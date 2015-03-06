Будет ли профит, если входить вверх каждый день с рынка с 4,5 или 8 по 26.12.14 по USDRUB на его открытии постоянным лотом, закрытие всех поз 26.12.14? - страница 8
Всё,паника началась :)
Можно начинать торговать против толпы, никто не будет себе в убыток нефть добывать,себестоимость однако + логистика + и тд. и тп.
:-)
А вы как обычно - на своей волне...
Стоите или уже вошли на реале против поезда? :-)
Как раз время на долгосрочку заходить пришло ,начинаю закупаться
Как раз время на долгосрочку заходить пришло ,начинаю закупаться
не понял. Пожалуйста распишите чуть, хотя бы чем???
Нефть
Понятно. Я ей одиночно не торговал. Размышляю минималкой для начала вниз войти...
Или уже поздно совсем?
:-) В настоящее время ТА на паре - НЕУМЕСТЕН!
К понедельнику вышел. Закрыл ещё +500... :-)
ага, вот мы нашли спекулянта, СКР уже едет к Вам )))
ТА в виде прорыва уровней и коррекций достаточно универсален
прямо сейчас возможно либо начинается консолидационная фаза как в начале декабря
либо это пятничное закрытие и с понедельника будет новый заскок ближе к 60 (!)
что-то подсказывает мне что второй сценарий более вероятен
верхняя граница восходящего канала пробила
Да, да, прям с языка сняли... Согласен на 100%, чуть раньше вошёл чуть вниз - считая взять это закрытие... но позже вышел... нет желания меняться и жадничать...
С понедельника - ап!!! Куда? Вот только это вопрос... :-)
Понятно. Я ей одиночно не торговал. Размышляю минималкой для начала вниз войти...
Или уже поздно совсем?
Ну так то ничё - пятничный отливчик идёт... :-)
62$ с копейками это полный нонсенс . Думаю даже могут торги остановить в один прекрасный момент,коллапс может произойти - легко
да не будет никакого коллапса, убыточность начинается с 10$... идем к уровням, после нового года убедимся когда всё устаканится:
а вот по рублю уровни уходят потихоньку выше: