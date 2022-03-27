Кто нибудь торгует сетями продолжительное время ? - страница 2
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тока сетка и работает на дистанции. Все попытки бегать за ценой обречены . В любом случае если вы успешный трейдер у Вас будет вин рейт не более 1,5. Математику не обыграть и статистику. Остальные все примеры супер доходов это ошибка выборки не более.
10-25% годовых при условии что вы успешный и не косячите.
Это значит что будут года когда сетки дают по 100-200% но другие года могут забрать все что накатали.
Для того что бы сетки зарабатывали нужно подобрать шаг сетки, а это уже угадайка. Поэтому счетов должно быть много. С одним счетом даже не думайте играть.
Сетки убивают гэпы и форс мажоры. поэтому желательно работать внутри дня. А это уже велком на мос биржку минимум. На форексе внутри дня профита нет стабильного.
тока сетка и работает на дистанции. Все попытки бегать за ценой обречены . В любом случае если вы успешный трейдер у Вас будет вин рейт не более 1,5. Математику не обыграть и статистику. Остальные все примеры супер доходов это ошибка выборки не более.
10-25% годовых при условии что вы успешный и не косячите.
Это значит что будут года когда сетки дают по 100-200% но другие года могут забрать все что накатали.
Для того что бы сетки зарабатывали нужно подобрать шаг сетки, а это уже угадайка. Поэтому счетов должно быть много. С одним счетом даже не думайте играть.
Сетки убивают гэпы и форс мажоры. поэтому желательно работать внутри дня. А это уже велком на мос биржку минимум. На форексе внутри дня профита нет стабильного.
тока сетка и работает на дистанции. Все попытки бегать за ценой обречены . В любом случае если вы успешный трейдер у Вас будет вин рейт не более 1,5. Математику не обыграть и статистику. Остальные все примеры супер доходов это ошибка выборки не более.
10-25% годовых при условии что вы успешный и не косячите.
Это значит что будут года когда сетки дают по 100-200% но другие года могут забрать все что накатали.
Для того что бы сетки зарабатывали нужно подобрать шаг сетки, а это уже угадайка. Поэтому счетов должно быть много. С одним счетом даже не думайте играть.
Сетки убивают гэпы и форс мажоры. поэтому желательно работать внутри дня. А это уже велком на мос биржку минимум. На форексе внутри дня профита нет стабильного.
вот сеть при ММ по мартину коэфф 2. вин рейт 100. Сегодня ставлю на торги.
вот сеть при ММ по мартину коэфф 2. вин рейт 100. Сегодня ставлю на торги.
Да, у Игоря хорошие совы, тем более стратегия стара как форекс. Тем более есть живой моник с июня 20-го года. На маркете, кстати, было несколько подобных советников, но из-за несоблюдения ММ продавцы слили счета. Насколько я помню, было пару ПАММов. Один в прошлом году, а второй лет пять назад.
вот сеть при ММ по мартину коэфф 2. вин рейт 100. Сегодня ставлю на торги.
Только судя по скрину, это не сетка. Совсем не сетка.
Во-первых, у сетки не бывает вин рейт 100%, а во --вторых, на скрине чётко видно, что параметр MaxGridOrders=0. То есть торговля идёт строго одиночными ордерам, что никак не связано с концепцией сеточной торговли.
А так, советник хороший, хоть и пересиживает жёстко с таким режимом настройки как на скрине. Ведь как-никак стоп-лосс в 30 РАЗ БОЛЬШЕ тейка!!!
Но ни разу, не сеточник с данными конкретными настройками.
Советую покрутить стоп-лосс. Слишком уж пересиживает.Ну и хотя бы немного разобраться в стратегии и настройках советника.
у лимитных сеток есть одно хорошее свойство, от которого их стоит держать хотя-бы на дополнительном (хоть на демо)счёте:
когда сетка делает просадку (набирает объём) на безоткатном движении и после него успешно разряжается, это самый верный сигнал для трендовой торговли.
Сразу следом можно входить на основном счёте с коротким стопом и дальней целью. Лучшего индикатора смены тренда не встречал за всё время.
Хорошо сделанная сетка примерно повторяет то что в массе делается на рынке
Спасибо за развернуный ответ. А почему нужно много счетов , можно же програмно ограничить потери. Обьеденяешь депозит, ставишь паралельно несколько роботов и те же яйца в профиль?
Торгуют люди и по несколько лет, но Николай приходит за всеми, и к жадным в первую очередь - забирает даже крупные счета при минимальных лотах. Если повезёт, 2-3% в месяц вполне реальные цифры в долгосроке.