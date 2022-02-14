не повторяются сигналы

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Добрый день. Я подписан на сигналы, но на моем счете не копируются сделки от моего провайдера. Как устранить проблему и сделать чтобы сделки дублировались?
Файлы:
20220210.log  746 kb
20220211.log  12 kb
 

В логах всего одна повторяющаяся запись - 

LiveUpdate: old version, try to download new one

Какой у вас Метатрейдер - МТ4 или МТ5, и какой билд и на каком Windows?
Потому что пишет, что старый билд ...

 
Sergey Golubev #:

В логах всего одна повторяющаяся запись -

Какой у вас Метатрейдер - МТ4 или МТ5, и какой билд и на каком Windows?
Потому что пишет, что старый билд ...

MT4 на Windows 2012 года.

 
на данном Windows система работала и было все хорошо. Но сейчас вообще не копируются сделки и ничего не происходит на моем счете.
 
b0675779595 Bovkun #:
на данном Windows система работала и было все хорошо. Но сейчас вообще не копируются сделки и ничего не происходит на моем счете.

Рестартаните МТ4, и скопируйте последние три строки во вкладке Журнал.
У меня. например -

Data Folder: C:\Users\sgolo\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\A5F79250D105D8EC36C4584D2FB2DB98
Windows 10 Home Single Language x64, IE 11, UAC, 2 x Intel Celeron N4020  @ 1.10GHz, Memory: 470 / 3918 Mb, Disk: 44 / 118 Gb, GMT+2
MetaTrader 4 build 1353 started (MetaQuotes Software Corp.)



Этими строками Метатрейдер нам говорит - какой Windows, установлен ли Internet Explorer, и какой билд.

----------------

Кроме того, посмотрите инструкцию по подключению подписки в Метатрейдер - пост  

----------------

И проверьте тут свою подписку - может она уже кончилась:
https://www.mql5.com/ru/signals/subscriptions

FAQ по сервису Сигналы
FAQ по сервису Сигналы
  • 2019.06.07
  • www.mql5.com
Узнать за 15 минут: смотри обучающие видео по торговым сигналам в MetaTrader 4 и MetaTrader 5 Здесь будут собраны и обработаны наиболее частые вопр...
 
Sergey Golubev #:

Рестартаните МТ4, и скопируйте последние три строки во вкладке Журнал.
У меня. например -



Этими строками Метатрейдер нам говорит - какой Windows, установлен ли Internet Explorer, и какой билд.

----------------

Кроме того, посмотрите инструкцию по подключению подписки в Метатрейдер - пост  

----------------

И проверьте тут свою подписку - может она уже кончилась:
https://www.mql5.com/ru/signals/subscriptions

2022.02.11 18:11:09.197 Data Folder: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\CE014884047B38E535332C971089AB90
2022.02.11 18:11:09.197 Windows Server 2012 R2 Standard x64, IE 11, RDP, UAC, 1 x Intel Xeon E3-12xx v2 (Ivy Bridge, IBRS), Memory: 251 / 1023 Mb, Disk: 6 / 19 Gb, GMT+3
2022.02.11 18:11:09.197 FC MT4 build 1353 started (Forex Club International LLC)

 
b0675779595 Bovkun #:

2022.02.11 18:11:09.197 Data Folder: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\CE014884047B38E535332C971089AB90
2022.02.11 18:11:09.197 Windows Server 2012 R2 Standard x64, IE 11, RDP, UAC, 1 x Intel Xeon E3-12xx v2 (Ivy Bridge, IBRS), Memory: 251 / 1023 Mb, Disk: 6 / 19 Gb, GMT+3
2022.02.11 18:11:09.197 FC MT4 build 1353 started (Forex Club International LLC)

Или у вас сторонний VPS (который забанен на сигналы), или просто следуйте -

----------------

Кроме того, посмотрите инструкцию по подключению подписки в Метатрейдер - пост  

----------------

FAQ по сервису Сигналы
FAQ по сервису Сигналы
  • 2019.06.07
  • www.mql5.com
Узнать за 15 минут: смотри обучающие видео по торговым сигналам в MetaTrader 4 и MetaTrader 5 Здесь будут собраны и обработаны наиболее частые вопр...
 
Sergey Golubev #:

Или у вас сторонний VPS (который забанен на сигналы), или просто следуйте -

----------------

Кроме того, посмотрите инструкцию по подключению подписки в Метатрейдер - пост  

----------------

на данном компьютере все работало, я не менял никаких  настроек. Подписка в Метатрейдерре подключена как у вас написано. Как решить проблему ?

 
b0675779595 Bovkun #:

на данном компьютере все работало, я не менял никаких  настроек. Подписка в Метатрейдерре подключена как у вас написано. Как решить проблему ?

Там у вас что-то с компьютером.
Потому что пишет, что старая версия ... старая версия чего? MT4?
MT4 билд 1353 - это не совсем старая версия ...

Или что-то с брокерским билдом MT4 (попробуйте установить чистый МТ4, то есть - не с сайта брокера - пост ),
или у вас сторонее VPS, например - zomro, которое заблокировано со всеми подсетями (см пост ).

Почему закрыт доступ на сайт www.mql4.com?
Почему закрыт доступ на сайт www.mql4.com?
  • 2008.06.11
  • www.mql5.com
Добрый день. Проблема такая...
 
Sergey Golubev #:

Там у вас что-то с компьютером.
Потому что пишет, что старая версия ... старая версия чего? MT4?
MT4 билд 1353 - это не совсем старая версия ...

Или что-то с брокерским билдом MT4 (попробуйте установить чистый МТ4, то есть - не с сайта брокера - пост ),
или у вас сторонее VPS, например - zomro, которое заблокировано со всеми подсетями (см пост ). 

Да, у меня виртуальный сервер стоит на зомро. Это из-за него?

 
Sergey Golubev #:

Там у вас что-то с компьютером.
Потому что пишет, что старая версия ... старая версия чего? MT4?
MT4 билд 1353 - это не совсем старая версия ...

Или что-то с брокерским билдом MT4 (попробуйте установить чистый МТ4, то есть - не с сайта брокера - пост ),
или у вас сторонее VPS, например - zomro, которое заблокировано со всеми подсетями (см пост ).

Так же я сейчас переустановил МТ4, у меня в настройках сигналов все выключено. если я отмечу все, мне автоматически не откроет сигналы которые открыты у провайдера ? У меня сделки которые были ранее открыты у него уже есть на моем счету. Как сделать чтобы их не открыло повторно?

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