Операции с графиками, непонятное действие 'ChartSetSymbolPeriod'. - страница 3
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Спасибо. Приятно, когда есть люди, которые могут объяснить.Automated Malware Analysis Report for mt5setup.exe - Generated by Joe Sandbox
оооооооо, какой сайт!
супер!
оооооооо, какой сайт!
супер!
Моих знаний недостаточно, чтобы все понять, но есть о чем задуматься.
Лилита ничего не захотела )))
Лилита просто хотела обратить внимание на функцию, которая, если ее непрерывно вызвать, могла создать ненужную нагрузку на сервер. Поэтому было добавлено четкое свидетельство того, что на сервер отправляется большой объем данных.
Так и не надо её непрерывно вызывать. Ведь это забота программиста, сделать так, чтобы не повторять выполнение каких либо команд. Даже если какая-то функция не работает с сервером, то повторная обработка кода этой функции как ни крути, тратит в пустую время и нагружает процессор…
Так и не надо её непрерывно вызывать. Ведь это забота программиста, сделать так, чтобы не повторять выполнение каких либо команд. Даже если какая-то функция не работает с сервером, то повторная обработка кода этой функции как ни крути, тратит в пустую время и нагружает процессор…
Для меня этот вопрос закрыт.
Повторюсь, если скажу, что описание не дает информации о возможной проблеме постоянного вызова этой функции. Я предполагаю, что не все, кто пишет код, являются продвинутыми программистами. С таким функциональным решением, которое позволяет отправлять ненужные данные на сервер. Возникла ситуация, при которой любой может сгенерировать код, мешающий работе сервера.
Для меня этот вопрос закрыт.
Повторюсь, если скажу, что описание не дает информации о возможной проблеме постоянного вызова этой функции. Я предполагаю, что не все, кто пишет код, являются продвинутыми программистами. С таким функциональным решением, которое позволяет отправлять ненужные данные на сервер. Возникла ситуация, при которой любой может сгенерировать код, мешающий работе сервера.
Для меня этот вопрос закрыт.
Ну и слава Богу…
Уже одно то, что в справке говорится: "Смена символа/периода влечет за собой переинициализацию эксперта, прикрепленного к соответствующему графику." должно настораживать.
Не думайте, что если я задам вопрос об этой функции, то мне не понятен описанный принцип работы.MT4 и MT5 используют миллионы людей, которые могут писать какой-то код. Не все читают этот форум. И есть очень большая вероятность, что кто-то может случайно использовать эту функцию, чтобы нарушить работу сервера, но кто-то может сделать это специально. Поэтому я бы хотела исключить эту возможность на уровне терминала, а не надеяться, что все поймут, как использовать функцию, чтобы она не мешала.
Я хотела обратить внимание на то, что с помощью этой функции на сервер можно отправить большой объем данных. Это может быть использовано для нарушения работы торгового сервера. Поскольку об этом невозможно написать в сервисдеск, я написала здесь в надежде, что это будет решено и разработчики исключат возможность саботажа сервера.
Надеюсь, это помогло тебе.
Но если разработчики не исключат возможность злоупотребления этой функцией. Тогда я предполагаю, что они не думают, что это проблема. И эта тема бесполезна.
Не думайте, что если я задам вопрос об этой функции, то мне не понятен описанный принцип работы.MT4 и MT5 используют миллионы людей, которые могут писать какой-то код. Не все читают этот форум. И есть очень большая вероятность, что кто-то может случайно использовать эту функцию, чтобы нарушить работу сервера, но кто-то может сделать это специально. Поэтому я бы хотела исключить эту возможность на уровне терминала, а не надеяться, что все поймут, как использовать функцию, чтобы она не мешала.
Я хотела обратить внимание на то, что с помощью этой функции на сервер можно отправить большой объем данных. Это может быть использовано для нарушения работы торгового сервера. Поскольку об этом невозможно написать в сервисдеск, я написала здесь в надежде, что это будет решено и разработчики исключат возможность саботажа сервера.
Надеюсь, это помогло тебе.
Но если разработчики не исключат возможность злоупотребления этой функцией. Тогда я предполагаю, что они не думают, что это проблема. И эта тема бесполезна.
Вы почему-то не знаете о том, что на каждом сервере установлена защита от атак. Попробуйте даже на этом сервере с максимально возможной скоростью, вручную хаотично потыкать по темам и другим вкладкам. И засеките через какое время вам будет закрыт доступ на сайт. Если-же ваш эксперимент из первого сообщения этой темы не закончился отключением от сервера, значит эта нагрузка считается незначительной.
Вы почему-то не знаете о том, что на каждом сервере установлена защита от атак. Попробуйте даже на этом сервере с максимально возможной скоростью, вручную хаотично потыкать по темам и другим вкладкам. И засеките через какое время вам будет закрыт доступ на сайт. Если-же ваш эксперимент из первого сообщения этой темы не закончился отключением от сервера, значит эта нагрузка считается незначительной.
Я была вдохновлена вашим предложением и провела эксперимент в течение 20 минут.
В результате 537 МБ данных без необходимости отправляются на сервер в Германию за 20 минут. Подключение к серверу принудительно не разрывается. Один час теоретически может составлять 1,5 ГБ с одного торгового терминала.
Средняя нагрузка на ЦП составила примерно 56 Вт, что соответствует установленному пределу максимальной мощности.
Эти результаты были получены с ноутбуком. Но если вы используете настольные компьютеры с более мощным процессором, результат, вероятно, будет намного выше.
Я была вдохновлена вашим предложением и провела эксперимент в течение 20 минут.
В результате 537 МБ данных без необходимости отправляются на сервер в Германию за 20 минут. Подключение к серверу принудительно не разрывается. Один час теоретически может составлять 1,5 ГБ с одного торгового терминала.
Средняя нагрузка на ЦП составила примерно 56 Вт, что соответствует установленному пределу максимальной мощности.
Эти результаты были получены с ноутбуком. Но если вы используете настольные компьютеры с более мощным процессором, результат, вероятно, будет намного выше.
Например вот тема с блокировкой IP при частых обращениях к серверу. Тему с блокировкой от ручных действий сразу не нашёл, а тратить много времени на поиски жалко…