Сигнал со слишком БОЛЬШИМ приростом! - страница 3
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Это не оффтоп, это примерная позиция администрации по рискам в сигналах. Пользуйтесь поиском.
Это круто!!! А главное Как Глубокомысленнно!
Значит Администрация благоволит середнячкам, поддерживает их продвижением в публичном рейтинге, а тем кто умеет эффективно торговать говорит: "Ты и так зарабатываешь. У тебя 200-300 баксов с одной сделки капает. Нафиг тебе эти вшивые 30-40 баксов?"
Долго думали прежде чем изречь сие? Как бы Администрация на вас не обиделась...
Если будет следующая хорошая возможность заработать так я должен обрубить прибыль на 5% чтобы мне не обнулили стату?
Сервис рекомендует чтобы статистика была примерно одинаковая для комфортности подписчиков. Никому не нужно в одном месяце 300% а в другом 5%.Возможно, ваша стратегия просто не подходит для сигналов. Может в паммах раммах и пр. было бы уместно.Но это не точно )
Оценка надежности тоже оставляет желать лучшего. Комментарии к этой картинке не нужны, смотрите и делайте выводы
это что за переСиживатель такой? Пипец
да еще с просадкой 80%
это что за переСиживатель такой? Пипец
да еще с просадкой 80%
Товарищ Лазаренко, Вы неправы!
Это сигнал с Очень Высокой Надежностью. Почти образцовый - 4 палки из 5 имеет!
это что за переСиживатель такой? Пипец
да еще с просадкой 80%
Можете Вы уводить разговор от заданной темы.
Смысл же в том, что алгоритм оценки сигналов сообщает: "Сигнал надёжный"; но очевидно же, что это не так!
Можете Вы уводить разговор от заданной темы.
Смысл же в том, что алгоритм оценки сигналов сообщает: "Сигнал надёжный"; но очевидно же, что это не так!
Эти пять палок - совсем о другом говорят, точно конечно не известно.. Надежность, рейтинг.. о чем там эти Метаквоты думают? Они что имеют у себя трейдера опытного у команде? Просто разработчики, удачно торговой платформу.
По логике Надежность зависит от следующих факторов, маленткй риск в одну сделку, большой риск/профит, если сделка пошла, это Надежность.
Потом подключается следующий фактор - доходность, потому что можно генерить надежные ТВх, но доходность 3 % в месяц..
Товарищ Лазаренко, Вы неправы!
Это сигнал с Очень Высокой Надежностью. Почти образцовый - 4 палки из 5 имеет!
ты не увлекайся то сильно, или по другому - не тупи. Рейтинг и надежность - разные вещи, а почему Метаквоты включили это сигнал в Надежные(которые вечный Пересиживатель) - это всего лишь говорит об одном - там никто не торгует, все на продажах услуг сидят, соответственно нихрена не понимаю
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Обновленные торговые сигналы для MetaTrader 5
Для быстрой оценки рисковости каждого поставщика на витрине также появился дополнительный параметр — Надежность. Этот интегральный индикатор учитывает сразу несколько параметров и позволяет упрощенно сравнивать сигналы между собой по надежности инвестирования.
Например, при растущей нагрузке на депозит (Max Load %) или растущем месячном приросте этот индикатор снижается. И наоборот, при умеренном месячном приросте или нагрузке на депозит риски для инвестора снижаются, а значения Надежности возрастают.
Таким образом, при использовании новой витрины предварительные поиск и анализ поставщиков существенно ускоряются. Новые дизайн, а также фильтрация и сортировка позволяют быстро отыскать среди тысяч доступных предложений нужный сигнал. В то же время для консервативных трейдеров доступно отображение списка сигналов в прежнем табличном виде.
о как, спс