Будет ли профит, если входить вверх каждый день с рынка с 4,5 или 8 по 26.12.14 по USDRUB на его открытии постоянным лотом, закрытие всех поз 26.12.14? - страница 8

server:

Всё,паника началась :)  

Можно начинать торговать против толпы, никто не будет себе в убыток нефть добывать,себестоимость однако + логистика + и тд. и тп.  

Если нет, тогда все ваши "...однако + логистика + и тд. и тп. " - ничего не стОят! ИМХО!
 
R0MAN:

:-)

А вы как обычно - на своей волне...

Стоите или уже вошли на реале против поезда? :-) 

Как раз время на долгосрочку заходить пришло ,начинаю закупаться 

 h

server:

Как раз время на долгосрочку заходить пришло ,начинаю закупаться 

 h

не понял. Пожалуйста распишите чуть, хотя бы чем???
 
R0MAN:
Нефть
 
server:
Понятно. Я ей одиночно не торговал. Размышляю минималкой для начала вниз войти... 

Или уже поздно совсем? 

 
Langouste:

:-) В настоящее время ТА на паре - НЕУМЕСТЕН! 

К понедельнику вышел. Закрыл ещё  +500... :-)

ага, вот мы нашли спекулянта, СКР уже едет к Вам )))

ТА в виде прорыва уровней и коррекций достаточно универсален

прямо сейчас возможно либо начинается консолидационная фаза как в начале декабря 

либо это пятничное закрытие и с понедельника будет новый заскок ближе к 60 (!)

что-то подсказывает мне что второй сценарий более вероятен

верхняя граница восходящего канала пробила 

 
transcendreamer:

ага, вот мы нашли спекулянта, СКР уже едет к Вам )))

ТА в виде прорыва уровней и коррекций достаточно универсален

прямо сейчас возможно либо начинается консолидационная фаза как в начале декабря 

либо это пятничное закрытие и с понедельника будет новый заскок ближе к 60 (!)

что-то подсказывает мне что второй сценарий более вероятен

верхняя граница восходящего канала пробила 

Да, да, прям с языка сняли... Согласен на 100%, чуть раньше вошёл чуть вниз - считая взять это закрытие... но позже вышел... нет желания меняться и жадничать...

С понедельника - ап!!! Куда? Вот только это вопрос... :-) 

 
R0MAN:

Понятно. Я ей одиночно не торговал. Размышляю минималкой для начала вниз войти... 

Или уже поздно совсем? 

62$ с копейками   это  полный нонсенс . Думаю даже могут торги остановить в один прекрасный момент,коллапс может произойти - легко  
 

Ну так то ничё - пятничный отливчик идёт... :-)

 
server:
62$ с копейками   это  полный нонсенс . Думаю даже могут торги остановить в один прекрасный момент,коллапс может произойти - легко  

да не будет никакого коллапса, убыточность начинается с 10$... идем к уровням, после нового года убедимся когда всё устаканится:

а вот по рублю уровни уходят потихоньку выше:


