Подскажите пожалуйста кто знает, или понимает .

Есть сигнал, хочется понять что за система или робот торгует , автор не отвечает , может кто то знает ?
 
Best052:
Сигналы, а также продукты Маркета на форуме обсуждать запрещено.
 
Vladimir Karputov:
а как спросить интересующий меня вопрос ? 
я не сигнал хочу обсудить а торговую систему 

 
Best052:

А почему, собственно, автор должен с Вами ее обсуждать?

 
Evgeniy Zhdan:

А почему Вы думаете что он мне что то должен , 
Я поэтому и написал вопрос тут , может кто то знает или понимает ?
зачем не по теме писать Вам не понятно) я не сказал что я думаю автор мне должен) 

 
У меня смутные воспоминания, что когда-то в Сигналах указывались проценты ручной и автоторговли. Или я с другим сервисом путаю? Посмотрел, сейчас такого нет.
 
Alexey Volchanskiy:
А разве не это?


 
Best052:
вы можете опубликовать график доходности, без указания имени сигнала, и спросить какой это может быть метод торговли.
 

Торгуется портфель из 3 инструментов. (треугольный арбитраж)
3 раза открываются сделки. на разных уровнях расхождения арбитража.
С увеличением объема. Такими лотами: 0.15, 0.25, 0.40.
закрываются все сделки одновременно. (на схождении)



Best052:
Вы предлагает произвести реверс инженеринг ТС сигнала. Такое возможно, но маловероятно. если система не привязана к времени и не использует вариант мартингейла такое невозможно.
Ну в лучшем случае кто нибудь вспомнит другую ТС похожу на эту, не более.

 
multiplicator:

вот Спасибо уже что то ) а есть советник такой ?)

