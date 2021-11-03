Операции с графиками, непонятное действие 'ChartSetSymbolPeriod'. - страница 4
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Например вот тема с блокировкой IP при частых обращениях к серверу. Тему с блокировкой от ручных действий сразу не нашёл, а тратить много времени на поиски жалко…
Я не читала отправленную вами тему. Общеизвестно, что - соединения с сервером более 3000 раз за 24 часа или чаще одного раза в 30 секунд плохие. Брокер может запретить или временно заблокировать соединение.
Но есть известные брокеры, у которых максимум 5000 подключений.
Однако в этом случае я измеряла не количество подключений, а количество отправленных данных.
Я не читала отправленную вами тему. Общеизвестно, что - соединения с сервером более 3000 раз за 24 часа или чаще одного раза в 30 секунд плохие. Брокер может запретить или временно заблокировать соединение.
Но есть известные брокеры, у которых максимум 5000 подключений.
Однако в этом случае я измеряла не количество подключений, а количество отправленных данных.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Операции с графиками, непонятное действие 'ChartSetSymbolPeriod'.
Lilita Bogachkova, 2021.11.02 13:34
Для меня этот вопрос закрыт.
Я была вдохновлена вашим предложением и провела эксперимент в течение 20 минут.
В результате 537 МБ данных без необходимости отправляются на сервер в Германию за 20 минут. Подключение к серверу принудительно не разрывается. Один час теоретически может составлять 1,5 ГБ с одного торгового терминала.
Средняя нагрузка на ЦП составила примерно 56 Вт, что соответствует установленному пределу максимальной мощности.
Эти результаты были получены с ноутбуком. Но если вы используете настольные компьютеры с более мощным процессором, результат, вероятно, будет намного выше.
а чо то там другой ip, не сайта...
Все эти эксперименты я проводила на демо-счете, надеясь, что это не повлияет на отношения с брокером.
Как видите, подключение к серверу в Германии. Другие соединения, на мой взгляд, не связаны с брокером, а являются соединениями, поддерживаемыми MT5 для собственных нужд.
Все эти эксперименты я проводила на демо-счете, надеясь, что это не повлияет на отношения с брокером.
Как видите, подключение к серверу в Германии. Другие соединения, на мой взгляд, не связаны с брокером, а являются соединениями, поддерживаемыми MT5 для собственных нужд.
кстати, я тоже замечал увеличение трафика, но только по цифре в правом нижнем углу терминала.
она будет меньше наростать, если из обзора рынка убрать неиспользуемые инструменты.
кстати, я тоже замечал увеличение трафика, но только по цифре в правом нижнем углу терминала.
она будет меньше наростать, если из обзора рынка убрать неиспользуемые инструменты.
Это правда, но я создала свои индексы, для расчета которых необходимо наличие котировок. Поэтому в моем случае это необходимое минимальное количество.