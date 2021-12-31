Какой таймфрейм, по вашему мнению, лучший для анализа и трейдинга в настоящее время? - страница 4
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Астрономическое время можно поделить на множество дискретных состояний. И каждое можно поделить на еще и еще и еще.)
"В последние годы созданы еще более точные, так называемые оптические, часы с погрешностью хода в одну секунду за 1O миллионов лет. Но не это главное.
Для наших целей важно отметить, что о каких бы высокоточных атомных, оптических или еще более совершенных часах ни шла речь, несомненным достоин-
ством их является приспособленность к генерированию самого маленького промежутка времени, который укладывается во всех известных нам макроскопических
единицах измерения времени, таких, как, например, минута, секунда и т. д. Это порождает иллюзию того, что мы имеем дело с универсальным временем,
посредством которого можно измерять что угодно без всякого разбора. В частности, применение атомных часов к измерению продолжительности истинных солнечных
суток, т. е. промежутка времени между двумя последовательно одинаковыми (например, верхними) кульминациями центра видимого диска Солнца, выявило
непостоянство этой единицы времени. Оказалось, что июльские сутки короче апрельских и ноябрьских примерно на 0,001 с. Однако обнаруживаемая атомными
часами неравномерность вращения Земли вокруг своей оси есть факт, надо полагать, вполне естественный. Какой иной результат можно было ожидать, когда
измерения характеристик одного процесса производятся мерками другого процесса, причем сами процессы независимы?
Именно так мы поступаем. Но насколько это обосновано? Ведь с тем же правом мы можем поставить вопрос о продолжительности атомной секунды. Выбирая
для этих целей в качестве мерила такую единицу времени, как истинные солнечные сутки мы установим непостоянство атомной секунды и тогда сделаем заключение о
том, что колебания атомно-молекулярной системы неравномерны в астрономических часах. Для того чтобы придать еще больший вес такому заключению, мы должны будем
подчеркнуть, что астрономические часы обладают высокой стабильностью по отношению к атомным и молекулярным процессам, протекающим в микромире. "
...
Если не затруднит, укажите источник столь здравых рассуждений.
Если не затруднит, укажите источник столь здравых рассуждений.
Усманов 3. Д. Моделирование времени. — М.: Знание, 1991.
Усманов 3. Д. Моделирование времени. — М.: Знание, 1991.
Спасибо.
Вот вам циклическая киношечка, чтобы задумались над смыслом жизни. :))
Макс. баров в окне лучше поставить на Unlimited
Грузит только минутные бары, поэтому от ТФ не зависит
Попытался запустить DynamicTF.mq5 , но не находит файл.
can't open .... MQL5\Include\Canvas\iCanvas.mqh" include file
Не активно.
В итоге.
ТФ - это способ визуализации и никак не влияет на цену
чем выше ТФ, тем больше информации в вертикальном отрезке скрыто
что Вы собрались анализировать - вертикальные отрезки?
если не подходит тиковая история, то следующая крайность - единственная свеча с размахом всей истории
ТФ - это способ визуализации и никак не влияет на цену
чем выше ТФ, тем больше информации в вертикальном отрезке скрыточто Вы собрались анализировать - вертикальные отрезки?
Тут загвоздка в том, что сессии и новости выходят в довольно стандартных рамках. М15 в этом плане универсален.
Тут загвоздка в том, что сессии и новости выходят в довольно стандартных рамках. М15 в этом плане универсален.
один знакомый говорил так
мы выдадим любую новость, лишь бы реагировали на нее так, как нам нужно ;)
Хорошая, между прочим, штука - даже прибыль приносит.