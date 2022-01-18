Помогите бесплатно ,если это возможно надо переделать код индикатора что бы он считал тики вместо объема
- www.mql5.com
- Помогите да помогите. Переделать индикатор.
- Индикатор Weekly Open, Monthly Open
- помогите переделать советника
Я немного переделал этот индикатор https://www.mql5.com/ru/code/7222 он считает по заявлению автора объемы на бай и на сел. Мне надо что бы он считал тики по моей формуле в процентах.Помогите если это возможно.
по ссылке древний индикатор суммирует тиковые объёмы. Отдельно для чёрных, отдельно для белых свечей. И процентное соотношение
какую вы туда хотите подставить формулу ? какие проценты...что не получается ??
по ссылке древний индикатор суммирует тиковые объёмы. Отдельно для чёрных, отдельно для белых свечей. И процентное соотношение
какую вы туда хотите подставить формулу ? какие проценты...что не получается ??
Мне надо что бы он считал только количество тиков на бай и сел.Не пункты а тики.Я переделал исходную формулу Р3= Р1+Р2 в формулу Р3=(Р1+Р2)/(Р1-Р2) *100% т.е получаю процент от результирующей объема.Хочу сравнить с такимже процентом от результирующей по количеству тиков.
он считает тики...
для лиц не открывавшим исходный код :
суммируются iVolume, это не пункты. Почти тики ;-)
За ними ходят в другое место.
А вообще, к чему такой ответ, хотите помочь?
Если так, то помогите, а нет - удалите сообщение!
Зря ты его так.Были-бы деньги не попросил бы о помощи.Сегодня помогут мне завтра помогу я всем.На этом мир держится.Жаль что многие думают по другому. Я на форексе давно.И всегда платил за работу програмистам.Много из того что проверял оказались пустышки.В силу обстоятельств я не могу перечислять.Но и успехи тоже были. Сейчас колдую над своей Т.С. посмотрим что даст. Думаю второе место на конкурсе это что то. А индюк я раскопаю втречал его он писал паверх свечей сколько тиков было на бай и сколько на сел.
"для лиц не открывавшим исходный код :*- смотрю в книгу вижу сами знаете что.Я не разбираюсь в програмирование.Поверил автору индикатора.Но из практики и наблюдений за работой этого индикатора могу сказать что он не рисует то что рисует индикатор aliev-fx-volumes или другие им подобные которые чисто считают тики. Думаю вопрос открытый. Один тик может быть и 1-2-3-4-5.... пунктов это и есть объем.Но сам тик один. Вот к примеру есть такой ytg_Count_Tick_V1 https://www.mql5.com/ru/code/9915 и если на него посмотреть то разница между тиком и iVolume существенна.
То есть, нужно чтобы было так: Есть тик вниз - пишем его как -1, вверх - +1
Если так, то индикатор не будет показывать историю, будет работать только онлайн и начинать отрисовку с момента установки на график.
То есть, нужно чтобы было так: Есть тик вниз - пишем его как -1, вверх - +1
Если так, то индикатор не будет показывать историю, будет работать только онлайн и начинать отрисовку с момента установки на график.
Да конечно так.История не нужна.Было бы не плохо если бы записывал где-то.Но в принципе это не важно.Главное на текушем графике что бы показывал.Допустим в верх было +20 тиков а в низ было-- 5 тиков.Расчитываем процент от суммы (20-5)/(20+5)*100%=60% Я хочу проверить кареляцию в % соотношении объема к тикам. На 5 минут и выше .Индикатор объема в % я выложил выше.Дело в том что у нас очень мало данных.Практически их нет.Все системы это бег за миражом.Нужно больше данных о цене и % это данные.Предпологаю что если объем в % больше или меньше процентного соотношения тиков это о чемто может сказать.Смотреть надо.А без индикатора сидеть на минутке и считать на калькуляторе по индюку ytg_Count_Tick_V1 трудно.Тем более он на минутке и тиков там мало.
Да конечно так.История не нужна.Было бы не плохо если бы записывал где-то.Но в принципе это не важно.Главное на текушем графике что бы показывал.Допустим в верх было +20 тиков а в низ было-- 5 тиков.Расчитываем процент от суммы (20-5)/(20+5)*100%=60% Я хочу проверить кареляцию в % соотношении объема к тикам. На 5 минут и выше .Индикатор объема в % я выложил выше.Дело в том что у нас очень мало данных.Практически их нет.Все системы это бег за миражом.Нужно больше данных о цене и % это данные.Предпологаю что если объем в % больше или меньше процентного соотношения тиков это о чемто может сказать.Смотреть надо.А без индикатора сидеть на минутке и считать на калькуляторе по индюку ytg_Count_Tick_V1 трудно.Тем более он на минутке и тиков там мало.
Что значит мало тиков на минутке, возможно мало объёма?
И формула процентов неправильна "+20 тиков а в низ было-- 5" = это 25%
К тому-же, у разных дилингов тики идут по-разному, их прореживают. Я встречал когда-то дилинг, но уже не вспомню, так там ночью тики шли как у других днём, а днём так вообще всё скачет. Поэтому результат будет разный, где-то получится 80% разницы, а где-то 10%
Что значит мало тиков на минутке, возможно мало объёма?
И формула процентов неправильна "+20 тиков а в низ было-- 5" = это 25%
К тому-же, у разных дилингов тики идут по-разному, их прореживают. Я встречал когда-то дилинг, но уже не вспомню, так там ночью тики шли как у других днём, а днём так вообще всё скачет. Поэтому результат будет разный, где-то получится 80% разницы, а где-то 10%
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования