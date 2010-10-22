График в окне индикатора

Всем привет, уважаемые эксперты!

Как написать индикатор, который будет рисовать в окне индикатора - график свечей, для произвольного символа?

Есть такой индикатор ColorCandlesDaily https://www.mql5.com/ru/code/22, но он рисует свечи символа в окне которого он работает.

Как написать индикатор в MQL5
есть советник который что-то подобное делает, причем в стандартной поставке, называется ChartInChart
 
sergey1294:
есть советник который что-то подобное делает, причем в стандартной поставке, называется ChartInChart
ChartInChart не подходит, вот картинка как нужно, потому что так легко смотреть на корреляцию или широту рынка, рассматривать смежные пары ну и так далее, вообщем очень полезная вещь!
eur.gif  20 kb
 
а что вам мешает расположить вертикально два инструмента и смотреть

 

Два или три это ещё можно, а когда их 50 или более это становится проблемой, ну и потом так гораздо удобнее, графики все сжимаются и двигаются одновременно. 

Вот код с ошибками, помогите его править, рисует свечи любого символа, но с ошибками, например если рисовать трендовую линию, то её конце не прилипают к свечкам.

#property indicator_separate_window

#property indicator_buffers 4

#property indicator_plots 1

#property indicator_type1 DRAW_CANDLES

#property indicator_color1 Gray

//+------------------------------------------------------------------+

input string          EnterSymbol = "EURUSD";

double O[],H[],L[],C[];

double OArray[],HArray[],LArray[],CArray[];

int ExtOpen,ExtClose,ExtLow,ExtHigh;

//+------------------------------------------------------------------+

void OnInit()

{SetIndexBuffer (0,O,INDICATOR_DATA);

ArraySetAsSeries(O,true);

ArraySetAsSeries(OArray,true);

SetIndexBuffer  (1,H,INDICATOR_DATA);

ArraySetAsSeries(H,true);

ArraySetAsSeries(HArray,true); 

SetIndexBuffer  (2,L,INDICATOR_DATA);

ArraySetAsSeries(L,true);

ArraySetAsSeries(LArray,true); 

SetIndexBuffer  (3,C,INDICATOR_DATA);

ArraySetAsSeries(C,true);

ArraySetAsSeries(CArray,true);

ExtOpen  = iMA(EnterSymbol,PERIOD_CURRENT,1,0,MODE_SMA,PRICE_OPEN);

ExtHigh  = iMA(EnterSymbol,PERIOD_CURRENT,1,0,MODE_SMA,PRICE_HIGH);

ExtLow   = iMA(EnterSymbol,PERIOD_CURRENT,1,0,MODE_SMA,PRICE_LOW);

ExtClose = iMA(EnterSymbol,PERIOD_CURRENT,1,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE);

}

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

                const int prev_calculated,

                const datetime &Time[],

                const double &Open[],

                const double &High[],

                const double &Low[],

                const double &Close[],

                const long &TickVolume[],

                const long &Volume[],

                const int &Spread[])

//+------------------------------------------------------------------+

{ArraySetAsSeries(Time,true);

int limit;

if(prev_calculated==0||prev_calculated<0||prev_calculated>rates_total) limit=rates_total-1;

else limit=rates_total-prev_calculated;

datetime convertedTime;

for(int i=limit;i>=0;i--)

{convertedTime=Time[i];

datetime tempTimeArray[];


CopyTime(NULL,PERIOD_CURRENT,BarsCalculated(ExtOpen) -1,1,tempTimeArray);

if(convertedTime<tempTimeArray[0]) 

{O[i]=EMPTY_VALUE; H[i]=EMPTY_VALUE; L[i]=EMPTY_VALUE; C[i]=EMPTY_VALUE; continue;}


if(CopyBuffer(ExtOpen, 0,convertedTime,1,OArray)<=0) return(0); else O[i]=OArray[0];

if(CopyBuffer(ExtHigh, 0,convertedTime,1,HArray)<=0) return(0); else H[i]=HArray[0];

if(CopyBuffer(ExtLow,  0,convertedTime,1,LArray)<=0) return(0); else L[i]=LArray[0];

if(CopyBuffer(ExtClose,0,convertedTime,1,CArray)<=0) return(0); else C[i]=CArray[0];}


return rates_total;

Вставляйте код правильно, пожалуйста.
Если можете подождать, то я как раз такой пишу. Мне бета-тестеры не помешают.

Точнее портирую с МТ4

 
gip:

Если можете подождать, то я как раз такой пишу. Мне бета-тестеры не помешают.

Точнее портирую с МТ4

Могу стать бетатестером.
