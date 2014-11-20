перенести действия индикатора ColorCandlesDaily в окно графика
Насчёт ссылки не знаю, поищу.
Но данный пользовательский индикатор есть только в МТ5. Там же можно увидеть и его код.
Вот его короткий код:
//+------------------------------------------------------------------+
//| ColorCandlesDaily.mq5 |
//| Copyright 2009, MetaQuotes Software Corp. |
//| http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "2009, MetaQuotes Software Corp."
#property link "http://www.mql5.com"
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 5
#property indicator_plots 1
//---- plot ColorCandles
#property indicator_type1 DRAW_COLOR_CANDLES
#property indicator_label1 "Open;High;Low;Close"
//--- indicator buffers
double ExtOpenBuffer[];
double ExtHighBuffer[];
double ExtLowBuffer[];
double ExtCloseBuffer[];
double ExtColorsBuffer[];
//---
color ExtColorOfDay[6]={CLR_NONE,MediumSlateBlue,DarkGoldenrod,ForestGreen,BlueViolet,Red};
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnInit()
{
//--- indicator buffers mapping
SetIndexBuffer(0,ExtOpenBuffer,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(1,ExtHighBuffer,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(2,ExtLowBuffer,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(3,ExtCloseBuffer,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(4,ExtColorsBuffer,INDICATOR_COLOR_INDEX);
//--- set number of colors in color buffer
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_COLOR_INDEXES,6);
//--- set colors for color buffer
for(int i=1;i<6;i++)
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,i,ExtColorOfDay[i]);
//--- set accuracy
IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,_Digits);
printf("We have %u colors of days",PlotIndexGetInteger(0,PLOT_COLOR_INDEXES));
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
//---
int i;
MqlDateTime tstruct;
//----
if(prev_calculated<1) i=0;
else i=prev_calculated-1;
//----
while(i<rates_total && !IsStopped())
{
ExtOpenBuffer[i]=open[i];
ExtHighBuffer[i]=high[i];
ExtLowBuffer[i]=low[i];
ExtCloseBuffer[i]=close[i];
//--- set color for every candle
TimeToStruct(time[i],tstruct);
ExtColorsBuffer[i]=tstruct.day_of_week;
//---
i++;
}
//--- return value of prev_calculated for next call
return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+
В общем смело ставьте
#property indicator_chart_window
и будут цветные свечи прямо на графике. Задержки с отрисовкой могут быть связаны с подкачкой истории.
Перечитайте первый пост. Это первое, что я сделал. Не помогло.
Я привёл ссылку из кодобазы. В свойствах индикатора изменил на отрисовку на графике. Скомпилировал. Теперь свечи разрисованные.
Точно после редактирования компилировали?
Удалите индикатор с графика; в редакторе скомпилируйте еще раз; добавьте индикатор на график.
Так и делал с самого начала, но результат тот же - см. рисунок.
Вы точно делаете так:
- Удалить индикатор с графика
- Скомпилировать индикатор
- Добавить индикатор на график.
