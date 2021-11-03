Операции с графиками, непонятное действие 'ChartSetSymbolPeriod'. - страница 2
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из ряда вон как бы....
нельзя использовать эту функцию на каждом тике, тем более ничего не меняя по сути
при подаче такой команды происходит синхронизация измененного символа на графике с серверомтого же самого в Вашем случае
По сути, я ищу этот ответ: "нельзя использовать эту функцию на каждом тике". Чтобы в описании указать, что функцию не следует использовать в каждом тике, чтобы не происходила непрерывная синхронизация с сервером. Сначала я хотела написать об этом "сервисдеск", но у меня ошибка 404
Поскольку мое мнение не имеет значения из-за отсутствия авторитета, я выбрала провокационную форму, чтобы поднять вопрос. Специально создавая условия, по сути позволяющие атаковать сервер.
а почему не в OnInit ?
ТФ же может поменяться только при переключении ТФ-мов либо при запуске
при этом в любом случае вызовется выполнение OnInit
Потому, что Лилита так захотела. А мне без разницы…
Потому, что Лилита так захотела. А мне без разницы…
Лилита ничего не захотела )))
Лилита просто хотела обратить внимание на функцию, которая, если ее непрерывно вызвать, могла создать ненужную нагрузку на сервер. Поэтому было добавлено четкое свидетельство того, что на сервер отправляется большой объем данных.
Мнение девушки в нашем скупом мужском сообществе всегда приятно!
Спасибо. Я не могу комментировать текущую ситуацию. Однако некоторое время назад форум был очень нетерпим к странным вопросам. Однако я считаю, что не должно быть возможности неправильного вызова функции, чтобы повлиять на работу торговой платформы или сервера.
В связи с изучением подключений MT4 и MT5 возник еще вопрос, касающаяся обмена данными платформ MT4 и MT5 с сервером 88.212.232.132.
И MT4, и MT5, независимо от типа брокера, поддерживают соединение с сервером 88.212.232.132. Вопрос о том, какая информация принимается и отправляется на сервер 88.212.232.132?
MetaEditor также общаются с этим сервером.
Надеюсь, эта информация не послужит основанием для ограничения моих возможностей на этом форуме.
В связи с изучением подключений MT4 и MT5 возник еще вопрос, касающаяся обмена данными платформ MT4 и MT5 с сервером 88.212.232.132.
И MT4, и MT5, независимо от типа брокера, поддерживают соединение с сервером 88.212.232.132. Вопрос о том, какая информация принимается и отправляется на сервер 88.212.232.132?
MetaEditor также общаются с этим сервером.
Надеюсь, эта информация не послужит основанием для ограничения моих возможностей на этом форуме.
вкладки маркет, сигналы, коммунити теперь в терминале
это не реклама, просто факт
вкладки маркет, сигналы, коммунити теперь в терминале
это не реклама, просто факт
Компания зарегистрирована в Нидерландах, поэтому я предполагаю, что существует такое большое количество связей с серверами из Нидерландов. Но здесь есть статическая связь с Российской Федерацией.
Но я принимаю ваш ответ, потому что у меня нет аргументов против.
Компания зарегистрирована в Нидерландах, поэтому я предполагаю, что существует такое большое количество связей с серверами из Нидерландов. Но здесь есть статическая связь с Российской Федерацией.
Но я принимаю ваш ответ, потому что у меня нет аргументов против.
это хостинг в Москве
а то что пул адресов проходит через Европу, здесь ничего удивительного
почитайте как и для чего был создан UNIX, и вообще, кто придумал ip-адреса и откуда они родом, как их начали раздавать всему миру и откуда берут сегодняэто все безумно интересно
это хостинг в Москве
Спасибо. Приятно, когда есть люди, которые могут объяснить.Automated Malware Analysis Report for mt5setup.exe - Generated by Joe Sandbox