Как работает мониторинг сигналов?
- Начальный депозит у вас 150, и если получилась доходность в минус по начальному депозиту (независимо от пополнения), то может уйти в минус (просто многие пополняют счет чтобы скрыть просадку и так далее).
- По поводу пополнения демо счета - ничего сказать не могу, так как я вообще не слышал о каком-то пополнении демо счета.
- По поводу снятия - это вам надо обращаться к брокеру, потому что это, наверное, брокер заархивировал часть истории, представив это как балансовые операции (правда, из истории вашего сигнала этого не видно) ... а если брокер ничего не делал (и он вам так ответил), и у вас действительно система зафиксировала снятие (а вы или не снимали, или не помните) - то это вам лучше обратиться в сервис деск (может, и было архивирование истории брокером, только это в сигналах не отобразилось).
И еще - есть информация, которую рекомендую к прочтению всем сигнал-провайдерам:
- 2018.12.03
- www.mql5.com
Подскажите как работает данный анализ? Почему такие неточности в аналитике?
Добрый день.
Вы смотрите не в ту сторону. Средства и прибыль, это не то же самое, что и график доходности.
Если вы пополняете/снимаете средства при ОТКРЫТЫХ сделках, то учитывается доходность при балансе, до открытия сделки.
Иначе можно манипулировать графиком доходности.
На пальцах:
Открыли сделки при 10$ - общая прибыль равна 5$, что составляет 50% прибыли.
НО если вы снимете 9$ при открытых сделках и на счету останется 1$, то по вашей логике график доходности должен быть 500%. Что не есть хорошо.
- Начальный депозит у вас 150, и если получилась доходность в минус по начальному депозиту (независимо от пополнения), то может уйти в минус (просто многие пополняют счет чтобы скрыть просадку и так далее).
- По поводу пополнения демо счета - ничего сказать не могу, так как я вообще не слышал о каком-то пополнении демо счета.
- По поводу снятия - это вам надо обращаться к брокеру, потому что это, наверное, брокер заархивировал часть истории, представив это как балансовые операции (правда, из истории вашего сигнала этого не видно) ... а если брокер ничего не делал (и он вам так ответил), и у вас действительно система зафиксировала снятие (а вы или не снимали, или не помните) - то это вам лучше обратиться в сервис деск (может, и было архивирование истории брокером, только это в сигналах не отобразилось).
Спасибо за ответ.
буду искать причины.
По поводу снятия на демо счете это в принципе не возможно.
Почему-то система иногда минус расценивает как снятие. А плюс как пополнение.
Это я так понимаю ошибка брокера.
Спасибо за ответ.
буду искать причины.
По поводу снятия на демо счете это в принципе не возможно.
Почему-то система иногда минус расценивает как снятие. А плюс как пополнение.
Это я так понимаю ошибка брокера.
Добрый день!
Это не "снятие" - это ваш брокер предоставляет демо счету "кредит-бонус" в размере созданного депозита.
И когда ордер уходит в минус и срабатывает стоплосс или закрытие, то ваш брокер обратно еще берет сумму размером в убыток от предоставленного "кредита-бонуса",
и это на демо сигнале-мониторинге пишется как снятие.
Такое встречал много раз.
- Начальный депозит у вас 150, и если получилась доходность в минус по начальному депозиту (независимо от пополнения), то может уйти в минус (просто многие пополняют счет чтобы скрыть просадку и так далее).
- По поводу пополнения демо счета - ничего сказать не могу, так как я вообще не слышал о каком-то пополнении демо счета.
- По поводу снятия - это вам надо обращаться к брокеру, потому что это, наверное, брокер заархивировал часть истории, представив это как балансовые операции (правда, из истории вашего сигнала этого не видно) ... а если брокер ничего не делал (и он вам так ответил), и у вас действительно система зафиксировала снятие (а вы или не снимали, или не помните) - то это вам лучше обратиться в сервис деск (может, и было архивирование истории брокером, только это в сигналах не отобразилось).
Есть пополнения у Robo или у 4you не вспомню сейчас точно.
Опять проблема с сигналом. На этот раз неправильно отображается график загрузки депозита:
Последние сделки закрылись в пятницу 29.04, в выходные разумеется никаких сделок не висело. А новые открылись только в понедельник 02.05 вечером. Тем не менее с пятницы на вечер понедельника такая линия вверх.
И снова здравствуйте.
Техподдержка сервиса "Сигналы" просматривает эту ветку? Создаётся впечатление что нет.
Непонятное предупреждение появилось на сигнале:
Откуда появилась цифра 80% ? За последние 3 дня прирост почти 20%, но не 80% Стратегия была доработана под текущий рынок, чтобы выйти из просадки. Подобные прибыльные серии бывали и раньше
Или %% считаются от минимального значения прибыли - 9,69% Тогда выходит больше 200% прироста: 9,69+206%=29,65
В чём смысл этого предупреждения? Вряд ли оно понятно рядовому подписчику, какие он выводы должен сделать? Какая он него практическая польза?
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Подключила к своему счету функцию "Сигналы" - т.е. сайт mql5.com отслеживает действия моего советника (своего рода аудит)
Подключила к демо счету. Начальный депозит был 150$ - далее дополнила еще 100$ больше не дополняла.
На данный момент на счету 359$ однако сайт показывает доходность -8%
И так же сайт показывает снятие... хотя какие могут быть снятия с демо счета и пополнения совсем инную сумму (точнее она постоянно меняется)
Подскажите как работает данный анализ? Почему такие неточности в аналитике?
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