Будет ли профит, если входить вверх каждый день с рынка с 4,5 или 8 по 26.12.14 по USDRUB на его открытии постоянным лотом, закрытие всех поз 26.12.14? - страница 11
удерживая лонги? респект
Да. Сегодня ещё и докупался по этой паре...
У меня похоже, сегодня ударный день!!! :-)
поздравляю!
сегодня рубль вообще летает туда сюда
Выжившие есть? после открытия? особенно... :-)
сегодня только по йене
Ясно. Я с открытия сегодня (благо не вынесло по стопу... :-)) вошел вверх по евроруб и юсдруб по 0,1 - сейчас вышел - не плохо так получилось.
Всех поздравляю кто придерживается этой ТС в ветви!!! :-)
К Новому году подведём итоги - "Будет ли профит...",
самому интересно стало... :-)
Как такое дикое открытие возможно???
У Японцев интервенция куда спокойнее и можно хоть что-то сделать... Тут вообще - кто хорошо совсем был нагружен, возможно, вынесло по стоп-ауту...
я уже боюсь
ну нафиг
а ведь могут заблокировать инструменты
в альпари например уже eurrub usdrub серым цветом
1. Такая ж фигня - в БКС - спред дикий сделали, 3000 по еврорур и юсдрур