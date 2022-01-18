Помогите бесплатно ,если это возможно надо переделать код индикатора что бы он считал тики вместо объема - страница 2
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"+20 тиков а в низ было-- 5" = это 25%" там считается процент разницы100%* (р1+(-р2))/(р1-(-р2)) . Может кто и поможет с кодом.Будем поискать.Помогите да Помогите!!!!!!
Формулу поставил вашу
Формулу поставил вашу
Спасибо за помощь и проявленый интерес к теме.В вашем индикаторе все хорошо,но нет резултирующего третьего цвета.То есть он не отображает %.Я вспоминал,вспоминал и вспомнил BearBullBalance_AD. Он и историю сохраняет и третий цветР1+(-Р2) у него есть.Только куда всунуть мою формулу не сообразил.Если вы сможите его посмотреть Буду Благодарен.P.S. только параметр AD смущает. Как то не так он что то делает из за этого AD.Нашел другой BearBullBalance но нет МКЛ-4 он в маркете.Авто Ihor Herasko.Попробую связаться с ним тоже.
Вам нужно понять одну вещь, если вам нужна информация о тиках - то это только онлайн сбор данных (как сделал Виталий), для MT4 .
В MT5 вроде как есть доступ к тиковой истории.
p/s. но вам правильно сказали, что плотность тикового потока у разных ДЦ отличается. Поэтому показания индикатора будут не о чем, для форекса уж точно.
он считает тики...
для лиц не открывавшим исходный код :
суммируются iVolume, это не пункты. Почти тики ;-)
Это вообще не пойми что... Самое интересное, что значение на баре и сумма этих значений внутренних баров меньшего ТФ не совпадают.
Спасибо за помощь и проявленый интерес к теме.В вашем индикаторе все хорошо,но нет резултирующего третьего цвета.То есть он не отображает %.Я вспоминал,вспоминал и вспомнил BearBullBalance_AD. Он и историю сохраняет и третий цветР1+(-Р2) у него есть.Только куда всунуть мою формулу не сообразил.Если вы сможите его посмотреть Буду Благодарен.P.S. только параметр AD смущает. Как то не так он что то делает из за этого AD.Нашел другой BearBullBalance но нет МКЛ-4 он в маркете.Авто Ihor Herasko.Попробую связаться с ним тоже.
Вот, добавил 3-й буфер
Вот, добавил 3-й буфер
Спасибо Витали.Все отлично. Но третий буфер считает df[0]=ch-cl; а должен считать 100*(ch+(-cl))/(ch-(-cl)); Весь смысл гистограмы визуализация процента.Я хочу наложить индикатор объема на индикатор тиков и понаблюдать закономерности хода цены . А в противовазе волум и тики иногда работают.В этом сегодня убедился. И что примечательно индикаторы не перерисовываются.Если будет время глянь Пожалуйста.Я сам пытался нашаманить но увы.Знаний в области програмирования только на уровне Булева алгебры.
Спасибо Витали.Все отлично. Но третий буфер считает df[0]=ch-cl; а должен считать 100*(ch+(-cl))/(ch-(-cl)); Весь смысл гистограмы визуализация процента.Я хочу наложить индикатор объема на индикатор тиков и понаблюдать закономерности хода цены . А в противовазе волум и тики иногда работают.В этом сегодня убедился. И что примечательно индикаторы не перерисовываются.Если будет время глянь Пожалуйста.Я сам пытался нашаманить но увы.Знаний в области програмирования только на уровне Булева алгебры.
Вы правильно внесли правки, а такой результат отображения - разные величины, тиков мало, а результат большой
Вот более понятный код, скопируйте его и вставьте в файл для компиляции
Если что, можете взять этот, линия - результат
Если что, можете взять этот, линия - результат
Прекрасно!!!!!!! Огромное спасибо Витали.. Потестил.Работает.!!!!!.Что дает с ходу сказать с увереностью 100% не могу.Набираю статистику и наблюдаю.Индикатор лучше чем калькулятор и лист бумаги с ручкой это беспорно.Ребята Вы облегчили мне жизнь.Здравия и успехов Вам.