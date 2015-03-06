Будет ли профит, если входить вверх каждый день с рынка с 4,5 или 8 по 26.12.14 по USDRUB на его открытии постоянным лотом, закрытие всех поз 26.12.14? - страница 4
Китай да, но думаю по срокам стабилизация а не разворот и не ранее 3-5 лет а до этого - ракетой вверх
Развернётся намного раньше чем вы думаете - крупные инвесторы вкладываются в долгосрок ,сейчас как раз время
Добавлю к сказанному,амнистия объявлена на капиталы, и не важно какими путями они были добыты,это немало важно .
Во бред .
На улице дождь,не обращайте на него внимание, вы можете выйти в сапогах на босу ногу,либо просто в носках. :)
Ну и кто вас заставляет лезть на улицу, штормит - сидите пока дома и занимайтесь своими делами :-)
Но вообще-то, каждому свое. Я лишь подкидываю идею, а дальше думайте сами, решайте сами - быть или не быть, иметь или не иметь :-)
Всех то денег все равно не наспекулируешь, не так ли?
Китай да, но думаю по срокам стабилизация а не разворот и не ранее 3-5 лет а до этого - ракетой вверх, в смысле 200-250 рублей за бакс
При такой раскладке, без нового витка гиперинфляции (приблизительно 40-50%% в год) в добавок к девальвации будет уже не обойтись . И как результат, очередное всеобщее обнищание народа и растаскивание страны. Оно вам надо?
Или вы, как "самый умный", планируете быть в числе тех, кто растаскивает? Вопрос обращен ко всем присутствующим :-)
Подумайте хорошенько об этом.
такое ощущение, что вы меня обвиняете в теперешнем обвале рубдя :-) А сами то вы почему ситуацию не выправите?
Обвиняю? Да не, упаси боже, не судите, да не судимы будете, как говорится. Да и не учу я никого, просто так, мысли вслух )
А нет никакого обвала рубля, обвал только в головах людей. Для того, чтобы как Вы говорите "ракетой вверх", нужно чтобы цены на нефть - ракетой вниз. А этого не будет. Курс рубля привязан к нефти, идут "ноздря в ноздрю". Вот и пусть себе идут так и дальше, как привязанные. И не надо рубль насильно отвязывать от нефти. Придет время, созреют соответствующие плоды, рубль и сам отвяжется, и пойдет в свободное плавание.
А что касается личного вклада каждого, то что мешает проявлять эластичность спроса, например?
Вот понравились два высказывания:
"И один в поле воин, коли он по-русски скроен!"
"Бейся ТАМ, где стоишь!"
главное чтобы не об стену )))
главное чтобы не об стену )))
Ну да, да ) Действительно, бывает и такое, что приходится со стеной воевать ) Стеной непонимания. Но тут уж ничего не поделаешь)) Главное, чтоб не "ОБ", а "ПО"
баланс между упорной настойчивостью и свободным поиском
Мне больше нравится: терпение и упорное усилие