерсного контракта на курс иностранной валюты к российскому рублю равна Расчетной цене базисного актива (спота) на основании курсов соответствующих иностранных валют к российскому рублю, приведенной к размерности контракта, определенной по итогам соответствующей клиринговой сессии в соответствии со спецификацией контракта.
Два:
Итоги исполнения поручений
А т.к. расчетная цена ВФ == спотовой, то продажа вечного фьючерса и продажа спота с точки зрения финансового результата при экспирации ВФ - одно и то же.
Но (по идее) на этих отклонения и нужно зарабатывать (отклонения цены спота от цены ВФ).
Написал и осталось ощущение, что я что-то не до конца понял :( Можно ведь брокера попросить (звонок по телефону) - и они экспирируют. Механизм подачи поручений по телефону никто не отменял
Написал и осталось ощущение, что я что-то не до конца понял :( Можно ведь брокера попросить (звонок по телефону) - и они экспирируют. Механизм подачи поручений по телефону никто не отменял
Вот насчет брокера - это надо уточнять у брокера. Не факт, что это возможно.
Самопальный инструмент, кому нужна эта лажа?
А биткоины и пр. крипта не самопальный? Но и на них народ торгует во всю.
Чем больше инструментов тем лучше.
Только сейчас пришло в голову: однодневный фьючерс - это фьючерс на фьючерс :)
Вот насчет брокера - это надо уточнять у брокера. Не факт, что это возможно.
Ответ открытия
Вот это ценная инфа! В марте попробуем. Если доживем)
Про квик на сайте биржи не написано.
А биткоины и пр. крипта не самопальный? Но и на них народ торгует во всю.
Чем больше инструментов тем лучше.
Только сейчас пришло в голову: однодневный фьючерс - это фьючерс на фьючерс :)
бессрочный фьючерс на валюту я видел в списке инструментов еще до объявления начала торговли по нему
торговля на нем не разрешена просто, причем и по сей день
хоть и датируется новость ветки 26ым апреля 2022г
Потирая руки в предвкушении хорошей наживы, написал робота
для торговли ВФ
Но копаясь в документации по ВФ наткнулся на это
В фандинге и есть подвох, ребята из МОЕХ будут "доить" и продавца и покупателя, аж до 0,35% * 365 = 127,75% годовых!!!
А Фандинг будет каждый день, т.к по USDRUBF L1 = всего 7 копеек!!!!
Грааль у того, кто организовывает торговлю (особенно на ФОРЕКС) :)
Так чего, кина не будет?
Конечно нет, кино будет у МОЕХ :)
Нужно просто забыть о ВФ навсегда!