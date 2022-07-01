Как работает мониторинг сигналов? - страница 2
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И снова здравствуйте.
Техподдержка сервиса "Сигналы" просматривает эту ветку? Создаётся впечатление что нет.
Непонятное предупреждение появилось на сигнале:
Откуда появилась цифра 80% ? За последние 3 дня прирост почти 20%, но не 80% Стратегия была доработана под текущий рынок, чтобы выйти из просадки. Подобные прибыльные серии бывали и раньше
Или %% считаются от минимального значения прибыли - 9,69% Тогда выходит больше 200% прироста: 9,69+206%=29,65
В чём смысл этого предупреждения? Вряд ли оно понятно рядовому подписчику, какие он выводы должен сделать? Какая он него практическая польза?
Зачем это надо - см пост #2934 и пост #2995
Как расчитывается прирост вообще - вот из FAQ: https://www.mql5.com/ru/forum/10603#q23
Зачем это надо - см пост #2934 и пост #2995
Спасибо за ссылки по теме, ни за что бы не нашёл сам. Надо почитать и поразбираться, судя по всему много тёрок на этот счёт.
Может, потом будет автоматический пересчет по этим 80%, и эта надпись исчезнет.
Да, есть особенности - советую почитать (со встроенным в каждый пост переводом) ветку на английском форуме - эту
Там всего 3 листа (основной лист - первый, а дальше дискуссия), и там собрано почти всё, что найдено на форумах по разным моментам.
Сергей, там про другое. То, про что пишу я, имеет совершенно отчётливый технический косяк.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Как работает мониторинг сигналов?
Andrey Kaunov, 2022.05.05 20:18
Опять проблема с сигналом. На этот раз неправильно отображается график загрузки депозита:
Последние сделки закрылись в пятницу 29.04, в выходные разумеется никаких сделок не висело. А новые открылись только в понедельник 02.05 вечером. Тем не менее с пятницы на вечер понедельника такая линия вверх.
В течении дня и в выходные открытых сделок нет. Советник работает ночью и все сделки закрываются рано утром. Поэтому эта наклонная линия должна быть нулевой от одной ночной торговой сессии до следующей. Здесь налицо неправильная обработка данных при построении графика - чисто технический косяк.
Сергей, там про другое. То, про что пишу я, имеет совершенно отчётливый технический косяк.
В течении дня и в выходные открытых сделок нет. Советник работает ночью и все сделки закрываются рано утром. Поэтому эта наклонная линия должна быть нулевой от одной ночной торговой сессии до следующей. Здесь налицо неправильная обработка данных при построении графика - чисто технический косяк.
Загрузка депозита?
Вот нашел про это в статье - График загрузки
Вот эта линия должна быть прямая?
Напишите в сервис, если это так принципиально.
Вообще, прочитайте ветку (я давал ссылку постом выше).
Потому что если бы тут было не 41.07 а больше 60 или 80 например, то система бы игнорировала бы этот прирост, и у вас были бы одни минусы в статистике подсчета. То есть, тут есть нюансы ...
А если просадка больше 30%, то подписка может быть запрещена (автоматом).
Правда, я думаю, что эти алгоритмы, наверное, иногда меняются ... Но это то, что мне известно, и то, что постили публично (вкл админы).
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Обсуждение сигналов на форуме запрещено.
Я тут только дал общую информацию, которую нашел на форуме.
Если что-то конкретно- то в сервис (если они принимают такие предложения и так далее ... иногда принимают).
Или иногда сервис деск сам заходит в ветку (они посты читают), и поправят или вас, или меня, или исправят, или объяснят.
Предлагаю больше об этом не постить (у меня больше никакой информации нет).
Всем Здравствуйте!
Вопрос - как присваивается рейтинг сигнала?
Всем Здравствуйте!
Вопрос - как присваивается рейтинг сигнала?
PS. Извиняюсь, не тот анонс который выше.
Вот более свежий (с формулой): https://www.mql5.com/ru/forum/217686
Sergey Golubev #:
А если просадка больше 30%, то подписка может быть запрещена (автоматом).
Хорошо, больше не будем. Но просадка была больше 30% по балансу. Может имеете в виду по Эквити?
Напишите в сервис, если это так принципиально.
Не настолько принципиально, но некрасиво. И это очень на многих мониторингах, не только у меня. Не верю, что технари не знают об этой проблеме.
Нашел про показатель Надежность - первый пост как анонс в этой ветке https://www.mql5.com/ru/forum/11478 (там даже формула есть).
PS. Извиняюсь, не тот анонс который выше.
Вот более свежий (с формулой): https://www.mql5.com/ru/forum/217686
Спасибо!
Хорошо, больше не будем. Но просадка была больше 30% по балансу. Может имеете в виду по Эквити?
Не настолько принципиально, но некрасиво. И это очень на многих мониторингах, не только у меня. Не верю, что технари не знают об этой проблеме.
Статья есть https://www.mql5.com/ru/articles/1838
Максимальная просадка сигнала в процентах по балансу/средствам.
В англоязычном варианте - да, по эквити:
Maximum drawdown of the signal as percentage of the balance/equity
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FAQ по сервису Сигналы
Rashid Umarov, 2015.05.27 12:42Не совсем так , подписка запрещается, если текущая просадка превышает 30%.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
В сигналах за период до замониторивания счета просадка считается по балансу или по эквити?
Marsel, 2019.06.24 07:29
Просадка по эквити доступна за всю историю по эквити, объем истории доступен на соответствующем графике.
Просадка по балансу определяется за всю историю торговли.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Просадка по сигналу неверна
Элени Анна Браноу , 2019.09.13 17:11
Максимальное значение просадки — это не только максимальная просадка в реальном времени/рабочая, но и разница между самой высокой и самой низкой на вашем счете ...