Как работает мониторинг сигналов? - страница 2

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Andrey Kaunov #:

И снова здравствуйте.

Техподдержка сервиса "Сигналы" просматривает эту ветку? Создаётся впечатление что нет.

Непонятное предупреждение появилось на сигнале:

Откуда появилась цифра 80% ? За последние 3 дня прирост почти 20%, но не 80% Стратегия была доработана под текущий рынок, чтобы выйти из просадки. Подобные прибыльные серии бывали и раньше

   

Или %% считаются от минимального значения прибыли - 9,69% Тогда выходит больше 200% прироста: 9,69+206%=29,65

В чём смысл этого предупреждения? Вряд ли оно понятно рядовому подписчику, какие он выводы должен сделать? Какая он него практическая польза?

Как расчитывается прирост вообще - вот из FAQ: https://www.mql5.com/ru/forum/10603#q23
Зачем это надо - см пост и пост
FAQ по сервису Сигналы
FAQ по сервису Сигналы
  • 2013.02.11
  • www.mql5.com
Узнать за 15 минут: смотри обучающие видео по торговым сигналам в MetaTrader 4 и MetaTrader 5 Здесь будут собраны и обработаны наиболее частые вопр...
 
Sergey Golubev #:
Как расчитывается прирост вообще - вот из FAQ: https://www.mql5.com/ru/forum/10603#q23
Зачем это надо - см пост и пост
Спасибо за ссылки по теме, ни за что бы не нашёл сам. Надо почитать и поразбираться, судя по всему много тёрок на этот счёт.

Но по вопросу графиков, что выше писал, будут какие то исправления? 
 
Andrey Kaunov #:
Спасибо за ссылки по теме, ни за что бы не нашёл сам. Надо почитать и поразбираться, судя по всему много тёрок на этот счёт.

Но по вопросу графиков, что выше писал, будут какие то исправления? 

Может, потом будет автоматический пересчет по этим 80%, и эта надпись исчезнет.

Да, есть особенности - советую почитать (со встроенным в каждый пост переводом) ветку на английском форуме - эту
Там всего 3 листа (основной лист - первый, а дальше дискуссия), и там собрано почти всё, что найдено на форумах по разным моментам.

Signals - Reliability
Signals - Reliability
  • 2018.12.07
  • www.mql5.com
How do I understand the Reliability Index for Signal providers...
 

Сергей, там про другое. То, про что пишу я, имеет совершенно отчётливый технический косяк.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Как работает мониторинг сигналов?

Andrey Kaunov, 2022.05.05 20:18

Опять проблема с сигналом. На этот раз неправильно отображается график загрузки депозита:

Последние сделки закрылись в пятницу 29.04, в выходные разумеется никаких сделок не висело. А новые открылись только в понедельник 02.05 вечером. Тем не менее с пятницы на вечер понедельника такая линия вверх.


В течении дня и в выходные открытых сделок нет. Советник работает ночью и все сделки закрываются рано утром. Поэтому эта наклонная линия должна быть нулевой от одной ночной торговой сессии до следующей. Здесь налицо неправильная обработка данных при построении графика - чисто технический косяк.

 
Andrey Kaunov #:

Сергей, там про другое. То, про что пишу я, имеет совершенно отчётливый технический косяк.


В течении дня и в выходные открытых сделок нет. Советник работает ночью и все сделки закрываются рано утром. Поэтому эта наклонная линия должна быть нулевой от одной ночной торговой сессии до следующей. Здесь налицо неправильная обработка данных при построении графика - чисто технический косяк.

Загрузка депозита?
Вот нашел про это в статье - График загрузки

Вот эта линия должна быть прямая?

Напишите в сервис, если это так принципиально.

Вообще, прочитайте ветку (я давал ссылку постом выше).
Потому что если бы тут было не 41.07 а больше 60 или 80 например, то система бы игнорировала бы этот прирост, и у вас были бы одни минусы в статистике подсчета. То есть, тут есть нюансы ...


А если просадка больше 30%, то подписка может быть запрещена (автоматом).
Правда, я думаю, что эти алгоритмы, наверное, иногда меняются ... Но это то, что мне известно, и то, что постили публично (вкл админы).

