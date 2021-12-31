Какой таймфрейм, по вашему мнению, лучший для анализа и трейдинга в настоящее время? - страница 3
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Вот средний размер 5значных пунктов в баре в ТФ по нескольким инструментам.
Так вот, что я вижу.
Если играть внутри одного бара, то подходит только ТФ H4 и выше. Учитывая спред, комиссии, проскальзывание, задержки в исполнении, покуда рука дотянется до мышки и до кнопки и пр.
Если игра идет на волновых колебаниях баров то уже ТФ могут быть более мелкие. Вплоть до тиковых.
Из таблицы видно какая была волатильность по инструментам. Какая будет еще не известно)
Если бы не © можно было подумать о рассуждении зависимости времени на процесс, а так только принял во внимание.)
Вот средний размер 5значных пунктов в баре в ТФ по нескольким инструментам.
Так вот, что я вижу.
Если играть внутри одного бара, то подходит только ТФ H4 и выше. Учитывая спред, комиссии, проскальзывание, задержки в исполнении, покуда рука дотянется до мышки и до кнопки и пр.
Если игра идет на волновых колебаниях баров то уже ТФ могут быть более мелкие. Вплоть до тиковых.
Из таблицы видно какая была волатильность по инструментам. Какая будет еще не известно)
Если затронуть именно анализ глобальной ситуации для выявления текущего тренда, то за мою практику D1 наиболее полезный ТФ.
Если бы не © можно было подумать о рассуждении зависимости времени на процесс, а так только принял во внимание.)
"Теперь становится ясным, что применения абсолютного времени Ньютона не столь уж безобидны. Всякий раз, когда это делается, хотим того или нет, мы
выражаем свое согласие с основным тезисом астрологов: судьбы всего происходящего на Земле зависят от взаиморасположений небесных светил. Однако ни
одна из отраслей науки не согласится безоговорочно принять этот тезис. В таком случае возникает парадоксальная ситуация. Явным образом оговаривает-
ся несогласие с астрологией, а неявным образом, путем использования абсолютного времени, происходит принятие ее точки зрения.
Каков же выход из данной ситуации? Самый простой — отказ от применения универсального времени с его астрономической реализацией. Такое решение впол-
не естественно для гуманитарных наук, в которых эволюция объектов исследования либо зависит слабо, либо не зависит вовсе от космических воздействий.
Иное положение с науками о живой и неживой природе и человеческом организме. В них не отрицается влияние космического фактора, вместе с тем во
многих случаях, ему и не отводится определяющая роль. Поэтому при описании эволюции какого-либо объекта использования только астрономического времени
будет недостаточно. Возникает необходимость обратиться к понятию собственного времени, которое должно характеризовать внутреннюю природу изучаемо-
го процесса. "
"Теперь становится ясным, что применения абсолютного времени Ньютона не столь уж безобидны. Всякий раз, когда это делается, хотим того или нет, мы
выражаем свое согласие с основным тезисом астрологов: судьбы всего происходящего на Земле зависят от взаиморасположений небесных светил. Однако ни
одна из отраслей науки не согласится безоговорочно принять этот тезис. В таком случае возникает парадоксальная ситуация. Явным образом оговаривает-
ся несогласие с астрологией, а неявным образом, путем использования абсолютного времени, происходит принятие ее точки зрения.
Каков же выход из данной ситуации? Самый простой — отказ от применения универсального времени с его астрономической реализацией. Такое решение впол-
не естественно для гуманитарных наук, в которых эволюция объектов исследования либо зависит слабо, либо не зависит вовсе от космических воздействий.
Иное положение с науками о живой и неживой природе и человеческом организме. В них не отрицается влияние космического фактора, вместе с тем во
многих случаях, ему и не отводится определяющая роль. Поэтому при описании эволюции какого-либо объекта использования только астрономического времени
будет недостаточно. Возникает необходимость обратиться к понятию собственного времени, которое должно характеризовать внутреннюю природу изучаемо-
го процесса. "
"Возникает необходимость обратиться к понятию собственного времени, которое должно характеризовать внутреннюю природу изучаемо-
го процесса. "
Так внутренний процесс мы и изучаем. Он более сложный, чем в обывательском понятии. (извините понимании)
"Какой таймфрейм, по вашему мнению, лучший для анализа и трейдинга в настоящее время?"
... "Следовательно, всякий раз, когда используется такое время, мы принимаем, по крайней мере в неявной форме, далеко не очевидную гипотезу о функциональной зависимости состояния конкретного процесса от положения небесньх тел. Однако легко понять, что в общем случае гипотеза не верна.
Поэтому ее небоснованное применение может приводить к бессмысленным результатам. "
Отсюда напрашивается вывод :
"Какой таймфрейм, по вашему мнению, лучший для анализа и трейдинга в настоящее время?"
... "Следовательно, всякий раз, когда используется такое время, мы принимаем, по крайней мере в неявной форме, далеко не очевидную гипотезу о функциональной зависимости состояния конкретного процесса от положения небесньх тел. Однако легко понять, что в общем случае гипотеза не верна.
Поэтому ее небоснованное применение может приводить к бессмысленным результатам. "
Отсюда напрашивается вывод :
А вот тут уже с вами придется подискутировать. Хоть и чужие мысли сквозят, а не личные, но ладно.)
От состояния положения небесных тел ценовой график вряд ли изменится, а вот от самого простого изменения цены на одном из многочисленных денежных знаков начинается лавина изменения цены на всех. Чем значимее валюта, тем большее колебание создается на рынке.
" От состояния положения небесных тел ценовой график вряд ли изменится.."
"Какой таймфрейм, по вашему мнению, лучший для анализа и трейдинга в настоящее время?"
"...В таком случае возникает парадоксальная ситуация. Явным образом оговаривается несогласие с астрологией, а неявным образом, путем использования абсолютного времени, происходит принятие ее точки зрения. "
"... Следовательно, всякий раз, когда используется такое время, мы принимаем, по крайней мере в неявной форме, далеко не очевидную гипотезу о функциональной зависимости состояния конкретного процесса от положения небесньх тел. Однако легко понять, что в общем случае гипотеза не верна. Поэтому ее небоснованное применение может приводить к бессмысленным результатам. "
"...Иное положение с науками о живой и неживой природе и человеческом организме. В них не отрицается влияние космического фактора, вместе с тем во
многих случаях, ему и не отводится определяющая роль. Поэтому при описании эволюции какого-либо объекта использования только астрономического времени
будет недостаточно... "
" От состояния положения небесных тел ценовой график вряд ли изменится.."
"Какой таймфрейм, по вашему мнению, лучший для анализа и трейдинга в настоящее время?"
"...В таком случае возникает парадоксальная ситуация. Явным образом оговаривается несогласие с астрологией, а неявным образом, путем использования абсолютного времени, происходит принятие ее точки зрения. "
"... Следовательно, всякий раз, когда используется такое время, мы принимаем, по крайней мере в неявной форме, далеко не очевидную гипотезу о функциональной зависимости состояния конкретного процесса от положения небесньх тел. Однако легко понять, что в общем случае гипотеза не верна. Поэтому ее небоснованное применение может приводить к бессмысленным результатам. "
"...Иное положение с науками о живой и неживой природе и человеческом организме. В них не отрицается влияние космического фактора, вместе с тем во
многих случаях, ему и не отводится определяющая роль. Поэтому при описании эволюции какого-либо объекта использования только астрономического времени
будет недостаточно... "
Астрономическое время можно поделить на множество дискретных состояний. И каждое можно поделить на еще и еще и еще.)