Будет ли профит, если входить вверх каждый день с рынка с 4,5 или 8 по 26.12.14 по USDRUB на его открытии постоянным лотом, закрытие всех поз 26.12.14? - страница 10

server:

Как вы думаете почему Америка начала добычу сланцевой нефти ? Да потому что,у них обычной практически не осталось. Зато всем очки втирают про несметные запасы :)

Россия и другие нефтяные страны такими глупостями не занимаются. Ещё чуть,чуть и доллары за место обоев клеить будем .  Сам лично одну из комнат дома обклею в назидание внукам !  

Мне бы Ваш оптимизм...
А я вот его еще помню, за него хоть что-то можно было купить.

 Помним, любим, скорбим...

 
server:
Курить опасно краски много :)

признаюсь мне нравится как они пахнут (доллары), вот евро как-то меньше

я был сильно удивлен когда первый раз увидел новую 100 долларовую СИНЮЮ

надеюсь они откажутся от этого возмутительного дизайна, это черт знает что, нарушение традиций в конце концов

и вот еще что: слухи о неминуемой крахе доллара сильно преувеличены ))) 

 
transcendreamer:

Крах устроить очень легко - достаточно начать массовую продажу американских трежерис. Только вопрос - к чему это приведет в результате? (вопрос риторический)
 
Dima_S:
их оплачивают всегда, это святое

как устроить массовую продажу? и кому их продавать?

 
transcendreamer:

Лучше никак и никому))
 

три хаха какая коррекция скажу я сам себе, мы взлетаем в космос

какое счастье что я не стал устраиваться на работу в этом году!

 
transcendreamer:

эТО оргазм! :-)

Я - в процессе...  

[Удален]  
Завтра 58,34
 
IvanIvanov:
Откуда данные?
 
R0MAN:

удерживая лонги? респект
