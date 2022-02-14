не повторяются сигналы - страница 2
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Да, у меня виртуальный сервер стоит на зомро. Это из-за него?
Вполне возможно - пост пост от МК -
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Почему закрыт доступ на сайт www.mql4.com?
Renat Fatkhullin, 2020.11.17 12:16Он работвет именно так как и задуман.
Вполне возможно - пост пост от МК -
тогда понятно,спасибо. Поменяю тогда виртуальный сервер.
А по второму вопросу, как включить сигналы чтобы не открылись повторно сделки которые ранее открывал провайдер ?
Так же я сейчас переустановил МТ4, у меня в настройках сигналов все выключено. если я отмечу все, мне автоматически не откроет сигналы которые открыты у провайдера ? У меня сделки которые были ранее открыты у него уже есть на моем счету. Как сделать чтобы их не открыло повторно?
Если у провайдера открыты сделки, а у вас их нет открытыми - то они могут у вас открыться при синхронизации.
тут лучше дождаться, когда у него закроются.
Или есть еще один способ, но я им никогда не пользовался (то есть - за результат не ручаюсь).
Это - вы все включаете, кроме "Синхронизировать позиции без подтверждения", и Метатрейдер будт у вас спрашивать каждый раз - синхронизировать позиции, или нет. Если у него/провайдера открыты позиции, но вы не хотите, чтобы они у вас открылись (или снова открылись если они закрыты) - то вы не синхронизируете ...
Но это надо постоянно быть у компьютера с включенным VPS ...
Лучше дождаться, когда у провайдера позиции закроются (если вы не хотите, чтобы они у вас открылись), и тогда включать.
Если у провайдера открыты сделки, а у вас их нет открытыми - то они могут у вас открыться при синхронизации.
тут лучше дождаться, когда у него закроются.
Или есть еще один способ, но я им никогда не пользовался (то есть - за результат не ручаюсь).
Это - вы все включаете, кроме "Синхронизировать позиции без подтверждения", и Метатрейдер будт у вас спрашивать каждый раз - синхронизировать позиции, или нет. Если у него/провайдера открыты позиции, но вы не хотите, чтобы они у вас открылись (или снова открылись если они закрыты) - то вы не синхронизируете ...
Но это надо постоянно быть у компьютера с включенным VPS ...
Лучше дождаться, когда у провайдера позиции закроются (если вы не хотите, чтобы они у вас открылись), и тогда включать.
те которые открыты а у меня нет,то пускай открывает. Ранее он открывал у себя и они открылись у меня сделки, сейчас после повторного подключения они еще раз не откроются у меня на счету ?
те которые открыты а у меня нет,то пускай открывает. Ранее он открывал у себя и они открылись у меня сделки, сейчас после повторного подключения они еще раз не откроются у меня на счету ?
Если у него открыты и у вас открыты (как скопированные), то, по идее, они не должны быть открыты еще раз если уже открыты (и если система определит их как те, которые скопированы от провайдера).... вообще они не должны еще раз открыться, если они уже открыты ...
Это можно будет видеть по логам (но уже потом ...).
но на 100% я не уверен ...