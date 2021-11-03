Операции с графиками, непонятное действие 'ChartSetSymbolPeriod'.
В справке написано: "Меняет значения символа и периода указанного графика."
Т.е. Вы текущему графику присваиваете символ текущего графика и период текущего графика, т.е. по сути ничего не изменится. А что нужно-то?
В справке написано: "Меняет значения символа и периода указанного графика."
Т.е. Вы текущему графику присваиваете символ текущего графика и период текущего графика, т.е. по сути ничего не изменится. А что нужно-то?
Техническое описание может прочитать любой желающий. Вопрос в том, куда отправляются данные?
Специально прикреплены изображения, показывающие отправку данных при использовании тестового кода.
Итак, новый вопрос, какие данные отправляются брокеру в таком большом количестве?
всем интересно, но наверно нет таких данных.
Поэтому ждем, может кто-то что-то поймет.
Предположение. Вы вызываете функцию в OnCalculate без условий, тем самым порождаете лавину запросов. Попробуйте запустить её в OnInit или с условием разово. Не проверял, но думаю наши мегабайты кому-то скорее напряг, чем радость.
Да, вы правильно ответили.
Вопрос не в том, правильно ли я использую эту функцию. Вопрос, какие данные отправляются, и почему в таком большом количестве?
В текущем описании не указаны ограничения на использование, а функциональность фактически допускает атаку на сервер брокера.
Обновлено.
Проблема с отправкой большого количества данных наблюдается, если в профиле терминала есть несколько окон графиков торговых инструментов с прикрепленными разными индикаторами. Я не понимаю, как это может повлиять на функцию 'ChartSetSymbolPeriod', если она вызывается с 'Chart ID', что фактически означает, что другие окна графиков не затронуты.
Если в терминале открыт график одного торгового инструмента и к нему добавлен индикатор, в котором 'OnCalculate' вызывает 'ChartSetSymbolPeriod', то проблемы не наблюдается.
Да, вы правильно ответили.
Вопрос не в том, правильно ли я использую эту функцию. Вопрос, какие данные отправляются, и почему в таком большом количестве?
В текущем описании не указаны ограничения на использование, а функциональность фактически допускает атаку на сервер брокера.
Обновлено.
Проблема с отправкой большого количества данных наблюдается, если в профиле терминала есть несколько окон графиков торговых инструментов с прикрепленными разными индикаторами. Я не понимаю, как это может повлиять на функцию 'ChartSetSymbolPeriod', если она вызывается с 'Chart ID', что фактически означает, что другие окна диаграмм не затронуты.
Если в терминале открыт график одного торгового инструмента и к нему добавлен индикатор, в котором 'OnCalculate' вызывает 'ChartSetSymbolPeriod', то проблемы не наблюдается.
из ряда вон как бы....
нельзя использовать эту функцию на каждом тике, тем более ничего не меняя по сути
при подаче такой команды происходит синхронизация измененного символа на графике с серверомтого же самого в Вашем случае
Помогите понять что это?
При использовании 'ChartSetSymbolPeriod' куда отправляются данные?
Поставьте условие перед ChartSetSymbolPeriod
int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { //--- start calculation if(ChartPeriod(ChartID()) != PERIOD_D1) // или другой ChartSetSymbolPeriod(ChartID(),Symbol(),PERIOD_D1); // нужный период //--- return value of prev_calculated for next call return(rates_total); }
Поставьте условие перед ChartSetSymbolPeriod
а почему не в OnInit ?
ТФ же может поменяться только при переключении ТФ-мов либо при запуске
при этом в любом случае вызовется выполнение OnInit
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Помогите понять что это?
При использовании 'ChartSetSymbolPeriod' куда отправляются данные?