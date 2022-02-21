Ищу советник на маркете
- Нужен КОД на MQL4 повышающий и снижающий размер лота
- Как передать полученные значения советнику на все валютные пары
- Советники: Crossing of two iMA
Подскажите советник, который работает по следующему формату: при положительном закрытом ордере повышает следующий лот, далее если снова положительный, то повышает и так до фиксированного указанного значения. При отрицательной закрытой позиции, объем на следующую позицию уменьшается и тд.
Главное Вход правильный а не лот повышается или понижается (так робит любой бот с функцией автолота)
Главное Вход правильный а не лот повышается или понижается (так робит любой бот с функцией автолота)
да понимаю, что вход нужен правильный. На текущий момент меня интересуют боты у которых есть как минимум функционал с проторговкой объема при + и при -, с моими значениями. А на основании чего будет открываться сделка, это уже второй момент. Если можете подсказать такие боты на маркете, подкиньте идеи. Буду благодарен.
да понимаю, что вход нужен правильный. На текущий момент меня интересуют боты у которых есть как минимум функционал с проторговкой объема при + и при -, с моими значениями. А на основании чего будет открываться сделка, это уже второй момент. Если можете подсказать такие боты на маркете, подкиньте идеи. Буду благодарен.
Вы же понимаете что код робота Вы в маркете не получите? Если Вам интересно как это пишется, то стоит не в маркете искать а в кодебазе, или начать с примеров уже имеющимся в в Вашем терминале например стандартный советник moving average имеет функцию, изменения лота согласно размера депозита, почти то что Вам нужно.
Вы же понимаете что код робота Вы в маркете не получите? Если Вам интересно как это пишется, то стоит не в маркете искать а в кодебазе, или начать с примеров уже имеющимся в в Вашем терминале например стандартный советник moving average имеет функцию, изменения лота согласно размера депозита, почти то что Вам нужно.
мне не нужен код советника, мне нужен просто сам советник. я не нашёл самостоятельно похожих алгоритмов на маркете. Поэтому задал вопрос на форуме, по какому принципу их искать. Под хештегом «лесенка» не ищет, так как большинство подразумевает усреднение или мартин.
так вы можете заказать и вам по вашим задачам - его напишут.
так вы можете заказать и вам по вашим задачам - его напишут.
это понятно) я уверен что есть бесплатный и не один такой готовый на маркете, вот и решил спросить здесь. Самостоятельно не получилось найти похожих. Может кто то знает по каким ключевым словам делать запрос, как позиционируют такой принцип работы алгоритма сами авторы.
Потому, что фишка с лотами, это просто фишка, непонятна суть советника, т.е. главная его составляющая, сигнал по сделкам какой? Или вход рандомный и увеличение лота на следущую сделку в случае выигрыша? Это наверное будет называться антимартин с рандомным входом.
Потому, что фишка с лотами, это просто фишка, непонятна суть советника, т.е. главная его составляющая, сигнал по сделкам какой? Или вход рандомный и увеличение лота на следущую сделку в случае выигрыша? Это наверное будет называться антимартин с рандомным входом.
попробуйте теперь под "антимартин" найти такого робота. Мой запрос был следующий, если кто знает похожие системы на маркете, скиньте ссылку пожалуйста. Если не видели или не знаете, то ничего страшного, можно и не отвечать)
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