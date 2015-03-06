Будет ли профит, если входить вверх каждый день с рынка с 4,5 или 8 по 26.12.14 по USDRUB на его открытии постоянным лотом, закрытие всех поз 26.12.14? - страница 10
Как вы думаете почему Америка начала добычу сланцевой нефти ? Да потому что,у них обычной практически не осталось. Зато всем очки втирают про несметные запасы :)
Россия и другие нефтяные страны такими глупостями не занимаются. Ещё чуть,чуть и доллары за место обоев клеить будем . Сам лично одну из комнат дома обклею в назидание внукам !
Мне бы Ваш оптимизм...
А я вот его еще помню, за него хоть что-то можно было купить.
Помним, любим, скорбим...
Курить опасно краски много :)
признаюсь мне нравится как они пахнут (доллары), вот евро как-то меньше
я был сильно удивлен когда первый раз увидел новую 100 долларовую СИНЮЮ
надеюсь они откажутся от этого возмутительного дизайна, это черт знает что, нарушение традиций в конце концов
и вот еще что: слухи о неминуемой крахе доллара сильно преувеличены )))
Крах устроить очень легко - достаточно начать массовую продажу американских трежерис. Только вопрос - к чему это приведет в результате? (вопрос риторический)
их оплачивают всегда, это святое
как устроить массовую продажу? и кому их продавать?
три хаха какая коррекция скажу я сам себе, мы взлетаем в космос
какое счастье что я не стал устраиваться на работу в этом году!
эТО оргазм! :-)
Я - в процессе...
Завтра 58,34
