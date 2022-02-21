Ищу советник на маркете

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Подскажите советник, который работает по следующему формату: при положительном закрытом ордере повышает следующий лот, далее если снова положительный, то повышает и так до фиксированного указанного значения. При отрицательной закрытой позиции, объем на следующую позицию уменьшается и тд.
 
Dmitry Makarov:
Подскажите советник, который работает по следующему формату: при положительном закрытом ордере повышает следующий лот, далее если снова положительный, то повышает и так до фиксированного указанного значения. При отрицательной закрытой позиции, объем на следующую позицию уменьшается и тд.

Главное Вход правильный а не лот повышается или понижается (так робит любой бот с функцией автолота)

 
Salavat Yulamanov #:

Главное Вход правильный а не лот повышается или понижается (так робит любой бот с функцией автолота)

да понимаю, что вход нужен правильный. На текущий момент меня интересуют боты у которых есть как минимум функционал с проторговкой объема при + и при -, с моими значениями. А на основании чего будет открываться сделка, это уже второй момент. Если можете подсказать такие боты на маркете, подкиньте идеи. Буду благодарен.

 
Dmitry Makarov #:

да понимаю, что вход нужен правильный. На текущий момент меня интересуют боты у которых есть как минимум функционал с проторговкой объема при + и при -, с моими значениями. А на основании чего будет открываться сделка, это уже второй момент. Если можете подсказать такие боты на маркете, подкиньте идеи. Буду благодарен.

Вы же понимаете что код робота Вы в маркете не получите? Если Вам интересно как это пишется, то стоит не в маркете искать а в кодебазе, или начать с примеров уже имеющимся в в Вашем терминале например стандартный советник moving average имеет функцию, изменения лота согласно  размера депозита, почти то что  Вам нужно.

 
Andrei Khlebnikov #:

Вы же понимаете что код робота Вы в маркете не получите? Если Вам интересно как это пишется, то стоит не в маркете искать а в кодебазе, или начать с примеров уже имеющимся в в Вашем терминале например стандартный советник moving average имеет функцию, изменения лота согласно  размера депозита, почти то что  Вам нужно.

мне не нужен код советника, мне нужен просто сам советник.  я не нашёл самостоятельно похожих алгоритмов на маркете. Поэтому задал вопрос на форуме, по какому принципу их искать. Под хештегом «лесенка» не ищет, так как большинство подразумевает усреднение или мартин.

Если есть ссылки на советники по моему запросу, отправьте пожалуйста в ЛС. Благодарю!
[Удален]  
Dmitry Makarov #:
мне не нужен код советника, мне нужен просто сам советник.  я не нашёл самостоятельно похожих алгоритмов на маркете. Поэтому задал вопрос на форуме, по какому принципу их искать. Под хештегом «лесенка» не ищет, так как большинство подразумевает усреднение или мартин.

Если есть ссылки на советники по моему запросу, отправьте пожалуйста в ЛС. Благодарю!

так вы можете заказать и вам по вашим задачам - его напишут.

Снимок экрана 2022-02-14 203337

 
137 Matrix #:

так вы можете заказать и вам по вашим задачам - его напишут.


это понятно) я уверен что есть бесплатный и не один такой готовый на маркете, вот и решил спросить здесь. Самостоятельно не получилось найти похожих. Может кто то знает по каким ключевым словам делать запрос, как позиционируют такой принцип работы алгоритма сами авторы.
 
Dmitry Makarov #:
это понятно) я уверен что есть бесплатный и не один такой готовый на маркете, вот и решил спросить здесь. Самостоятельно не получилось найти похожих. Может кто то знает по каким ключевым словам делать запрос, как позиционируют такой принцип работы алгоритма сами авторы.

Потому, что фишка с лотами, это просто фишка, непонятна суть советника, т.е. главная его составляющая, сигнал по сделкам какой? Или вход рандомный и увеличение лота на следущую сделку в случае выигрыша? Это наверное будет называться антимартин с рандомным входом.

 
Andrei Khlebnikov #:

Потому, что фишка с лотами, это просто фишка, непонятна суть советника, т.е. главная его составляющая, сигнал по сделкам какой? Или вход рандомный и увеличение лота на следущую сделку в случае выигрыша? Это наверное будет называться антимартин с рандомным входом.

попробуйте теперь под "антимартин" найти такого робота. Мой запрос был следующий, если кто знает похожие системы на маркете, скиньте ссылку пожалуйста. Если не видели или не знаете, то ничего страшного, можно и не отвечать)

 

https://www.mql5.com/ru/code/19442

https://www.mql5.com/ru/code/9475

grider
grider
  • www.mql5.com
Советник "антимартингейл!" - при наращивании позиции уменьшается риск. Позиции наращиваются по ряду Фибоначчи. На данный момент открытие происходит по отложенным ордерам на определённом расстоянии от рынка.
 
Andrei Khlebnikov #:

https://www.mql5.com/ru/code/19442

https://www.mql5.com/ru/code/9475

тут не та система о которой я писал в самом первом посте. При положительном результате следующий лот увеличивается. При отрицательном ооо будет уменьшаться.

К примеру начинаем торговлю с 1 лота.

лесенка в оба направления будет следуюшая:


0.2
0.3
0.5
0.7
1
1.2
1.3
1.4
1.5

Получается в данном случае, есть серия 5 отрицательных ордеров, каждый из которых будет открываться все меньше и меньше.
И наоборот.

Если есть такой функционал у роботов на маркете, скиньте ссылки. Спасибо.
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