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Обсуждение сигналов на форуме запрещено.
Я тут только дал общую информацию, которую нашел на форуме.
Если что-то конкретно- то в сервис (если они принимают такие предложения и так далее ... иногда принимают).
Или иногда сервис деск сам заходит в ветку (они посты читают), и поправят или вас, или меня, или исправят, или объяснят.

Предлагаю больше об этом не постить (у меня больше никакой информации нет).

Быстрая оценка сигнала: торговая активность, графики просадки/загрузки и распределения MFE/MAE
Быстрая оценка сигнала: торговая активность, графики просадки/загрузки и распределения MFE/MAE
  • www.mql5.com
При поиске Сигнала подписчики в первую очередь ориентируются на общий прирост на торговом счете Поставщика, и это, в общем-то, логично. Но при этом также важно принимать во внимание потенциальные риски, которые несет конкретная торговая стратегия. В этой статье мы покажем, как просто и наглядно можно оценить заинтересовавший Сигнал с помощью нескольких показателей.
 

Всем Здравствуйте!

Вопрос - как присваивается рейтинг сигнала?

 
Dinislam Khanov #:

Всем Здравствуйте!

Вопрос - как присваивается рейтинг сигнала?

Нашел про показатель Надежность - первый пост как анонс в этой ветке https://www.mql5.com/ru/forum/11478 (там даже формула есть).

PS. Извиняюсь, не тот анонс который выше.
Вот более свежий (с формулой): https://www.mql5.com/ru/forum/217686
Улучшаем рейтинг торговых сигналов
Улучшаем рейтинг торговых сигналов
  • 2013.04.05
  • www.mql5.com
При этом для всех платных и бесплатных сигналов рейтинг будет единым.
 

Sergey Golubev #:

А если просадка больше 30%, то подписка может быть запрещена (автоматом).

Хорошо, больше не будем. Но просадка была больше 30% по балансу. Может имеете в виду по Эквити?

Sergey Golubev #:

Напишите в сервис, если это так принципиально.

Не настолько принципиально, но некрасиво. И это очень на многих мониторингах, не только у меня. Не верю, что технари не знают об этой проблеме.

 

P.S. Когда я впервые удел эту линию на мониторинге чужом, то подумал что сделка удерживалась сутки до следующей ночи. Только по истории сделок разобрался, что всё утром закрывается. Новички - подписчики могут сделать неправильные выводы, глядя на этот график. Она должна быть на нуле, и так будет правильно. А это ошибка построения.
 
Sergey Golubev #:
Нашел про показатель Надежность - первый пост как анонс в этой ветке https://www.mql5.com/ru/forum/11478 (там даже формула есть).

PS. Извиняюсь, не тот анонс который выше.
Вот более свежий (с формулой): https://www.mql5.com/ru/forum/217686

Спасибо!

 
Andrey Kaunov #:

Хорошо, больше не будем. Но просадка была больше 30% по балансу. Может имеете в виду по Эквити?

Не настолько принципиально, но некрасиво. И это очень на многих мониторингах, не только у меня. Не верю, что технари не знают об этой проблеме.

Статья есть https://www.mql5.com/ru/articles/1838

Максимальная просадка сигнала в процентах по балансу/средствам.

В англоязычном варианте - да, по эквити:

Maximum drawdown of the signal as percentage of the balance/equity

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

FAQ по сервису Сигналы

Rashid Umarov, 2015.05.27 12:42

Не совсем так , подписка запрещается, если текущая просадка превышает 30%.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

В сигналах за период до замониторивания счета просадка считается по балансу или по эквити?

Marsel, 2019.06.24 07:29

Просадка по эквити доступна за всю историю по эквити, объем истории доступен на соответствующем графике.

Просадка по балансу определяется за всю историю торговли.


Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Просадка по сигналу неверна

Элени Анна Браноу , 2019.09.13 17:11

Максимальное значение просадки — это не только максимальная просадка в реальном времени/рабочая, но и разница между самой высокой и самой низкой на вашем счете ...


Как правильно выбрать торговый сигнал для подписки. Пошаговое руководство
Как правильно выбрать торговый сигнал для подписки. Пошаговое руководство
  • www.mql5.com
В данном пошаговом руководстве рассматривается сервис Cигналы, изучение торговых сигналов, системный подход к поиску нужного сигнала, который удовлетворял бы критериям доходности, риска, активности торговли, работы на различных типах счетов и финансовых инструментах.
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