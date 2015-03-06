Будет ли профит, если входить вверх каждый день с рынка с 4,5 или 8 по 26.12.14 по USDRUB на его открытии постоянным лотом, закрытие всех поз 26.12.14? - страница 11

Новый комментарий
 
transcendreamer:
удерживая лонги? респект

Да. Сегодня ещё и докупался по этой паре...

У  меня похоже, сегодня ударный день!!! :-)

 
R0MAN:

Да. Сегодня ещё и докупался по этой паре...

У  меня похоже, сегодня ударный день!!! :-)

поздравляю!

 
transcendreamer:

поздравляю!

Благодарю. 
[Удален]  
упс, поломали 60, причем легко
 
сегодня рубль вообще летает туда сюда
 
transcendreamer:
сегодня рубль вообще летает туда сюда

Выжившие есть? после открытия? особенно... :-)

 
R0MAN:

Выжившие есть? после открытия? особенно... :-)

сегодня только по йене
 
transcendreamer:
сегодня только по йене

Ясно. Я с открытия сегодня (благо не вынесло по стопу... :-)) вошел вверх по евроруб и юсдруб по 0,1 - сейчас вышел - не плохо так получилось.

Всех поздравляю кто придерживается этой ТС  в ветви!!! :-)

К Новому году подведём итоги - "Будет ли профит...",

самому интересно стало... :-) 

Как такое дикое открытие возможно???

У Японцев интервенция куда спокойнее и можно хоть что-то сделать... Тут вообще - кто хорошо совсем был нагружен, возможно, вынесло по стоп-ауту...

 
R0MAN:

Ясно. Я с открытия сегодня (благо не вынесло по стопу... :-)) вошел вверх по евроруб и юсдруб по 0,1 - сейчас вышел - не плохо так получилось.

Всех поздравляю кто придерживается этой ТС  в ветви!!! :-)

К Новому году подведём итоги - "Будет ли профит...",

самому интересно стало... :-) 

Как такое дикое открытие возможно???

У Японцев интервенция куда спокойнее и можно хоть что-то сделать... Тут вообще - кто хорошо совсем был нагружен, возможно, вынесло по стоп-ауту...

я уже боюсь

ну нафиг

а ведь могут заблокировать инструменты

в альпари например уже eurrub usdrub серым цветом

 
transcendreamer:

1. я уже боюсь

ну нафиг

а ведь могут заблокировать инструменты

в альпари например уже eurrub usdrub серым цветом

1. Такая ж фигня - в БКС - спред дикий сделали, 3000 по еврорур и юсдрур


1...45678910111213
Новый комментарий