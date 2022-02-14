не повторяются сигналы
В логах всего одна повторяющаяся запись -
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Какой у вас Метатрейдер - МТ4 или МТ5, и какой билд и на каком Windows?
Потому что пишет, что старый билд ...
на данном Windows система работала и было все хорошо. Но сейчас вообще не копируются сделки и ничего не происходит на моем счете.
Рестартаните МТ4, и скопируйте последние три строки во вкладке Журнал.
У меня. например -
Data Folder: C:\Users\sgolo\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\A5F79250D105D8EC36C4584D2FB2DB98 Windows 10 Home Single Language x64, IE 11, UAC, 2 x Intel Celeron N4020 @ 1.10GHz, Memory: 470 / 3918 Mb, Disk: 44 / 118 Gb, GMT+2 MetaTrader 4 build 1353 started (MetaQuotes Software Corp.)
Этими строками Метатрейдер нам говорит - какой Windows, установлен ли Internet Explorer, и какой билд.
----------------
Кроме того, посмотрите инструкцию по подключению подписки в Метатрейдер - пост 3461
----------------
И проверьте тут свою подписку - может она уже кончилась:
https://www.mql5.com/ru/signals/subscriptions
- 2019.06.07
- www.mql5.com
Рестартаните МТ4, и скопируйте последние три строки во вкладке Журнал.
У меня. например -
Этими строками Метатрейдер нам говорит - какой Windows, установлен ли Internet Explorer, и какой билд.
----------------
Кроме того, посмотрите инструкцию по подключению подписки в Метатрейдер - пост 3461
----------------
И проверьте тут свою подписку - может она уже кончилась:
https://www.mql5.com/ru/signals/subscriptions
2022.02.11 18:11:09.197 Data Folder: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\CE014884047B38E535332C971089AB90
2022.02.11 18:11:09.197 Windows Server 2012 R2 Standard x64, IE 11, RDP, UAC, 1 x Intel Xeon E3-12xx v2 (Ivy Bridge, IBRS), Memory: 251 / 1023 Mb, Disk: 6 / 19 Gb, GMT+3
2022.02.11 18:11:09.197 FC MT4 build 1353 started (Forex Club International LLC)
2022.02.11 18:11:09.197 Data Folder: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\CE014884047B38E535332C971089AB90
2022.02.11 18:11:09.197 Windows Server 2012 R2 Standard x64, IE 11, RDP, UAC, 1 x Intel Xeon E3-12xx v2 (Ivy Bridge, IBRS), Memory: 251 / 1023 Mb, Disk: 6 / 19 Gb, GMT+3
2022.02.11 18:11:09.197 FC MT4 build 1353 started (Forex Club International LLC)
Или у вас сторонний VPS (который забанен на сигналы), или просто следуйте -
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Кроме того, посмотрите инструкцию по подключению подписки в Метатрейдер - пост 3461
----------------
- 2019.06.07
- www.mql5.com
Или у вас сторонний VPS (который забанен на сигналы), или просто следуйте -
----------------
Кроме того, посмотрите инструкцию по подключению подписки в Метатрейдер - пост 3461
----------------
на данном компьютере все работало, я не менял никаких настроек. Подписка в Метатрейдерре подключена как у вас написано. Как решить проблему ?
на данном компьютере все работало, я не менял никаких настроек. Подписка в Метатрейдерре подключена как у вас написано. Как решить проблему ?
Там у вас что-то с компьютером.
Потому что пишет, что старая версия ... старая версия чего? MT4?
MT4 билд 1353 - это не совсем старая версия ...
Или что-то с брокерским билдом MT4 (попробуйте установить чистый МТ4, то есть - не с сайта брокера - пост #121),
или у вас сторонее VPS, например - zomro, которое заблокировано со всеми подсетями (см пост #19 ).
Там у вас что-то с компьютером.
Потому что пишет, что старая версия ... старая версия чего? MT4?
MT4 билд 1353 - это не совсем старая версия ...
Или что-то с брокерским билдом MT4 (попробуйте установить чистый МТ4, то есть - не с сайта брокера - пост #121),
или у вас сторонее VPS, например - zomro, которое заблокировано со всеми подсетями (см пост #19 ).
Да, у меня виртуальный сервер стоит на зомро. Это из-за него?
Там у вас что-то с компьютером.
Потому что пишет, что старая версия ... старая версия чего? MT4?
MT4 билд 1353 - это не совсем старая версия ...
Или что-то с брокерским билдом MT4 (попробуйте установить чистый МТ4, то есть - не с сайта брокера - пост #121),
или у вас сторонее VPS, например - zomro, которое заблокировано со всеми подсетями (см пост #19 ).
Так же я сейчас переустановил МТ4, у меня в настройках сигналов все выключено. если я отмечу все, мне автоматически не откроет сигналы которые открыты у провайдера ? У меня сделки которые были ранее открыты у него уже есть на моем счету. Как сделать чтобы их не открыло повторно?
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