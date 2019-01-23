Подскажите пожалуйста кто знает, или понимает .
- Подскажите что это за индикатор?
- [ВНИМАНИЕ, ТЕМА ЗАКРЫТА!] Любой вопрос новичка, чтоб не захламлять форум. Профи, не проходите мимо. Без вас никуда.
- Подскажите пожалуйста!
Есть сигнал, хочется понять что за система или робот торгует , автор не отвечает , может кто то знает ?
Сигналы, а также продукты Маркета на форуме обсуждать запр
а как спросить интересующий меня вопрос ?
я не сигнал хочу обсудить а торговую систему
А почему, собственно, автор должен с Вами ее обсуждать?
А почему Вы думаете что он мне что то должен ,
Я поэтому и написал вопрос тут , может кто то знает или понимает ?
зачем не по теме писать Вам не понятно) я не сказал что я думаю автор мне должен)
У меня смутные воспоминания, что когда-то в Сигналах указывались проценты ручной и автоторговли. Или я с другим сервисом путаю? Посмотрел, сейчас такого нет.
А разве не это?
Вы предлагает произвести реверс инженеринг ТС сигнала. Такое возможно, но маловероятно. если система не привязана к времени и не использует вариант мартингейла такое невозможно.
Ну в лучшем случае кто нибудь вспомнит другую ТС похожу на эту, не более.
Торгуется портфель из 3 инструментов. (треугольный арбитраж)
3 раза открываются сделки. на разных уровнях расхождения арбитража.
С увеличением объема. Такими лотами: 0.15, 0.25, 0.40.
закрываются все сделки одновременно. (на схождении)
вот Спасибо уже что то ) а есть советник такой ?)
