Как работает мониторинг сигналов?

Новый комментарий
 

Подключила к своему счету функцию "Сигналы" - т.е. сайт mql5.com отслеживает действия моего советника (своего рода аудит)

Подключила к демо счету. Начальный депозит был 150$ - далее дополнила еще 100$ больше не дополняла.
На данный момент на счету 359$ однако сайт показывает доходность -8%
И так же сайт показывает снятие... хотя какие могут быть снятия с демо счета и пополнения совсем инную сумму (точнее она постоянно меняется)


Подскажите как работает данный анализ? Почему такие неточности в аналитике?

<...>

 
  • Начальный депозит у вас 150, и если получилась доходность в минус по начальному депозиту (независимо от пополнения), то может уйти в минус (просто многие пополняют счет чтобы скрыть просадку и так далее).

  • По поводу пополнения демо счета - ничего сказать не могу, так как я вообще не слышал о каком-то пополнении демо счета.

  • По поводу снятия - это вам надо обращаться к брокеру, потому что это, наверное, брокер заархивировал часть истории, представив это как балансовые операции (правда, из истории вашего сигнала этого не видно) ... а если брокер ничего не делал (и он вам так ответил), и у вас действительно система зафиксировала снятие (а вы или не снимали, или не помните) - то это вам лучше обратиться в сервис деск (может, и было архивирование истории брокером, только это в сигналах не отобразилось).
 

И еще - есть информация, которую рекомендую к прочтению всем сигнал-провайдерам:

  • FAQ по сервису Сигналы;
  • некоторые особенности сервиса сигналы, которые провайдер должен знать: посты #2 и #4
Сигналы прирост
Сигналы прирост
  • 2018.12.03
  • www.mql5.com
Здравствуйте, кто знает подскажите, выдавал сигналы прирост был 900% за 3 недели, с понедельника сделал успешные трейды зашел что бы посмотреть как...
 
Natalya Smirnova:

Подскажите как работает данный анализ? Почему такие неточности в аналитике?

Добрый день.

Вы смотрите не в ту сторону. Средства и прибыль, это не то же самое, что и график доходности.

Если вы пополняете/снимаете средства при ОТКРЫТЫХ сделках, то учитывается доходность при балансе, до открытия сделки.

Иначе можно манипулировать графиком доходности.

На пальцах:

Открыли сделки при 10$ - общая прибыль равна 5$, что составляет 50% прибыли.

НО если вы снимете 9$ при открытых сделках и на счету останется 1$, то по вашей логике график доходности должен быть 500%. Что не есть хорошо.

 
При наличии позиций никаких вводов и выводов лучше не производить.
 
Sergey Golubev #:
  • Начальный депозит у вас 150, и если получилась доходность в минус по начальному депозиту (независимо от пополнения), то может уйти в минус (просто многие пополняют счет чтобы скрыть просадку и так далее).

  • По поводу пополнения демо счета - ничего сказать не могу, так как я вообще не слышал о каком-то пополнении демо счета.

  • По поводу снятия - это вам надо обращаться к брокеру, потому что это, наверное, брокер заархивировал часть истории, представив это как балансовые операции (правда, из истории вашего сигнала этого не видно) ... а если брокер ничего не делал (и он вам так ответил), и у вас действительно система зафиксировала снятие (а вы или не снимали, или не помните) - то это вам лучше обратиться в сервис деск (может, и было архивирование истории брокером, только это в сигналах не отобразилось).

Спасибо за ответ.

буду искать причины.
По поводу снятия на демо счете это в принципе не возможно.

Почему-то система иногда минус расценивает как снятие. А плюс как пополнение.

Это я так понимаю ошибка брокера.

 
Natalya Smirnova #:

Спасибо за ответ.

буду искать причины.
По поводу снятия на демо счете это в принципе не возможно.

Почему-то система иногда минус расценивает как снятие. А плюс как пополнение.

Это я так понимаю ошибка брокера.

Добрый день!

Это не "снятие" - это ваш брокер предоставляет демо счету  "кредит-бонус" в размере созданного депозита.

И когда ордер уходит в минус и срабатывает стоплосс или закрытие, то ваш брокер обратно еще берет сумму размером в убыток от предоставленного "кредита-бонуса",

и это на демо сигнале-мониторинге пишется как снятие.

Такое встречал много раз.

С одной стороны прикольно, чтобы показать знакомым "как я снимаю с демо счета" :))
 
Sergey Golubev #:
  • Начальный депозит у вас 150, и если получилась доходность в минус по начальному депозиту (независимо от пополнения), то может уйти в минус (просто многие пополняют счет чтобы скрыть просадку и так далее).

  • По поводу пополнения демо счета - ничего сказать не могу, так как я вообще не слышал о каком-то пополнении демо счета.

  • По поводу снятия - это вам надо обращаться к брокеру, потому что это, наверное, брокер заархивировал часть истории, представив это как балансовые операции (правда, из истории вашего сигнала этого не видно) ... а если брокер ничего не делал (и он вам так ответил), и у вас действительно система зафиксировала снятие (а вы или не снимали, или не помните) - то это вам лучше обратиться в сервис деск (может, и было архивирование истории брокером, только это в сигналах не отобразилось).

Есть пополнения у Robo или у 4you не вспомню сейчас точно.

 

Опять проблема с сигналом. На этот раз неправильно отображается график загрузки депозита:

Последние сделки закрылись в пятницу 29.04, в выходные разумеется никаких сделок не висело. А новые открылись только в понедельник 02.05 вечером. Тем не менее с пятницы на вечер понедельника такая линия вверх.

 

Такая же история появилась на графике Просадки после выходных

Тут должны быть нулевые линии

Та же картина наблюдается на главном графике


 

И снова здравствуйте.

Техподдержка сервиса "Сигналы" просматривает эту ветку? Создаётся впечатление что нет.

Непонятное предупреждение появилось на сигнале:

Откуда появилась цифра 80% ? За последние 3 дня прирост почти 20%, но не 80% Стратегия была доработана под текущий рынок, чтобы выйти из просадки. Подобные прибыльные серии бывали и раньше

   

Или %% считаются от минимального значения прибыли - 9,69% Тогда выходит больше 200% прироста: 9,69+206%=29,65

В чём смысл этого предупреждения? Вряд ли оно понятно рядовому подписчику, какие он выводы должен сделать? Какая он него практическая польза?

12
Новый комментарий