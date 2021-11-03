Операции с графиками, непонятное действие 'ChartSetSymbolPeriod'. - страница 4

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Alexey Viktorov #:

Например вот тема с блокировкой IP при частых обращениях к серверу. Тему с блокировкой от ручных действий сразу не нашёл, а тратить много времени на поиски жалко…

Я не читала отправленную вами тему. Общеизвестно, что - соединения с сервером более 3000 раз за 24 часа или чаще одного раза в 30 секунд плохие. Брокер может запретить или временно заблокировать соединение. 
Но есть известные брокеры, у которых максимум 5000 подключений.
Однако в этом случае я измеряла не количество подключений, а количество отправленных данных.

 
Lilita Bogachkova #:

Я не читала отправленную вами тему. Общеизвестно, что - соединения с сервером более 3000 раз за 24 часа или чаще одного раза в 30 секунд плохие. Брокер может запретить или временно заблокировать соединение. 
Но есть известные брокеры, у которых максимум 5000 подключений.
Однако в этом случае я измеряла не количество подключений, а количество отправленных данных.

Для меня тоже…
 
Lilita Bogachkova #:

Я была вдохновлена вашим предложением и провела эксперимент в течение 20 минут.
В результате 537 МБ данных без необходимости отправляются на сервер в Германию за 20 минут. Подключение к серверу принудительно не разрывается. Один час теоретически может составлять 1,5 ГБ с одного торгового терминала.


Средняя нагрузка на ЦП составила примерно 56 Вт, что соответствует установленному пределу максимальной мощности.


Эти результаты были получены с ноутбуком. Но если вы используете настольные компьютеры с более мощным процессором, результат, вероятно, будет намного выше.

а чо то там другой ip, не сайта...
 
Renat Akhtyamov #:
а чо то там другой ip, не сайта...

Все эти эксперименты я проводила на демо-счете, надеясь, что это не повлияет на отношения с брокером.

Как видите, подключение к серверу в Германии. Другие соединения, на мой взгляд, не связаны с брокером, а являются соединениями, поддерживаемыми MT5 для собственных нужд.



 
Lilita Bogachkova #:

Все эти эксперименты я проводила на демо-счете, надеясь, что это не повлияет на отношения с брокером.

Как видите, подключение к серверу в Германии. Другие соединения, на мой взгляд, не связаны с брокером, а являются соединениями, поддерживаемыми MT5 для собственных нужд.

кстати, я тоже замечал увеличение трафика, но только по цифре в правом нижнем углу терминала.

она будет меньше наростать, если из обзора рынка убрать неиспользуемые инструменты.

 
Renat Akhtyamov #:

кстати, я тоже замечал увеличение трафика, но только по цифре в правом нижнем углу терминала.

она будет меньше наростать, если из обзора рынка убрать неиспользуемые инструменты.

Это правда, но я создала свои индексы, для расчета которых необходимо наличие котировок. Поэтому в моем случае это необходимое минимальное количество.

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